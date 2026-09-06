Cricket

Pakistan Cricket : भारताला २०२१ मध्ये पराभूत केले अन् पनवती लागली! पाकिस्तान क्रिकेटच्या 'अधोगती'मागचा अजब तर्क

Pakistan cricket decline : पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या सध्याच्या अधोगतीवर माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद युसूफने एक अजब दावा केला आहे. पाकिस्तानने २०२१च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताचा पराभव केल्यानंतर संघाच्या घसरणीला सुरुवात झाली, असे युसूफचे मत आहे.
Pakistan cricket

Pakistan cricket downfall after beating India in 2021 T20 World Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pakistan cricket downfall after beating India: पाकिस्तान क्रिकेट संघात सगळा सावळा गोंधळ सुरू आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर दोन कसोटीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर पाकिस्तान संघात होलसेल बदल केले गेले. सात खेळाडूंना घरचा रस्ता दाखवला गेला, तर मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमद आणि गोलंदाज प्रशिक्षक उमर गुल यांनाही मायदेशात पाठवले गेले. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या ( PCB) निर्णयावर टीका झाली आणि त्यात आता माजी खेळाडू मोहम्मद युसूफने ( Mohammad Yousuf ) अकलेचे तारे तोडले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Pakistan Cricketer
ICC Mens T20 World Cup
Pakistan Cricket Board
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
latest cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com