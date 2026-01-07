Cricket

पाकड्यांचा दावा... वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड समीर मिन्हासने मोडला; झिम्बाब्वेविरुद्ध शतक झळकावून करतायेत आनंद साजरा

Vaibhav Suryavanshi Youth ODI record broken: पाकिस्तानकडून खेळणाऱ्या युवा फलंदाज समीर मिन्हासने झिम्बाब्वेविरुद्ध झंझावाती शतक झळकावत युथ वनडे क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास रचल्याचा दावा पाकड्यांकडून केला जात आहे. समीर मिन्हासने अतिशय कमी चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण करत भारतीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडल्याचे सांगितले जात आहे.
Sameer Minhas century vs Zimbabwe youth : पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालील संघातील फलंदाज समीर मिन्हास याने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या वन डे सामन्यात खणखणीत शतक झळकावले. युवा वन डे आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील हे सर्वात वेगवान शतक असल्याचा दावा पाकड्यांकडून केला जात आहे. तिरंगी मालिकेतील फायनलमध्ये झिम्बाब्वेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध मिन्हासने ४२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. हरारे येथे झालेला हा सामना पाकिस्तानने जिंकला आणि १८ वर्षीय मिन्हासने भारताच्या १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा ( Vaibhav Suryavanshi Record) मोडल्याचा दावा होऊ लागला.

