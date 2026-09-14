PAK VS ENG: पाकिस्तानला इंग्लंडविरुद्ध ३-० पराभव, त्यात ICCचा दुहेरी दणका! खेळाडूंची ५० टक्के मॅच फी कापली, WTCचे ११ पॉइंट्सही गेले

ICC PENALTY ON PAKISTAN: पाकिस्तानचा इंग्लंड दौरा संघासाठी अजिबात चांगला ठरलेला नाही. तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत पाकिस्तानला एकही सामना जिंकता आला नाही. इंग्लंडने मालिका ३-० अशी जिंकली. या पराभवानंतर आता पाकिस्तानला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या बर्मिंगहॅम कसोटीत कमी षटकांचा वेग ठेवल्यामुळे आयसीसीने पाकिस्तानच्या संपूर्ण संघावर मोठी कारवाई केली आहे..आयसीसीने पाकिस्तानच्या सर्व खेळाडूंच्या सामन्याच्या मानधनातून ५० टक्के रक्कम कापली आहे. त्याचबरोबर विश्व कसोटी अजिंक्यपदाच्या गुणतालिकेतून पाकिस्तानचे ११ गुणही कमी करण्यात आले आहेत..ENG vs PAK: निर्लज्ज कुठला! इंग्लंडकडून लाजीरवाणा पराभव अन् रिझवान दात काढत होता... नेटिझन्स खवळले; Viral Video.इंग्लंडविरुद्ध एजबॅस्टनमध्ये झालेल्या कसोटी सामन्यात पाकिस्तानने निर्धारित वेळेत षटकं पूर्ण केली नाहीत. दोन्ही डाव मिळून पाकिस्तानचा संघ ११ षटकं कमी टाकत होता. त्यामुळे कमी षटकांचा वेग ठेवल्याबद्दल आयसीसीने पाकिस्तानवर ही कारवाई केली. या सामन्यात इंग्लंडने पाकिस्तानचा ८ विकेट्सने पराभव केला होता. सामन्यातील पराभवानंतर आता आयसीसीच्या कारवाईमुळे पाकिस्तानच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत..पाकिस्तानला दुहेरी धक्काकमी षटकांचा वेग ठेवल्यामुळे पाकिस्तानच्या खेळाडूंवर त्यांच्या सामन्याच्या मानधनाच्या ५० टक्के रकमेचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यासोबतच विश्व कसोटी अजिंक्यपदाच्या गुणतालिकेतून ११ गुणही कमी करण्यात आले. तिसऱ्या कसोटीपूर्वी पाकिस्तानच्या खात्यात १६ गुण होते. त्यांचा विजयाचा टक्का १४.८१ होता. मात्र, ११ गुण कमी झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या खात्यात आता फक्त ५ गुण उरले आहेत. त्यांचा विजयाचा टक्काही ४.६३ इतका खाली आला आहे. पाकिस्तानचा संघ आधीच विश्व कसोटी अजिंक्यपदाच्या गुणतालिकेत तळाशी होता. आता आयसीसीच्या या कारवाईनंतर त्यांची स्थिती आणखी खराब झाली आहे..ENG vs PAK: निर्लज्ज कुठला! इंग्लंडकडून लाजीरवाणा पराभव अन् रिझवान दात काढत होता... नेटिझन्स खवळले; Viral Video.प्रत्येक कमी षटकासाठी ५ टक्के दंडआयसीसीच्या नियमांनुसार, संघाने निर्धारित वेळेत एक षटक कमी टाकल्यास खेळाडूंच्या सामन्याच्या मानधनातून ५ टक्के दंड आकारला जातो. हा दंड जास्तीत जास्त ५० टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. तसेच विश्व कसोटी अजिंक्यपदाच्या नियमांनुसार, प्रत्येक कमी षटकासाठी संघाच्या खात्यातून एक गुण कमी केला जातो. पाकिस्तानने ११ षटकं कमी टाकल्यामुळे त्यांच्या खात्यातून थेट ११ गुण कमी करण्यात आले. इंग्लंडविरुद्धची मालिका ३-० अशी गमावल्यानंतर पाकिस्तानला आता आयसीसीच्या या कारवाईचाही सामना करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.