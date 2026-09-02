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ENG vs PAK: निर्लज्ज कुठला! इंग्लंडकडून लाजीरवाणा पराभव अन् रिझवान दात काढत होता... नेटिझन्सन खळवले; Viral Video

Mohammad Rizwan Viral Video: इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत पाकिस्तानला सलग दोन पराभव पत्करावे लागल्याने व्हाईटवॉशचा धोका निर्माण झाला आहे. अशातच लॉर्ड्स कसोटीनंतर बसकडे जाताना मोहम्मद रिझवान हसत-हात हलवत चाहत्यांना अभिवादन करताना दिसल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.
ENG vs PAK Mohammad Rizwan viral video

ENG vs PAK Mohammad Rizwan smiling after Pakistan defeat viral video

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

पाकिस्तान क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून तीन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील पहिल्या दोन्ही सामन्यात त्यांनी सपाटून मार खाल्ला असल्याने आता त्यांना व्हाईटवॉश टाळण्याचे आव्हान आहे.

इंग्लंडविरुद्ध पाकिस्तानने लीड्सला झालेला पहिला सामना १०३ धावांनी तर लॉर्ड्सला झालेला दुसरा सामना १९४ धावांनी त्यांनी गमावला. त्यामुळे इंग्लंडने २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. अशातच आता पाकिस्तानचा यष्टीरक्षक फलंदाज मोहम्मद रिझवान (Mohammad Rizwan) चाहत्यांच्या निशाण्यावर आला आहे.

ENG vs PAK Mohammad Rizwan viral video
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