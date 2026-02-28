T20 WC, PAK vs SL: साहिबजादा फरहानचे शतकासह विश्वविक्रम, पाकिस्तान २०० पार; पण श्रीलंकेत फिक्सिंगची चर्चा; जाणून घ्या कारण

Sahibzada Farhan’s Record Century Clouded by Fixing Debates: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पाकिस्तान संघ सेमीफायनलमध्ये पोहचण्यासाठी शनिवारी (२८ फेब्रुवारी) श्रीलंकेविरुद्ध करो वा मरोची लढाई लढत आहे. पाल्लेकेले येथे होत असलेल्या या सामन्यात पाकिस्तानने श्रीलंकेला २१३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. आता पाकिस्तानला जर सेमीफायनलमध्ये पोहोचायचे असेल, तर श्रीलंकेला १४७ धावांच्या आत रोखावे लागणार आहे. अन्यथा विजय मिळवूनही पाकिस्तानचे स्पर्धेतील आव्हान संपणार आहे. या सामन्यात पाकिस्तानसाठी साहिबजादा फरहानने (Sahibzada Farhan) शतक केले. मात्र असे असले तरी सध्या या सामन्यात फिक्सिंग होत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. .T20 WC: फखरची साथ अन् फरहानने मोडला विराटचा १२ वर्षे जूना विश्वविक्रम! पाकिस्तानच्या सलामीवीरांनी श्रीलंकेला घरच्या मैदानातच रडवलं.या सामन्यात श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण १५ व्या षटकापर्यंत श्रीलंकेला एकही विकेट घेता आली नव्हती. पाकिस्तानकडून फखर जमान (Fakhar Zaman) आणि साहिबजादा फरहान यांनी दणक्यात सुरुवात केली. दोघांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला होता. त्यामुळे त्यांनी १५ षटकांपर्यंतच जवळपास पावणेदोनशे धावांचा टप्पा संघाला पार करून दिला होता. या दरम्यान दोघांनी अर्धशतके पूर्ण केली. दरम्यान १६ व्या षटकात अखेर श्रीलंकेला दुश्मंता चमिराने ब्रेकथ्रू मिळवून दिला. त्याने फखर जमानला ४२ चेंडूत ८४ धावांवर असताना बाद केले. त्यामुळे त्याची फरहान सोबतची १७६ धावांची भागीदारी तुटली..फिक्सिंगची चर्चामात्र, त्यांची भागीदारी सुरु असतानाच फिक्सिंगची (Fixing) चर्चा सुरू झाली. जर पाकिस्तानने मोठी धावसंख्या उभारली आणि ६५ धावांहून अधिकच्या फरकाने विजय मिळवला, तर ते सेमीफायनलला पोहचतील. अशात सेमीफायनलचा एक सामना कोलंबोमध्ये होईल. पण जर पाकिस्तान सेमीफायलनलमध्ये पोहोचले नाही, तर पहिली सेमीफायनल कोलकातामध्ये होणार आहे. अशात श्रीलंकेमध्येच सेमीफायनल व्हावी म्हणून श्रीलंकेचा संघ मुद्दाम पाकिस्तानला मोठी धावसंख्या उभारू देत आहे, असे आरोप सध्या सोशल मीडियावर झाले..T20 WC, NZ vs ENG : इंग्लंडने बाजी मारली, पाकिस्तानच्या जीवात जीव आला! न्यूझीलंड पराभूत होऊनही पोहचू शकतात उपांत्य फेरीत.याशिवाय फखर आणि फरहान फलंदाजी करत असताना ११ व्या षटकात शेवटच्या चेंडूवर महिश तिक्षणाने टाकलेल्या चेंडूवर फखर शॉट मारताना चुकला आणि चेंडू मागे यष्टीरक्षकाने पकडला. त्यावेळी चेंडूचा स्पर्श होऊन झेलबादसाठी श्रीलंकेने अपील केले. पण पंचांनी फखरला नाबाद घोषित केले. त्यानंतर श्रीलंकेने डीआरएसही घेतला नाही. मात्र नंतर एल्ट्रा एजमध्ये चेंडू फखरच्या चेंडूला लागल्याचे दिसले होते. मात्र, पंचांनीही नाबाद दिल्यानंतर श्रीलंकेने रिव्ह्यू न घेतल्याने त्याला जीवदान मिळाले. या घटनेमुळेही फिक्सिंगच्या चर्चेने जोर पकडला आहे..साहिबजादा फरहानचे विश्वविक्रमी शतकदरम्यान, फखर बाद झाल्यानंतर पाकिस्तानने ७ विकेट्स शेवटच्या ४ षटकात गमावल्या. सलामीवीरांशिवाय एकाही फलंदाजाने १० धावांचा आकडाही पार केला नाही. तरी साहिबजादा फरहानने ५९ चेंडूत शतक पूर्ण केले. पण शतकानंतर तो ६० चेंडूत ९ चौकार आणि ५ षटकारांसह १०० धावांवर बाद झाला. दिलशान मदुशंकाने त्याला बाद केले. दरम्यान त्याने या शतकासह टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत ७ सामन्यात २ शतकांसह ३८३ धावा केल्या. त्यामुळे एका टी२० वर्ल्ड कपमध्ये तो सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला. त्याने विराट कोहलीने २०१४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये केलेल्या ३१९ धावांच्या विक्रमाला मागे टाकले. याशिवाय साहिबजादा फरहान एकाच टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत दोन शतके करणाराही पहिलाच खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी त्याने नामिबियाविरुद्धही शतक केले होते.दरम्यान, फखर आणि फरहानच्या खेळीमुळे पाकिस्तानने २० षटकात ८ बाद २१२ धावा केल्या. श्रीलंकेकडून गोलंदाजी करताना दिलशान मदुशंकाने ३ विकेट्स घेतल्या. कर्णधार दसुन शनकाने २ विकेट्स घेतल्या. दुश्मंता चमिराने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.