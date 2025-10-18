AFG vs PAK: पाकड्यांचे शेपूट वाकडे! अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूंना मारल्यानंतरही मालिका खेळणवण्यार ठाम; म्हणतात...

पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला केला, ज्यात तीन क्रिकेटपटूंचा जीव गेला. या घटनेनंतर अफगाणिस्तानने पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या तिरंगी मालिकेतून माघार घेतली आहे. पाकिस्तानने मात्र मालिका ठरल्याप्रमाणे होईल असे सांगितले आहे. .पाकिस्तानने शुक्रवारी रात्री अफगाणिस्तानवर पुन्हा हवाई हल्ला केला. हा हल्ला अफगाणिस्तानच्या पक्तिका प्रांतावर करण्यात आला, ज्यात जवळपास ४० जणांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्यांमध्ये तीन क्रिकेटपटूंचाही समावेश होता. उदयोन्मुख तीन क्रिकेटपटूंनीही जीव गमावल्यानंतर क्रिकेट विश्वातून यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या घटनेनंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने तात्काळ मोठा निर्णय घेतला. नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या तिरंगी मालिकेतून त्यांनी तातडीने माघार घेतली. या हल्ल्याचा निषेध करताना त्यांनी पाकिस्तानसोबत खेळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..PAK vs SA 1st Test: बाबर आझमचा अम्पायरने 'करेक्ट कार्यक्रम' केला! पाकिस्तानी चाहते खवळले; १० फलंदाज १६७ धावांत तंबूत परतले.१७ ते २९ नोव्हेंबर दरम्यान रावळपिंडी आणि लाहोर येथे पाकिस्तान, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये टी२० तिरंगी मालिका होणार होती. मात्र आता अफगाणिस्तानने त्यांच्या तीन क्रिकेटपटूंच्या निधनानंतर या मालिकेतून माघार घेतली आहे. त्यामुळे या मालिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. पण असं असले तरी पाकिस्तानने स्पष्ट केले आहे की निर्धारित वेळेनुसारच ही तिरंगी मालिका होईल..पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अधिकारी म्हणाले, 'जरी अफगाणिस्तानने माघार घेतली असली, तरी तिरंगी मालिका ठरवल्याप्रमाणे होईल. आम्ही आता त्यांच्याबदल्यात तिसऱ्या संघाचा शोध घेत आहोत, एकदा ते निश्चित झालं की त्याबाबत अधिकृत घोषणा करू. तिरंगी मालिकेत श्रीलंका आणखी एक संघ आहे आणि ही मालिका १७ नोव्हेंबरपासून होईल.'.दरम्यान, पाकिस्तान आता आयसीसीचे सहसदस्य देशांचा विचार करत आहेत, जसे की नेपाळ किंवा युएई. हे संघ अफगाणिस्तानऐवजी तिरंगी मालिकेत खेळू शकतात. तथापि, आधी पाकिस्तान इतर मोठ्या संघांना विचारणा करण्याची शक्यता आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की या तिरंगी मालिकेपूर्वी श्रीलंका पाकिस्तानसोबत ११ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान वेगळी टी२० मालिका खेळणार आहे..भ्याड हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट अॅक्शन मोडवर, भारताप्रमाणे पाकिस्तानशी क्रिकेट न खेळण्याचा निर्णय, तिरंगी मालिकेतून माघार.अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांत्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणतीही द्विपक्षीय मालिका झालेली नव्हती. त्यांच्या अ संघांनी एकमेकांविरुद्ध सामने खेळले आहेत. पण राष्ट्रीय संघ गेल्या काही वर्षात एकमेकांविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका खेळले नव्हते.दरम्यान, यापूर्वीच भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातील तणावामुळेही या दोन देशांच्या क्रिकेटवर परिणाम झाला आहे. आता अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेटलाही धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.