Cricket

IND vs PAK: भारताविरुद्धच्या सामन्यानंतर पाकिस्तानी कर्णधाराला ICC कडून शिक्षा! शफाली वर्माला सेंडऑफ देणं पडलं महागात

ICC Fines Pakistan Captain Fatima Sana: महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारताविरुद्धच्या सामन्यात पाकिस्तानची कर्णधार फातिमाने शफाली वर्माला सेंडऑफ दिला होता. तिला तिची कृती महागात पडली असून आयसीसीने तिच्यावर कारवाई केली आहे.
India vs Pakistan Women's Asia Cup 2026

ICC Fines Pakistan Captain Fatima Sana

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

ICC Fines Fatima Sana after India vs Pakistan Women Match: संयुक्त अरब अमिराती (UAE) इथे महिला आशिया चषक स्पर्धा सुरू असून या स्पर्धेत शनिवारी (५ सप्टेंबर) पाकिस्तान संघाला भारतीय संघाविरुद्ध ७ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. यानंतर आता पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना हिच्यावर भारताविरुद्ध झालेल्या एका चूकीबद्दल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून (ICC) कारवाई करण्यात आली आहे.

India vs Pakistan Women's Asia Cup 2026
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