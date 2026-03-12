Jasprit Bumrah: 'माझ्याकडून बुमराह स्लोअर बॉल्स शिकला...', पाकिस्तानी वंशाच्या गोलंदाजाचा अजब दावा

नुकत्याच झालेल्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत जसप्रीत बुमराहने त्याच्या स्लोअर बॉल्सने सर्वांनांच प्रभावित केले होते. त्याने या स्पर्धेत १४ विकेट्स घेतल्या. दरम्यान, पाकिस्तानी वंशाचा युएईमधील गोलंदाज झहुर खान याने दावा केला आहे की बुमराहला स्लोअर बॉल्स त्याने शिकवले. त्याने म्हटले की २०२० आयपीएल (IPL) दरम्यान त्याने बुमराहला (Jasprit Bumrah) त्याची शैली न बदलता स्लोअर बॉल्स टाकायला शिकवले. त्यावेळी दुबईत झालेल्या आयपीएलच्या लेगदरम्यान तो मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) नेट गोलंदाज होता. मात्र, त्याने जो दावा केला आहे, त्याबाबत सध्या कोणतेही पुरावे नाहीत. .Bumrah 2.0 viral video: छोटा बूमबूम! ज्युनिअर बूमराह करतोय वडिलांना कॉपी, अॅक्शन पाहून भज्जी म्हणाला....झहुर खानने एका व्हिडिओमध्ये सांगितले की 'मी तुम्हाला एक कहाणी सांगतो. बुमराह आधीही स्लोअर बॉल्स टाकायचा, पण त्याची ऍक्शन ते बॉल टाकताना साधारण होती. अबुधाबीमध्ये एका सामन्यात त्याने, ट्रेंट बोल्टने आणि नॅथन कुल्टर-नाईलने खूप धावा खर्च केल्या होत्या. त्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये आयपीएल होत होतं. सप्टेंबरमध्ये युएईचं तापमान ५० डिग्रीपर्यंत असतं. खूप उष्णता असते, तुम्ही रात्रीही हात ओले होत असल्याने चेंडू नीट पकडू शकत नाही.''त्यामुळे मुंबई इंडियन्सने मला बोलावले. मी ६ दिवसांसाठी क्वारंटाईनमध्ये होतो. त्यानंतर ७ व्या दिवशी सरावासाठी गेलो. मी त्या रात्री संघासोबत होतो. झहीर खान आणि रॉबिन सिंग मला ओळखत होते, कारण मी टी१० लीगमध्ये मिडन ओव्हर टाकली होती. मी पहिला चेंडू यॉर्कर टाकला होता आणि त्यानंतर पाच चेंडू स्लोअर बॉल्स टाकले. आम्ही एकत्र बसलो होतो, त्यावेळी बुमराह आला आणि आमच्या समोर बसला. रोहित शर्माही आला आणि तिथे बसला. मी पण तिथे बसलो होतो आणि पाहात होतो.'.त्यानंतर झहुर झानने बुमराहसोबतच्या संभाषणाबद्दल सांगितले की 'मी म्हणालो की त्याच ऍक्शन आणि ग्रीपने स्लोअर बॉल टाकू शकतो. तो म्हणाला, हे कसे शक्य आहे? मी म्हणालो की मी तुला सरावादरम्यान सांगतो. तो म्हणाला, ठीक आहे मला तुझ्या ग्रीपबद्दल सरावावेळी सांग. जेव्हा सरावाची वेळ होती, तेव्हा मी गोलंदाजी करत होतो.''त्यावेळी शेन बाँड गोलंदाजी प्रशिक्षक होते आणि मुख्य प्रशिक्षक माहेला जयवर्धने नेट्सच्या मागे उभा होता. मी तेव्हा स्लोअर बाऊन्सर टाकला. त्यामुळे फलंदाज बीट झाला. बाँड यांनी मला तुझी ग्रीप कशी आहे? तू ऑफ-कटर टाकतो का? विचारले. मी म्हणालो की नाही, ही सेमच ग्रीप आहे.'.तो पुढे म्हणाला, 'त्यांनी मला सांगितले दाखव मला. त्यानंतर मी दोन-तीन स्लोअर बॉल्स टाकले. त्यांनी जयवर्धनेला सांगितले की ही क्रिकेटमधील नवीन गोष्ट आहे. ते म्हणाले, याला पाहा तो किती चांगले स्लोअर बॉल्स टाकतोय.''त्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी मी बुमराहसोबत गोलंदाजी करत होतो. तेव्हा त्याने मला ग्रीपबद्दल विचारणा केली. मी त्याला दाखवले. मी त्याच शैलीत त्याला स्लोअर बॉल दाखवला. त्याने नंतर गोलंदाजी केली आणि तो म्हणाला, ही तर वरच्या दर्जाची गोष्ट आहे. माझ्यासाठी मी युएईचा खेळाडू आत्ता आहे आणि तो जागतिक दर्जाचा खेळाडू आहे. त्यामुळे मला खूप चांगले वाटले की तो एवढा मोठा स्टार असूनही त्याने मला विचारले.'.Jasprit Bumrah: बुमराचा आता T20 क्रिकेटला अल्पविराम, पण कसोटी क्रिकेटबाबत तडजोड नाही.दरम्यान, २०२० मध्ये आयपीएलचा दुसरा टप्पा कोविडच्या काळात युएईमध्ये झाला होता. तथापि, झहुरने हा दावा केला असला, तरी अद्याप बुमराहने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.