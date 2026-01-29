Cricket

पाकिस्तान क्रिकेट संघ PCB च्या विरोधात गेला! पंतप्रधानांचा निर्णय येण्याआधीच खेळाडूंनी आपापसात ठरवलं; T20 World Cup मध्ये...

PCB and Pakistan government conflict over T20 World Cup: पाकिस्तान क्रिकेट संघाने वर्ल्ड कप संदर्भात मोठा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे. PCB आणि पाकिस्तान सरकारमधील चर्चेचा अंतिम निष्कर्ष लागण्याआधीच खेळाडूंनी वर्ल्ड कपबाबत निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mohsin Naqvi confirms Pakistan T20 World Cup participation? बांगलादेशच्या हकालपट्टीनंतर चवताळलेल्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला ( PCB) त्यांच्याच खेळाडूंनी चपराक दिल्याचे चित्र समोर आले आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बहिष्काराची भाषा पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी केली आणि त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरिफ यांची भेट घेतली. शुक्रवारी किंवा सोमवारी पाकिस्तानच्या सहभागाचा निर्णय येणे अपेक्षित आहे, परंतु पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा काही वेगळाच प्लान आहे. त्यांनी बोर्डाच्या विरोधात जाण्याचा पवित्रा घेतल्याचे चित्र दिसतंय.

