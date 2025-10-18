Cricket

AFG vs PAK: पाकड्यांचे शेपूट वाकडे! अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूंना मारल्यानंतरही मालिका खेळणवण्यार ठाम; म्हणतात...

PCB to Replace Afghanistan in Tri-Series: पाकिस्तानने केलेल्या हवाई हल्ल्यात अफगाणिस्तानच्या तीन क्रिकेटपटूंचा मृत्यू झाला. यानंतर अफगाणिस्तानने पाकिस्तानमधील तिरंगी मालिकेतून माघार घेतली. पण तरी ही मालिका ठरल्याप्रमाणे होईल, असं पाकिस्तानने म्हटले आहे.
Afghanistan vs Pakistan

Afghanistan vs Pakistan

Summary

  • पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला, ज्यात तीन क्रिकेटपटूंचा जीव गेला.

  • या घटनेनंतर अफगाणिस्तानने पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या तिरंगी मालिकेतून माघार घेतली आहे.

  • पाकिस्तानने मात्र मालिका ठरल्याप्रमाणे होईल असे सांगितले आहे.

