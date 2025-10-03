Cricket

ICC Women's World Cup 2025: पाकिस्तानी फलंदाजाची फजिती! चेंडू सोडला, पण बॅटने बेल्स उडवल्या; ICC ने पोस्ट केला Video अन् लपवावं लागलं तोंड...

Nashra Sandhu bizarre hit-wicket dismissal video: ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानच्या नाश्रा संधू विचित्र पद्धतीने बाद झाली आणि आणि तो व्हिडीओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे.
Pakistan’s Nashra Sandhu was dismissed in an unusual hit-wicket incident during the ICC Women’s World Cup 2025

Swadesh Ghanekar
Updated on

Viral ICC Women’s World Cup 2025 funny dismissal : आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानच्या पुरुष संघाची झालेली फजिती अन् अपमान जगाने पाहिला. आता महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानी संघाची फजिती उडालेली दिसतेय.पाकिस्तानच्या महिला संघाला गुरुवारी बांगलादेशकडून पराभव पत्करावा लागला. त्या सामन्यात पाकिस्तानी फलंदाज नाश्रा संधू (Nashra Sandhu ) ही विचित्र पद्धतीने बाद झाली आणि तिच्या विकेट्सचा व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय.

