पाकिस्तान क्रिकेट संघ PCB च्या विरोधात गेला! पंतप्रधानांचा निर्णय येण्याआधीच खेळाडूंनी आपापसात ठरवलं; T20 World Cup मध्ये...

Mohsin Naqvi confirms Pakistan T20 World Cup participation? बांगलादेशच्या हकालपट्टीनंतर चवताळलेल्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला ( PCB) त्यांच्याच खेळाडूंनी चपराक दिल्याचे चित्र समोर आले आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बहिष्काराची भाषा पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी केली आणि त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरिफ यांची भेट घेतली. शुक्रवारी किंवा सोमवारी पाकिस्तानच्या सहभागाचा निर्णय येणे अपेक्षित आहे, परंतु पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा काही वेगळाच प्लान आहे. त्यांनी बोर्डाच्या विरोधात जाण्याचा पवित्रा घेतल्याचे चित्र दिसतंय..पाकिस्तानच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील समावेशाबाबत संभ्रमाचे वातावरण असताना खेळाडू सोमवारी कोलंबोसाठी रवाना होणार आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंसोबत त्यांनी पाकिस्तान ते कोलंबो अशा विमान प्रवासाचे बुकींग केली आहे. 'वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सहभागाबाबत अनिश्चितता असूनही, पाकिस्तान संघ लाहोरहून Air Lanka चं विमान ऑस्ट्रेलियन संघासह कोलंबोला जाण्यासाठी बुक केलं आहे," असे टेलिकॉम एशिया स्पोर्टने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले. पीसीबीचे प्रमुख मोहसिन नक्वी शुक्रवारपर्यंत सहभागाबाबतची स्पष्टता देतील, अशी आशा सूत्रांनी व्यक्त केली..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत भारत-श्रीलंका या देशांत खेळवली जाणार आहे. पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेत होणार आहेत आणि १५ फेब्रुवारीला त्यांचा मुकाबला बलाढ्य भारताशी होणार आहे. पण, बांगलादेश प्रकरणावरून मोहसिन नक्वी हे सातत्याने बहिष्काराची भाषा करत आहेत. हा निर्णय त्यांना महागात पडू शकतो, याची कल्पना नक्वी यांना आहे. तरीही ते वारंवार आयसीसीला धमकी देत आहेत..मोहसिन नक्वी यांनी सोमवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरिफ यांची भेट घेतली. शरिफ यांनीही पीसीबीने बांगलादेशला दिलेल्या पाठिंब्याच्या भूमिकेला समर्थन दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे, परंतु आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार घालू नका, असेही त्यांचे मत आहे..पीसीबीचे माजी अध्यक्ष नजम सेठी आणि रमीझ राजा यांची भेट घेण्यापूर्वी नक्वी यांनी अध्यक्ष शरिफ आणि लष्करी नेत्यांशीही सल्लामसलत केली."त्यांनी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा सल्ला दिला," असे सूत्रांनी सांगितले. पाकिस्तान व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातली तीन सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका आजपासून सुरू होतेय.