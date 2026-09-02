Champions Trophy Dates: भारतात महिला वर्ल्ड कपनंतर रंगणार चॅम्पियन्स ट्रॉफी! कधी अन् कोणत्या शहरात होणार सामने? ICC ची घोषणा

Women's Champions Trophy India, Marathi News: आजपर्यंत क्रिकेटमध्ये पुरुषांची चॅम्पियन्स ट्रॉफी ही स्पर्धा अनेकदा खेळवण्यात आली आहे. पण आता महिला क्रिकेटमध्येही या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. पुढच्यावर्षी भारतात महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेच्या तारखा आणि ठिकाणांची घोषणा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) केली आहे. .ICC World Cup 2027 New Formats: वन डे वर्ल्ड कप २०२७, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२८ नव्या फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाणार; ICC ची घोषणा.पहिली-वहिली महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी पुढच्या वर्षी १४ ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान भारतात सहा संघात होईल. ही स्पर्धा मुंबई आणि बडोदा या दोन शहरात होणार आहे. मुंबईतील क्रिकेट क्बल ऑफ इंडिया येथे, तर बडोद्यातील बडोदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम येथे सामने होणार आहेत. त्यामुळे आता २०२५ महिला वनडे वर्ल्ड कपनंतर महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आयोजन करण्यास भारत सज्ज झाला आहे..या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, भारत, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका हे संघ सहभागी होणार असून हे संघ महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे पहिले विजेते होण्यासाठी एकमेकांना टक्कर देतील. ही स्पर्धा टी२० प्रकारात खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेत ६ संघात आधी साखळी फेरी होईल. त्यानंतर अव्वल २ संघ २८ फेब्रुवारी रोजी अंतिम सामना खेळतील..खरंतर ही स्पर्धा आधी श्रीलंकेत होणार होती. मात्र जुलैमध्ये झालेल्या आयसीसीच्या वार्षिक परिषदेत नमूद केलेल्या आवश्यक सुधारणा श्रीलंका क्रिकेट करत असल्याने, सध्या ही स्पर्धा भारतात हलवण्यात आली आहे. .Champions Trophy: अद्याप काम संपलं नाही, अजून ५-६ ICC ट्रॉफी जिंकायच्यात...; टीम इंडियाच्या ऑलराऊंडरची गर्जना.खरंतर यजमानपदासाठी आयसीसीने बांगलादेश, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या तीन देशांचे यजमान मूल्यांकन निकषांनुसार मूल्यांकन केले. त्यानंतर भारताची पर्यायी यजमान म्हणून शिफारस केली. या निर्णयाला १ सप्टेंबर रोजी मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर आता तारखांचे आणि ठिकाणांची घोषणा झाली.महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२७ स्पर्धा क्रिकेटसाठी एक रोमांचक नवीन अध्याय आहे, असं आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.