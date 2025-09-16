Jay Shah | Pakistan Cricket Team

Jay Shah | Pakistan Cricket Team

Sakal

Cricket

पाकिस्तानला जय शाह अन् ICC ची भीती! Asia Cup वर बहिष्कार टाकण्याचा विचार सोडला?

Pakistan Unlikely to Boycott Asia Cup 2025: भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात हस्तांदोलन टाळल्याने पाकिस्तानने आयसीसीकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर कारवाई न झाल्यास आशिया कपवर बहिष्कार टाकण्याची चर्चा होती. पण याबाबत आता एक अपडेट समोर आली आहे.
Published on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • या सामन्यात भारतीय संघाने हस्तांदोलन टाळल्याने पाकिस्तानने तक्रार केली.

  • दरम्यान, पाकिस्तानने आशिया कपवर बहिष्कार टाकण्याची चर्चा होती, त्याबाबत आता एक अपडेट आली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
Team India
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
Jay Shah
Asia Cup 2025
Marathi News Esakal
www.esakal.com