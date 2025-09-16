Cricket
पाकिस्तानला जय शाह अन् ICC ची भीती! Asia Cup वर बहिष्कार टाकण्याचा विचार सोडला?
Pakistan Unlikely to Boycott Asia Cup 2025: भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात हस्तांदोलन टाळल्याने पाकिस्तानने आयसीसीकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर कारवाई न झाल्यास आशिया कपवर बहिष्कार टाकण्याची चर्चा होती. पण याबाबत आता एक अपडेट समोर आली आहे.
Summary
आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने विजय मिळवला.
या सामन्यात भारतीय संघाने हस्तांदोलन टाळल्याने पाकिस्तानने तक्रार केली.
दरम्यान, पाकिस्तानने आशिया कपवर बहिष्कार टाकण्याची चर्चा होती, त्याबाबत आता एक अपडेट आली आहे.