PAK vs WI: 'मला त्याबद्दल वाईट वाटतंय...' पाकिस्तानविरुद्धच्या अवघ्या ५ धावांच्या पराभवानंतर श्रीलंकेचा जयसूर्या सोडणार पद

Sanath Jayasuriya Steps Down as Sri Lanka Head Coach: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत शनिवारी (२८ फेब्रुवारी) यजमान श्रीलंका संघाला पाकिस्तानने अवघ्या ५ धावांनी पराभूत केलं. पाल्लेकेले येथे शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेला हा सामना दोन्ही संघांसाठी स्पर्धेतील शेवटचा सामना होता. श्रीलंकेचं आव्हान या सामन्यापूर्वीच संपलं होतं, तर पाकिस्तानला (Pakistan Cricket Team) मोठा विजय न मिळवला आल्याने त्यांनाही गाशा गुंडाळावा लागला..खरंतर यजमान म्हणून मैदानात उतरलेल्या श्रीलंकेच्या संघाकडून सर्वांनाच मोठ्या अपेक्षा होत्या. श्रीलंकेने सुपर-८मध्ये प्रवेश करत या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. मात्र सुपर-८ मध्ये त्यांनी तिन्ही सामन्यात पराभवाचाच सामना करावा लागला. इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान या तीन संघांनी त्यांना पराभवाचा धक्का दिला. दरम्यान, श्रीलंकेची स्पर्धेतील मोहिम संपताच संघाचा मुख्य प्रशिक्षक सनथ जयसूर्या (Head Coach Sanath Jayasuriya) याने पदावरून पायउतार होण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. त्याने म्हटले की त्याला वाटले होते एका चांगल्या टप्प्यावर तो हे पद सोडेल, पण त्याची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. त्याबद्दल त्याने दिलगिरीही व्यक्त केली..त्याने असंही सांगितले की गेल्या काही दिवसांपासून हा विचार त्याच्या डोक्यात घोळत होता. त्याने आयसीसीच्या वेबसाईटशी बोलताना सांगितले की 'विचार होता की हे पद कोणालातरी मी द्यायला हवे. त्यामुळेच मी दोन महिन्यांपूर्वीच इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेदरम्यान म्हणालो होतो की याच पदावर थांबण्याची माझी कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे मी ते निर्णय घेतल्यानंतरच बोललो होतो.''वर्ल्ड कपच्या सुरुवातीला मी विचार केला होता की मी प्रशिक्षक पद चांगल्या टप्प्यावर सोडेल. पण मी जसा विचार केला होता, तसं फार काही झालं नाही. मला त्याबद्दल वाईट वाटत आहे.'.ते पुढे म्हणाले, 'माझा करार जूनमध्ये करार संपणार आहे. मी अजून अधिकृत निर्णय दिलेला नाही किंवा श्रीलंका क्रिकेटला अद्याप काही सांगितलेलं नाही. मी त्यांच्याशी चर्चा करेल. मला मी काय करायला हवे, याबाबत त्यांच्याशी चर्चा करायची आहे.'.दरम्यान, श्रीलंकेने पहिल्या फेरीत आयर्लंड, ओमान आणि ऑस्ट्रेलिया या संघांना पराभूत केले होते. पण नंतर झिम्बाब्वे, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान या चारही संघांविरुद्ध सलग चार पराभव स्वीकारले..