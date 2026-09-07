IND vs PAK: भारताविरुद्धच्या सामन्यानंतर पाकिस्तानी कर्णधाराला ICC कडून शिक्षा! शफाली वर्माला सेंडऑफ देणं पडलं महागात

ICC Fines Fatima Sana after India vs Pakistan Women Match: संयुक्त अरब अमिराती (UAE) इथे महिला आशिया चषक स्पर्धा सुरू असून या स्पर्धेत शनिवारी (५ सप्टेंबर) पाकिस्तान संघाला भारतीय संघाविरुद्ध ७ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. यानंतर आता पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना हिच्यावर भारताविरुद्ध झालेल्या एका चूकीबद्दल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून (ICC) कारवाई करण्यात आली आहे. .Champions Trophy Dates: भारतात महिला वर्ल्ड कपनंतर रंगणार चॅम्पियन्स ट्रॉफी! कधी अन् कोणत्या शहरात होणार सामने? ICC ची घोषणा.या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी अफलातून कामगिरी करताना पाकिस्तानला १८.१ षटकात ५५ धावांवरच रोखले होते.पाकिस्तानकडून फक्त सलामीला आलेल्या मुनीबा अली (१३) आणि शवाल झुल्फिकार (१४) यांनाच १० धावांचा टप्पा पार करता आला होता. भारताकडून श्री चरणीने ७ धावातच ३ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर प्रेमा रावतने ९ धावात ३ विकेट्स घेतल्या होत्या..यानंतर ५६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून शफाली वर्माने आक्रमक सुरुवात केली होती. पण दुसऱ्या षटकात फातिमा सना हिने तिच्यात गोलंदाजीवर शफालीचा झेल घेतला. त्यामुळे शफाली ६ चेंडूत १ चौकार आणि १ षटकारासह १२ धावा करून बाद झाली. पण तिचा झेल घेतल्यानंतर फातिमाने आक्रमक सेलिब्रेशन करताना तिच्याकडे पाहून जा अशा अर्थाचा इशारा करत सेंडऑफ दिला होता..हीच चूक फातिमाला महागात पडली असून तिच्यावर आयसीसीने कारवाई केली आहे. तिला सामनाशुल्काच्या १० टक्के दंड आयसीसीकडून ठोठावण्यात आला आहे आणि तिच्या शिस्तभंगाच्या रेकॉर्डमध्ये एक डिमिरिट पाँइंट्स देण्यात आला आहे. गेल्या २४ महिन्यातील तिची दुसरी चूक आहे. त्यामुळे तिच्या खात्यात आता दोन डिमिरिट पाँइंट्स आहेत. यापूर्वी गेल्यावर्षी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी डब्लिनमध्ये आयर्लंडविरुद्ध झालेल्या टी२० सामन्यात तिला एक डिमिरिट पाँइंट मिळाला होता..आसीसीने लिहिले आहे की फातिमावर आयसीसीच्या आचार संहितेतील कलम २.५ चे उल्लंघन केल्याने शिक्षा झाली आहे. हे कलम बाद झाल्यावर फलंदाजाचा अपमान करणारी किंवा त्याच्याकडून आक्रमक प्रतिक्रिया येईल अशी भडकवू शकणारी भाषा, कृती किंवा हावभाव वापरण्याबद्दल आहे.फातिमाने तिची चूक मान्य केली असून सामनाधिकारी सुप्रिया दास यांनी मंजूर केलेली शिक्षेचा स्वीकार केला आहे..IND vs PAK: वर्ल्ड कप नाही, आशिया कपही नाही... तरी भारत-पाकिस्तान भिडणार? ICC घेणार ‘हा’ मोठा निर्णय; जाणून घ्या काय आहे प्लॅन.दरम्यान, भारताने शफालीनंतर स्मृती मानधना (९) आणि प्रतिका रावल (४) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. पण कर्णधार हरमनप्रीत कौर (नाबाद १८) आणि दीप्ती शर्मा (नाबाद १२) यांनी भारताला ९ षटकात विजयापर्यंत पोहचवले. या विजयासह भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत धडक मारली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.