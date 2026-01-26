पाकड्यांची मस्ती काही जात नाही! T20 World Cup स्पर्धेसाठी संघ जाहीर केला; तरी म्हणतात, आम्ही खेळूच असं नाही...

PCB chief Mohsin Naqvi statement on T20 World Cup: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळायचे की नाही, हे अद्याप ठरलेले नाही. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने या स्पर्धेसाठी नुकताच त्यांचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला. पण, संघ जाहीर केला म्हणून आम्ही वर्ल्ड कप खेळूच, असा अर्थ काढू नका, असे विधान पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी केले आहे. पाकिस्तानने अद्याप त्यांच्या सहभागाची पुष्टी केलेली नाही आणि पुढील महिन्यात श्रीलंकेला जाण्याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी बोर्ड पाकिस्तान सरकारच्या निर्देशाची वाट पाहत आहे..पाकिस्तानने बांगलादेशला जाहीरपणे पाठिंबा दिला आणि त्यानंतर एका दिवसानंतर सलमान अली आगा याच्या नेतृत्वाखालील संघाची घोषणा केली. यामुळे पीसीबीने त्यांची भूमिका बदलल्याची चर्चा सुरू झाली. पण, नक्वी यांनी या चर्चा फेटाळून लावल्या. संघाच्या घोषणेनंतर लाहोरमध्ये खेळाडू आणि मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन यांच्याशी बोलताना नक्वी यांनी स्पष्ट केले की, स्पर्धेत सहभागी होण्याचा निर्णय पूर्णपणे सरकारचा आहे. भारतात खेळण्यास नकार दिल्याने बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडला संधी दिल्यानंतरही पीसीबीने आपली भूमिका बदललेली नाही, असे नक्वी यांचे मत आहे..गौतम गंभीर, सूर्यकुमार यादव यांनी संजू सॅमसनची मदत करायला हवी! अजिंक्य रहाणेची विनंती; म्हणाला, त्याला एकटं पाडू नका... ."आम्ही सरकारच्या सल्ल्याची वाट पाहत आहोत आणि सरकार आम्हाला जे काही करण्यास सांगेल ते आम्ही करू. जर त्यांना आम्हाला वर्ल्ड कपसाठी पाठवायचे नसेल तर आम्ही त्यांचे म्हणणे मान्य करू," असे नक्वी यांनी खेळाडूंना सांगितले..पीसीबीच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, बांगलादेशला वगळण्याबाबत बोर्डाच्या भूमिकेबद्दल खेळाडूंना माहिती देण्यात आली होती. खेळाडूंना हे माहित असले पाहिजे की पीसीबी कधीही भारतात आयोजित या स्पर्धेत खेळण्यापासून माघार घेऊ शकते. आयसीसीने बांगलादेशला अन्याय्य वागणूक दिली आहे आणि भारतात सामने खेळण्यास नकार देणे ही एक कायदेशीर भूमिका होती..Updates : तिलक वर्माची न्यूझीलंडविरुद्धच्या उर्वरित दोन सामन्यांतून माघार; T20 World Cup मध्ये नाही खेळणार? वॉशिंग्टन सुंदरही बाहेर...पीसीबी प्रमुखांनी पुन्हा एकदा आयसीसीवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला. इतर भू-राजकीय परिस्थितीत दाखवलेली लवचिकता बांगलादेशलाही द्यायला हवी होती, अता युक्तिवाद त्यांनी केला. पाकिस्तानने यापूर्वी बीसीबीला पाठिंबा देण्यासाठी आयसीसीला पत्र लिहिले होते आणि बांगलादेशच्या सामन्यांचे आयोजन करण्याची ऑफरही दिली होती. भारतात न जाण्याबाबत बांगलादेशने आपला पवित्रा कायम ठेवल्यानंतर आयसीसीच्या बैठकीत बांगलादेशच्या भूमिकेविरुद्ध १४-२ मतं पडली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.