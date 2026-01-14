Cricket

Pakistan Cricket: भिकारड्या पाकिस्तानवर वाईट वेळ! क्रिकेट संघ काढला विक्रीला; लिलावाची केली घोषणा

PCB to Auction Multan Sultans: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने मुलतान सुलतान संघाचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन संघांना मोठी किंमत मिळाल्यानंतर पाकिस्तानच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
PCB to Auction Multan Sultans

PCB to Auction Multan Sultans

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

PCB Invites Bids for Multan Sultans: पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये अनेक मोठ्या घडामोडी सध्या घडताना दिसत आहेत. भारतातील इंडियन प्रीमियर लीगची (IPL) स्पर्धा करण्याचाही त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे आयपीएल २०२६ स्पर्धेदरम्यानच पाकिस्तान सुपर लीग २०२६ (PSL) स्पर्धाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२६ मार्चपासून पीएसएलच्या ११ व्या हंगामाला सुरुवात होणार आहे. पण असं असलं तरी पाकिस्तानला आधी अनेक समस्या सोडवायच्या आहेत. यातील मुख्य समस्या म्हणजे पीएसएलमधील मुलतान सुलतान (Multan Sultans) या संघाची मालकी.

<div class="paragraphs"><p>PCB to Auction Multan Sultans</p></div>
IPL ची कॉपी करायला गेले अन् पाकडे तोंडावर आपटले; कवडी भावात विकली गेली PSL मधील हैदराबाद फ्रँचायझी, रिषभ-श्रेयस मिळून एवढे कमावतात...
Loading content, please wait...
Cricket
auction
Cricket News
Cricket News in Marathi
t20 league
PSL
Pakistan Cricket Board
cricket news today
PCB Chairman
Cricket Team

Related Stories

No stories found.