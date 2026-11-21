Pakistan Cricket Central Contracts 2026-27: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) आपल्या वरिष्ठ पुरुष क्रिकेट संघासाठी २०२६-२७ या वर्षाचे नवे सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट जाहीर केले आहेत. हे कॉन्ट्रॅक्ट ३० जून २०२७ पर्यंत लागू असणार आहेत. यंदा PCB ने गेल्या वर्षीची श्रेणीनुसार कॉन्ट्रॅक्ट देण्याची पद्धत बदलून फॉरमॅटनुसार नवी पद्धत लागू केली आहे. या यादीत एकूण ३८ खेळाडूंना स्थान देण्यात आलं आहे. तर गेल्या वर्षी कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेल्या १३ खेळाडूंना यंदा बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. याशिवाय १९ खेळाडूंना डेव्हलपमेंट कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं आहे..IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामना रंगणार, वैभव सूर्यवंशी मैदानात उतरणार; सामना कधी, कुठे, किती वाजता अन् Live कुठे पाहता येणार?.यंदाच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये PCB ने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही खेळाडूला तिन्ही फॉरमॅटचं कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलेलं नाही. यष्टिरक्षक फलंदाज मोहम्मद रिझवानसह १३ खेळाडूंना नव्या यादीत स्थान मिळालेलं नाही. इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेदरम्यान ड्रेसिंग रूममधील माहिती लीक केल्याचा आरोप रिझवानवर झाला होता..गेल्या वर्षी 'बी' श्रेणीत असलेल्या मोहम्मद रिझवानला यंदा कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलेलं नाही. त्याच्यासोबत सॅम अयुब आणि हसन अली यांनाही यादीतून वगळण्यात आलं आहे. माजी कर्णधार शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नोमान अली, हुसेन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफ्रिदी आणि मोहम्मद वसीम ज्युनियर यांनाही यंदा कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेलं नाही..पाकिस्तानच्या नव्या कॉन्ट्रॅक्ट यादीत बाबर आझम आणि सलमान अली आगा या दोघांनाच कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटचं कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं आहे. बाबर आझमकडे नुकतंच पुन्हा कसोटी संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानने २० नोव्हेंबर रोजी रावळपिंडी येथे श्रीलंकेला पराभूत करत दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच कसोटी मालिका जिंकली. सलमान अली आगा काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानच्या टी-२० संघाचा कर्णधार होता. मात्र, आता त्याला टी-२० फॉरमॅटचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेलं नाही. त्याच्या जागी साहिबजादा फरहानकडे टी-२० संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे..अझान अवैस, मोहम्मद अब्बास, साजिद खान आणि सौद शकील यांना केवळ कसोटी क्रिकेटचं कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं आहे. तर अबरार अहमद, अराफात मिन्हास, फखर जमान, फहीम अश्रफ, हारिस रौफ आणि शाहीन आफ्रिदी यांना एकदिवसीय आणि टी-२० अशा दोन्ही फॉरमॅटचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं आहे. टी-२० फॉरमॅटसाठी हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्झा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, शादाब खान आणि उस्मान तारिक यांची निवड करण्यात आली आहे..१९ खेळाडूंना डेव्हलपमेंट कॉन्ट्रॅक्टPCB ने १९ खेळाडूंना डेव्हलपमेंट कॉन्ट्रॅक्ट दिलं आहे. यात काही युवा आणि उदयोन्मुख खेळाडूंचा समावेश आहे. तैयब आरिफ आणि गाझी घोरी यांनी रावळपिंडी येथे श्रीलंकेविरुद्ध पाकिस्तानच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. नसीम शाहचा भाऊ उबैद शाह आणि हुनैन शाह यांचाही या यादीत समावेश आहे..Shoaib Akhtar: 'आम्ही सॅंडपेपर नाही, बाटलीची झाकणं वापरायचो'; शोएब अख्तरने बॉल टॅम्परिंग वादावर काय म्हटलं?.पाकिस्तानची संपूर्ण सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट यादीकसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेट बाबर आझम, सलमान अली आगा.केवळ कसोटी क्रिकेटअझान अवैस, मोहम्मद अब्बास, साजिद खान, सौद शकील.एकदिवसीय आणि टी-२० क्रिकेट अबरार अहमद, अराफात मिन्हास, फखर जमान, फहीम अश्रफ, हारिस रौफ, शाहीन आफ्रिदी.केवळ टी-२० क्रिकेटहसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्झा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, शादाब खान, उस्मान तारिक.डेव्हलपमेंट कॉन्ट्रॅक्टअब्दुल समद, अब्दुल्ला फजल, अहमद दानियाल, अली रझा, फरहान युसूफ, हुनैन शाह, मोहम्मद ताहा, मोहम्मद तैयब आरिफ, मोहम्मद गाझी घोरी, मोहम्मद इमरान रंधावा, रझाउल्लाह, साद बेग, साद मसूद, समीर मिन्हास, साकिब खान, शाहजेब खान, शमील हुसेन, सुफियान मुकिम आणि उबैद शाह..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.