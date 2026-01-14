Pakistan Cricket: भिकारड्या पाकिस्तानवर वाईट वेळ! क्रिकेट संघ काढला विक्रीला; लिलावाची केली घोषणा

PCB Invites Bids for Multan Sultans: पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये अनेक मोठ्या घडामोडी सध्या घडताना दिसत आहेत. भारतातील इंडियन प्रीमियर लीगची (IPL) स्पर्धा करण्याचाही त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे आयपीएल २०२६ स्पर्धेदरम्यानच पाकिस्तान सुपर लीग २०२६ (PSL) स्पर्धाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २६ मार्चपासून पीएसएलच्या ११ व्या हंगामाला सुरुवात होणार आहे. पण असं असलं तरी पाकिस्तानला आधी अनेक समस्या सोडवायच्या आहेत. यातील मुख्य समस्या म्हणजे पीएसएलमधील मुलतान सुलतान (Multan Sultans) या संघाची मालकी..IPL ची कॉपी करायला गेले अन् पाकडे तोंडावर आपटले; कवडी भावात विकली गेली PSL मधील हैदराबाद फ्रँचायझी, रिषभ-श्रेयस मिळून एवढे कमावतात... .आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) मुलतान सुलतान या संघाचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या असून ३० जानेवारीपर्यंत उत्सुक उमेदवारांना तांत्रिक प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे मोहसिन नक्वी यांनी म्हटले होते की या संघाची मालकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सांभाळेल. पण आता दोन नव्या संघांना मिळालेली किंमत पाहाता विचार बदलल्याचे दिसत आहे. .नुकतेच पीएसएलमध्ये हैदराबाद आणि सियालकोट या दोन नव्या संघांचा समावेश करण्यात आला. हे दोन संघ अनुक्रमे पाकिस्तानी चलनानुसार १.७५ अब्ज आणि १.८५ अब्जला विकले गेले होते. पाकिस्तानधील सर्वात महागडे संघ ठरले. लाहोर कलंदर्स या संघापेक्षाही तीनपटीने अधिक रक्कम त्यांना मिळाली.यानंतर आता मुलतान सुलतानलाही विक्रीला काढण्यात आले आहे. यापूर्वीच अशी माहिती मिळाली होती की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे आणि पीएसएलचे काही वरिष्ठ अधिकारी मुलतान सुलतानचाही लिलाव करण्यासाठी उत्सुक होते. पण केवळ मोहसिन नक्वी यांच्याकडून अंतिम मंजूरी मिळणे बाकी होते. .पाकिस्तानला अपेक्षा आहेत की हैदराबाद आणि सियालकोटप्रमाणेच मुलतान सुलतानीलाही मोठी किंमत मिळेल. कारण पीएसएलमधील हा मोठा संघ असून आत्तापर्यंत ८ हंगाम खेळला आहे. तसेच २०२१ मध्ये विजेतेपदही मिळवले होते.दरम्यान, या संघाच्या मालकीसाठी i2c ही फायनान्सिएल टेक्नॉलॉजी कंपनी उत्सुक असू शकते. ते हैदराबाद आणि सियालकोटसाठीही मुख्य दावेदार होते. मुलतान सुलतानचे माजी मालक अली तारन यांनी गेल्यावर्षी मालकी हक्क सोडला. त्यामुळे पाकिस्तानला नव्या मालकांचा शोध आहे. .IPL 2026 मधील हकालपट्टीनंतर Mustafizur Rahman च्या मदतीला धावला पाकिस्तान; कवडी भावात PSL मध्ये खेळणार.दरम्यान, जोपर्यंत हा मालकी हक्काची समस्या सुटणार नाही, तोपर्यंत खेळाडूंचा ड्राफ्टही पाकिस्तानला जाहीर करता येणार नाही. त्यातच आता दोन नवे संघ आले असल्याने किती खेळाडूंना रिटेन करायचं यावरून सध्या वाद आहेत. इतकेच नाही, तर आधीच्या ड्राफ्ट मॉडेलपेक्षा खेळाडूंचा लिलाव घ्यायचा का, याचा विचारही सध्या सुरू आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी पाकिस्तान सुपर लीगची बैठक होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.