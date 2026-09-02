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Champions Trophy Dates: भारतात महिला वर्ल्ड कपनंतर रंगणार चॅम्पियन्स ट्रॉफी! कधी अन् कोणत्या शहरात होणार सामने? ICC ची घोषणा

Women's Champions Trophy India Dates and Venue Updates: गेल्यावर्षी भारतात महिला वनडे वर्ल्ड कप आयोजित झाला होता. आता पहिली-वहिली महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी भारतात होणार आहे. या स्पर्धेच्या तारखा आणि ठिकाणे जाहीर झाली आहेत.
Women's Champions Trophy Dates & Venue Announced

Women's Champions Trophy Dates & Venue Announced

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Women's Champions Trophy India, Marathi News: आजपर्यंत क्रिकेटमध्ये पुरुषांची चॅम्पियन्स ट्रॉफी ही स्पर्धा अनेकदा खेळवण्यात आली आहे. पण आता महिला क्रिकेटमध्येही या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. पुढच्यावर्षी भारतात महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेच्या तारखा आणि ठिकाणांची घोषणा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) केली आहे.

Women's Champions Trophy Dates & Venue Announced
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