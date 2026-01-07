पाकड्यांचा दावा... वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड समीर मिन्हासने मोडला; झिम्बाब्वेविरुद्ध शतक झळकावून करतायेत आनंद साजरा

Sameer Minhas century vs Zimbabwe youth : पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालील संघातील फलंदाज समीर मिन्हास याने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या वन डे सामन्यात खणखणीत शतक झळकावले. युवा वन डे आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील हे सर्वात वेगवान शतक असल्याचा दावा पाकड्यांकडून केला जात आहे. तिरंगी मालिकेतील फायनलमध्ये झिम्बाब्वेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध मिन्हासने ४२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. हरारे येथे झालेला हा सामना पाकिस्तानने जिंकला आणि १८ वर्षीय मिन्हासने भारताच्या १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा ( Vaibhav Suryavanshi Record) मोडल्याचा दावा होऊ लागला. .वैभवने मागील जुलै महिन्यात इंग्लंडविरुद्ध ५२ चेंडूंत शतक झळकावून युवा क्रिकेटमधील वन डे तील सर्वात वेगवान शतकाचा विक्रम नावावर केला होता. मिन्हासने झिम्बाब्वेविरुद्ध ४२ चेंडूंत शतक झळकावले, परंतु याची चर्चा फक्त पाकिस्तानी मीडियातच आहे. अधिकृत संकेतस्थळावर दोन दिवस झाले, तरी या विक्रमाची नोंद केलेली नाही. तिथे अजूनही Fastest Youth ODI Century चा विक्रम वैभवच्या नावावर दिसतोय..मुस्ताफिजूर रहमानच्या हकालपट्टीचा राग बांगलादेशने भारतीय तरुणीवर काढला; ती म्हणाली, मला काही बोलायचे नाही, जय हिंद! .मिन्सासने ५१ चेंडूंत १७ चौकार व ५ षटकारांसह ११४ धावांची खेळी करताना पाकिस्तानला ९ विकेट्सने विजय मिळवून दिला. झिम्बाब्वेचे १५९ धावांचे लक्ष्य पाकिस्तानने सहज पार केले.. दरम्यान, पाकिस्तानकडून युवा वन डे क्रिकेटमध्ये वेगवान शतकाचा विक्रम मिन्हासच्या नावावर नोंदवला गेला. त्याने कामरान घुलामचा ( ५३ चेंडू) इंग्लंडविरुद्धचा २०१३ सालचा विक्रम मोडला. कासिम आक्रमने २०२२ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध ६३ चेंडूंत आणि समीर मिन्हासने २०२५ मध्ये भारताविरुद्ध ७१ चेंडूंत शतक झळकावले होते..U19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशीने वर्ल्ड कप सुरू होण्यापूर्वीच केलीय हवा... ICC ने घेतली दखल, 'त्या' १२ खेळाडूंमध्ये केला समावेश.वैभवचा वर्ल्ड रेकॉर्ड...वैभवने इंग्लंडविरुद्ध ५२ चेंडूंत शतक झळकावले होते. त्याने त्या सामन्यात ७८ चेंडूंत १३ चौकार व १० षटकारांचा पाऊस पाडून १४३ धावांची विक्रमी खेळी केली होती. १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानने फायनलमध्ये भारतावर विजय मिळवला होता आणि आता त्याचा वचपा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघ काढण्यासाठी उत्सुक आहे १५ जानेवारीपासून झिम्बाब्वेत हा वर्ल्ड कप सुरू होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.