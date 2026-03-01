Cricket

PAK vs WI: 'मला त्याबद्दल वाईट वाटतंय...' पाकिस्तानविरुद्धच्या अवघ्या ५ धावांच्या पराभवानंतर श्रीलंकेचा जयसूर्या सोडणार पद

Sanath Jayasuriya Steps Down as Sri Lanka Head Coach: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये श्रीलंकेला पाकिस्तानकडून ५ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. या पराभवानंतर श्रीलंकेचे मुख्य प्रशिक्षक सनथ जयसूर्या यांनी पद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली.
Sanath Jayasuriya Steps Down as Sri Lanka Head Coach: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत शनिवारी (२८ फेब्रुवारी) यजमान श्रीलंका संघाला पाकिस्तानने अवघ्या ५ धावांनी पराभूत केलं. पाल्लेकेले येथे शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेला हा सामना दोन्ही संघांसाठी स्पर्धेतील शेवटचा सामना होता.

श्रीलंकेचं आव्हान या सामन्यापूर्वीच संपलं होतं, तर पाकिस्तानला (Pakistan Cricket Team) मोठा विजय न मिळवला आल्याने त्यांनाही गाशा गुंडाळावा लागला.

