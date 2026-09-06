Pakistan Cricket : भारताला २०२१ मध्ये पराभूत केले अन् पनवती लागली! पाकिस्तान क्रिकेटच्या 'अधोगती'मागचा अजब तर्क

Pakistan cricket downfall after beating India: पाकिस्तान क्रिकेट संघात सगळा सावळा गोंधळ सुरू आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर दोन कसोटीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर पाकिस्तान संघात होलसेल बदल केले गेले. सात खेळाडूंना घरचा रस्ता दाखवला गेला, तर मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमद आणि गोलंदाज प्रशिक्षक उमर गुल यांनाही मायदेशात पाठवले गेले. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या ( PCB) निर्णयावर टीका झाली आणि त्यात आता माजी खेळाडू मोहम्मद युसूफने ( Mohammad Yousuf ) अकलेचे तारे तोडले..पाकिस्तान क्रिकेटच्या अधोगतीला त्याने २०२१ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारताविरुद्धच्या विजयाला जबाबदार धरले आहे. वर्ल्ड कप सामन्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी भारतावर पाकिस्तानचा तो पहिला आणि सर्वात मोठा विजय होता. तेव्हापासून खेळलेल्या २२१ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानने ११५ सामने जिंकले असून ९७ गमावले आहेत आणि पूर्ण सदस्य राष्ट्रांमध्ये त्यांचे विजय/पराजय गुणोत्तर पाचव्या क्रमांकावर आहे. तेच भारतीय संघाने २७२ सामन्यांमध्ये १८१ विजय आणि ७२ पराभवांसह २.५१३ च्या गुणोत्तराने सर्वोत्तम स्थान पटकावले आहे..Duleep Trophy Final : इशान किशनचे दहावे शतक! मोहम्मद सिराजसह सर्व गोलंदाजांना चोप दिला, ४०० पारच्या दिशेने वाटचाल Video ."२०२१ मध्ये भारताविरुद्ध जिंकलेल्या त्या सामन्याने आमचे खूप नुकसान केले. कारण, त्या विजयानंतर खेळाडूंच्या डोक्यात हवा गेली. आपण काहीतरी मोठे यश मिळवले आहे, असे त्यांना वाटू लागले. पुढे काय करायचे हे त्यांना समजत नव्हते. जेव्हा तुम्ही चांगली कामगिरी करता, तेव्हा तुम्ही नम्र राहिले पाहिजे. जर तुम्ही अनादर केलात, तर समस्या निर्माण होतील. पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत," असे मोहम्मद युसूफ म्हणाला..५५ वर ALL OUT; तरीही हा 'शहाणा' म्हणतो, पाकिस्तान बेस्ट टीम अन् आशिया चषक जिंकणार! नेटकऱ्यांनी घेतलं फैलावर Video.इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत सात बदल करण्याच्या निर्णयाला मात्र युसूफने पाठिंबा दिला. तो म्हणाला, “प्रत्येकजण पाकिस्तान संघाचा कर्णधार बनण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याचे परिणाम अजूनही पाकिस्तान क्रिकेटला भोगावे लागत आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांत पाकिस्तानने खेळलेल्या वन डे वर्ल्ड कप, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप, आशिया कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी अशा सर्व स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानचा खेळ अत्यंत खराब झाला आहे. पीसीबीने तुम्हाला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. अनेक प्रशिक्षक आले आणि गेले, अनेक गोष्टी बदलल्या. पण कोणताही खेळाडू पुढे येऊन जबाबदारी स्वीकारायला तयार झाला नाही. अखेरीस, पीसीबीला ते पाऊल उचलावेच लागले.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.