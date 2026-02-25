T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये अव्वल अन् विकेट्स घेणाऱ्यांमध्ये अमेरिकन टॉपर! भारतीय कुठेत?

Most runs scorer & Leading wicket taker in T20 World Cup 2026 : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचा ४६ वा सामना सुरू आहे. श्रीलंका आणि न्यूझीलंड यांच्यात कोलंबो येथे सुपर ८ ची लढत सुरू आहे आणि दोन्ही संघांना उपांत्य फेरीत राहण्यासाठी हा सामना जिंकणे गरजेचा आहे. यंदाच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत बरेच धक्कादायक निकाल पाहायला मिळाले आहेत. ऑस्ट्रेलिया पहिल्याच फेरीत स्पर्धेबाहेर फेकला गेला, त्यांना झिम्बाब्वेने घरचा रस्ता दाखवला. याच झिम्बाब्वेने सह यजमान श्रीलंकेलाही पराभूत केले. पाकिस्तान, भारत यांच्यावर स्पर्धेबाहेर जाण्याचे संकट आहे. पाकिस्तानचे आव्हान तर जवळपास संपल्यातच जमा आहे, असे असले तरी या वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये पाकिस्तानी अव्वल आहे..Most runs in ICC Men's T20 World Cup, 2025/26साहिबजादा फरहान ( पाकिस्तान) - ६ सामने, २८३ धावा, नाबाद १०० सर्वोत्तमशिमरोन हेटमायर ( वेस्ट इंडिज) - ५ सामने , २१९ धावा, ८५ सर्वोत्तमपथूम निसंका ( श्रीलंका) - ६ सामने, २०८ सामने, नाबाद १०० सर्वोत्तमहॅरी ब्रूक ( इंग्लंड ) - ६ सामने, २०२ धावा, १०० सर्वोत्तमकुसल मेंडिस ( श्रीलंका) - ६ सामने , १८६ धावा, ६१ सर्वोत्तमएडन मार्करम ( द. आफ्रिका) - ५ सामने , १८२ धावा, नाबाद ८६ सर्वोत्तमसूर्यकुमार यादव ( भारत) - ५ सामने, १८० धावा, नाबाद ८४ सर्वोत्तमइशान किशन ( भारत ) - ५ सामने, १७६ धावा, ७७ सर्वोत्तम.T20 WC, IND vs ZIM: भारतीय संघाला नेट रन रेट सुधरवायचा असेल तर झिम्बाब्वेविरुद्ध काय करावं लागेल? आपला संघ -३.८०० असा अडचणीत सापडलाय.Most wickets For ICC Men's T20 World Cup, 2025/26एससी व्हॅन शॉलकवीक ( अमेरिका) - ४ सामने, १३ विकेट्स, ४-२५ सर्वोत्तमब्लेसिंग मुझरबानी ( झिम्बाब्वे) - ४ सामने, ११ विकेट्स, ४-१७ सर्वोत्तममार्को यान्सेन ( द. आफ्रिका) - ४ सामने, ११ विकेट्स, ४-२२ सर्वोत्तमउस्मान तारीक ( पाकिस्तान) - ५ सामने, १० विकेट्स, ४-१६ सर्वोत्तमवरुण चक्रवर्थी ( भारत) - ५ सामने, १० विकेट्स, ३-७ सर्वोत्तम.भारताचा प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह या यादीत बराच मागे आहे, त्याने ४ सामन्यांत ७ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यानंतर भारताकडून अक्षर पटेलने ( ६) सर्वाधिक विकेट्स घेतल्या आहेत. अर्शदीप सिंगच्या नावावर ४ सामन्यांत ५ विकेट्स आहेत. फलंदाजीतही शिवम दुबे ( १५८), तिलक वर्मा ( १०७), हार्दिक पांड्या ( १०५) यांनाच शंभरीपार धावा करता आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.