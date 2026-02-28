T20 WC: PAK vs SL सामन्यात थरार! ४,६, ६, ६... श्रीलंकेच्या कर्णधारानं दिलेलं पाकिस्तानला टेन्शन, पण शेवटच्या चेंडूवर यजमान पराभूत

Pakistan Win Last-Ball Thriller against Sri Lanka: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत शनिवारी पाल्लेकेले येथे पाकिस्तानने श्रीलंकेला ५ धावांनी पराभूत केले. मात्र विजयानंतरही त्यांचे आव्हान संपले आहे. त्यांना सेमीफायनलमध्ये पोहचण्यासाठी ६५ हून अधिक धावांनी विजयाची गरज होती, तरच ते न्यूझीलंडचा नेट रन रेट मागे टाकू शकले असते. मात्र तसं न झाल्याने पाकिस्तानचा स्वप्नभंग झाला आणि न्यूझीलंड सेमीफायनलासाठी पात्र ठरले. शनिवारी झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानने श्रीलंकेला (PAK vs SL) २१३ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेला २० षटकात ६ बाद २०७ धावाच करता आल्या. श्रीलंकेकडून पवन रत्ननायके (Pavan Rathnayake) आणि कर्णधार दसून शनका (Dasun Shanaka) यांनी अर्धशतके करत झुंज दिली, पण त्यांना श्रीलंकेला विजयापर्यंत पोहचवता आले नाही. .T20 WC, PAK vs SL: साहिबजादा फरहानचे शतकासह विश्वविक्रम, पाकिस्तान २०० पार; पण श्रीलंकेत फिक्सिंगची चर्चा; जाणून घ्या कारण.श्रीलंकेची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. त्यांनी पाथुम निसंकाची विकेट ३ धावांवरच गमावली होती. त्याला नसीम शाहने बाद केले होते. पण नंतर कामिल मिशारा (२६) आणि चरिथ असलंका (२५) यांनी डाव सावरला, पण दोघेही स्थिरावल्यानंतर बाद झाले. दोघांनाही अब्रार अहमदने बाद केले. नंतर कामिंडू मेंडिस (३) आणि जनिथ लियानागे (५) देखील स्वस्तात बाद झाले. तरी श्रीलंकेने १२ षटकात ५ बाद १०१ धावा झाल्या होत्या..पण यावेळी पवन रत्ननायकेला कर्णधार दसून शनकाची साथ मिळाली. या दोघांनी आक्रमक खेळताना संघाला विजयाच्या दिशेने नेले होते. रत्ननायकेने अर्धशतकही केले. पण तो अर्धशतकानंतर ३७ चेंडूत ५८ धावा करून बाद झाला. पण नंतर शनकाने स्वत:च्या खांद्यावर जबाबदारी घेतली आणि तो पाकिस्तानी गोलंदाजांवर तुटून पडला..रत्ननायके १८ व्या षटकात बाद झाल्यानंतर शनकाने चौकार षटकारांची बरसात केली. १९ व्या षटकात १८ धावा आल्या. शेवटच्या षटकात श्रीलंकेला विजयासाठी २८ धावांची गरज होती. त्यावेळी शाहिन आफ्रिदीविरुद्ध शनकाने टॉप गिअर टाकला, त्याने ४ चेंडूच चौकार आणि सलग तीन षटकार मारले. त्यामुळे दोन चेंडू आणि ६ धावा असं समीकरण होतं. परंतु शेवटच्या दोन चेंडूत त्याला ६ धावा करता आल्या नाही आणि पाकिस्तानने विजयावर शिक्कामोर्तब केले. दसून शनका ३१ चेंडूत २ चौकार आणि ८ षटकारांसह ७६ धावांवर नाबाद राहिला.पाकिस्तानकडून अब्रार अहमदने ३ विकेट्स घेतल्या, तर शाहिन आफ्रिदी, नसीम शाह आणि मोहम्मद नवाज यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..PAK vs SL: श्रीलंकेने १४८ धावा करताच पाकिस्तानचा 'गेम ओव्हर'! T20 WC सेमीफायनल भारतातच होणार....तत्पुर्वी, पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद २१२ धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानने ६० चेंडूत ९ चौकार आणि ५ षटकारांसह १०० धावा केल्या. फखर जमाने ४२ चेंडूत ९ चौकार आणि ४ षटकारांसह ८४ धावांची खेळी केली. या दोघांव्यतिरिक्त एकाही पाकिस्तानी खेळाडूने १० धावांचा टप्पा ओलांडला नाही.श्रीलंकेकडून दिलशान मदुशंकाने ३ विकेट्स घेतल्या. दसून शनकाने २ विकेट्स घेतल्या. दुश्मंता चमिराने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.