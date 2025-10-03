ICC Women's World Cup 2025: पाकिस्तानी फलंदाजाची फजिती! चेंडू सोडला, पण बॅटने बेल्स उडवल्या; ICC ने पोस्ट केला Video अन् लपवावं लागलं तोंड...

Viral ICC Women’s World Cup 2025 funny dismissal : आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानच्या पुरुष संघाची झालेली फजिती अन् अपमान जगाने पाहिला. आता महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानी संघाची फजिती उडालेली दिसतेय.पाकिस्तानच्या महिला संघाला गुरुवारी बांगलादेशकडून पराभव पत्करावा लागला. त्या सामन्यात पाकिस्तानी फलंदाज नाश्रा संधू (Nashra Sandhu ) ही विचित्र पद्धतीने बाद झाली आणि तिच्या विकेट्सचा व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय. .पाकिस्तान संघाची कर्णधार फातिमा सना हिने नाणेफेक झाली तेव्हा खेळपट्टी फलंदाजीसाठी पोषक असल्याचे सांगून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण, कोलंबोच्या खेळपट्टीवर बांगलादेशच्या गोलंदाजांनी पाकिस्तानला रडकुंडीला आणले. ३९ व्या षटकानंतर सनाला तिच्या या निर्णयाचा पश्चाताप झाला असावा. कारण, पाकिस्तानचा संघ १२९ धावांवर ऑल आऊट झाला आणि समीन शमिम ( २३) ही संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारी ठरली. .पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूचा ‘Azad Kashmir’चा नारा; माफी मागायची सोडून आपलीच टिमकी मिरवतेय....पाकिस्तानच्या फलंदाजीच्या लाईनअपची पडझड होत असताना १०व्या क्रमांकावर आलेल्या नश्रा संधू विचित्र पद्धतीने बाद झाली. फिरकीपटू शोर्नाच्या गोलंदाजीचा सामना करताना ३५ व्या षटकात संधूने बाहेर गेलेला चेंडू सोडला. पण, ती क्रिजच्या एवढ्या आत गेली की तिच्या बॅटने बेल्स उडाल्या आणि ती हिट विकेट झाली. वर्ल्ड कप स्पर्धेत कदाचित अशा प्रकारे बाद होणाही ही पहिलीच वेळ असावी. .पाकिस्तानला पहिल्याच षटकात मरुफा अख्तेरने दोन धक्के दिले. सलामीवीर ओमैमा सोहैल ( ०) व सिद्रा आमीन ( ०) या गोल्डन डकवर माघारी परतल्या. शमीम व मुनीबा अली ( १७) यांनी संघाला २ बाद २ वरून ४४ धावांपर्यंत पोहोचलवे. पण, नहिदा अख्तेरने ही जोडी तोडली. .पाकिस्तानची पडझड पुन्हा सुरू झाली आणि ६७ धावांत पाच विकेट्स पडल्या. कर्णधार सना ( २२) व अलिया रियाझ ( १३) याही कमी धावसंख्येत माघारी परतल्या. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ ३८.३ षटकांत १२९ धावावंर तंबूत परतला. प्रत्युत्तरात बांगलादेशच्या रुब्या हैदरने ७७ चेंडूंत ५४ धावांची नाबाद खेळी केली. कर्णधार निगर सुलताना ( २३) व सोभना मोस्टरी ( २४) यांनी चांगली खेळी केली. बांगलादेशने ३१.१ षटकांत ३ बाद १३१ धावा करून विजय पक्का केला. .World Cup 2025: पाकिस्तानची पहिल्याच सामन्यात दयनीय अवस्था! आधी १२९ वर ऑलआऊट केलं अन् मग बांगालादेशनं गोलंदाजांनाही झोडलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.