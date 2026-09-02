ENG vs PAK: निर्लज्ज कुठला! इंग्लंडकडून लाजीरवाणा पराभव अन् रिझवान दात काढत होता... नेटिझन्सन खळवले; Viral Video

पाकिस्तान क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून तीन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील पहिल्या दोन्ही सामन्यात त्यांनी सपाटून मार खाल्ला असल्याने आता त्यांना व्हाईटवॉश टाळण्याचे आव्हान आहे. इंग्लंडविरुद्ध पाकिस्तानने लीड्सला झालेला पहिला सामना १०३ धावांनी तर लॉर्ड्सला झालेला दुसरा सामना १९४ धावांनी त्यांनी गमावला. त्यामुळे इंग्लंडने २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. अशातच आता पाकिस्तानचा यष्टीरक्षक फलंदाज मोहम्मद रिझवान (Mohammad Rizwan) चाहत्यांच्या निशाण्यावर आला आहे..ENG vs PAK: इंग्लंडसमोर पाकिस्तानचे लोटांगण! जो रुटच्या संघाचा लॉर्ड्सवर दणदणीत विजय, WTC Points Table मध्येही फायदा.सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) होत असून सोशल मिडिया युझर्सच्या दाव्यानुसार हा व्हिडिओ लॉर्ड्स कसोटीनंतरचा आहे. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसते की लॉर्ड्स कसोटी संपल्यानंतर जेव्हा खेळाडू टीम बसमध्ये बसण्यासाठी जात असतात, तेव्हा बाहेर असलेले चाहते त्यांना आवाज देत होते. पण पराभवाच्या तणावातही मोहम्मद रिझवान अगदी रिलॅक्स मूडमध्ये होता. तो बसमध्ये गेल्यानंतर चाहत्यांना हात हलवून अभिवादन करतानाही दिसला. तो यावेळी हसतही होता.मात्र हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्याच्या वागण्यावर टीका होत आहे. संघ हरल्यानंतर तणावाच्या परिस्थितीतही तो अत्यंत रिलॅक्स आणि हसताना दिसलेलं अनेक चाहत्यांच्या पचनी पडलेलं नाही. त्यामुळे ते त्याला ट्रोल करत आहेत..पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची कठोर कारवाईसातत्यहीन खेळासाठी पाकिस्तानी खेळाडू प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे प्रशासनही काही वेगळे नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. इंग्लंड दौऱ्यात दोन कसोटींत सपाटून मार खाल्ल्यामुळे तब्बल सात खेळाडू आणि दोन प्रशिक्षकांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे, ज्यात रिझवानचाही समावेश आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील तिसऱ्या आणि अंतिम सामन्याअगोदर पाकिस्तान मंडळाने हे घाऊक प्रमाणात बदल केले आहेत.हकालपट्टी करण्यात आलेल्या सात खेळाडूंमध्ये टी-२० कर्णधार सलमान अली आघा, माजी कर्णधार मोहम्मद रिझवान आणि वरिष्ठ खेळाडू इमाम उल हक यांचा समावेश आहे. सात खेळाडूंऐवजी बहुतांशी नवोदित आणि याअगोदर आंतरराष्ट्रीय सामने न खेळलेल्या खेळाडूंची निवड केली आहे. तिसरा कसोटी सामना बर्मिंगहॅममध्ये ९ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. मुख्य प्रशिक्षक सर्फराझ अहमद आणि गोलंदाजी प्रशिक्षक उमर गुल यांनाही घरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे..इमाम-उल-हक घेणार कायदेशीर मदतदरम्यान, इमाम-उल-हकला इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीदरम्यान झालेल्या पोटरीच्या दुखापतीची चौकशी करण्याचा निर्णय पीसीबीने घेतला होता. पण आता आता तातडीच्या चौकशी समितीसमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी तो कायदेशीर सल्ला घेण्याची शक्यता आहे. इमामला इंग्लंडच्या पहिल्या डावात क्षेत्ररक्षण करताना दुखापत झाल्यापासून तो पाकिस्तानकडून दोन्ही डावात फलंदाजीला उतरला नव्हता. त्याच्या स्नायूंमध्ये ताण आला असून त्याला १० दिवसांच्या विश्रांतीची गरज असल्याचा अहवाल आहे.मात्र, कसोटीच्या चौथ्या दिवशी, इमामच्या पोटरीवर एक पॅच लावून अवघडलेल्या अवस्थेत थ्रोडाउन्स घेत होता, त्यानंतर त्याला ड्रेसिंग रूममध्ये परत जाण्यास सांगण्यात आले होते. तो दुखापतीचे नाटक करत असल्याचा आरोप अनेक माजी क्रिकेटपटूंनी केला होता. तो आता संघातून बाहेर केल्यानंतर इतर खेळाडूंसोबत पाकिस्तानमध्ये परत आला आहे. आता तो चौकशीसाठी कायदेशीर मदत घेण्याची शक्यता आहे..IND vs AFG T20I: भारत-अफगाणिस्तानचे संघ जाहीर झाले, तारखा ठरल्या, ठिकाणही ठरले; पण Live मॅच कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स.पीसीबीच्या बदलांवर टीकापाकिस्तानचे माजी मुख्य प्रशिक्षक मिकी आर्थर यांनी अशा प्रकारे संघात करण्यात आलेले बदल हास्यास्पद असल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकारामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बदनाम आहे, खेळाडू, प्रशिक्षक निवड समितीमध्ये सातत्याने बदल केले जात असतात, त्यामुळे कोणाला स्थैर्य मिळत नसते. त्याच्या परिणाम स्थिरता, सामन्यांची रणनीती आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीचा आभाव दिसून येतो, असे मिकी आर्थर यांनी म्हटले आहे.हा प्रकार फारच धक्कादायक आहे, असे मत माजी कर्णधार जावेद मियाँदाद यांनी व्यक्त कले. ज्या खेळाडूंना अशा प्रकारे मध्यावरच घरी पाठवण्यात आले, त्यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे. या खेळाडूंच्या मानसिकतेवर किती परिणाम झाला असेल, त्यांचे भवितव्य अंधारमय झाले आहे, असेही मियाँदाद म्हणाले. खेळाडू असताना मीसुद्धा अशा आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना केला आहे. काही खे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.