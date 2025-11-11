Pakistan Cricket: पाकिस्तानच्या स्टार क्रिकेटपटूच्या घरावर ५ जणांकडून गोळीबार, काय काय झालं नुकसान? जाणून घ्या

पाकिस्तानचा युवा वेगवान गोलंदाज नसीम शाहच्या घरावर सोमवारी अचानक गोळीबार झाला. खैबर पख्तूनख्वामधील लोअर दीर जिल्ह्यातील मयार येथे ही घटना घडली. पोलिसांनी पाच संशयितांना ताब्यात घेतले आहे..पाकिस्तानचा युवा वेगवान गोलंदाज नसीम शाह सध्या श्रीलंकेविरुद्धच्या आगामी वनडे सामन्यासाठी तयारी करत आहे. मात्र असे असतानाच सोमवारी अचानक त्याच्या घरावर गोळीबार झाल्याची घटना घडली. सोमवारी खैबर पख्तूनख्वामधील लोअर दीर जिल्ह्यातील मयार येथे नसीम शाह याचे घर आहे. त्याच्या या घरावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. स्थानिक मीडियाच्या रिपोर्ट्सनुसार ५ जणांनी नसीम शाहच्या घरावर गोळीबार केल्याचे समजत आहेत..Asia Cup 2025 Ind vs Pak : मैदानात उगाच उन्माद! हॅरिस रौफचा माज ICC ने उतरवला... सर्वात मोठी शिक्षा!.२००३ साली नसीम शाह याच घराच जन्मला होता. दरम्यान, झालेल्या गोळीबारात त्याच्या घरच्या सदस्यांना कोणतीही हानी झाली नसल्याचे समजत आहे. या गोळीबारात घराचे मुख्य दार, खिडक्या आणि गाड्यांचे नुकसान झाले आहे. घराच्या दारावर गोळ्यांच्या खुणा आहेत, तर खिडक्यांच्या काचा फुटल्या आहेत. घराबाहेर पार्क केलेल्या गाडीचेही नुकसात झाले आहे..या घटनेनंतर हल्लेखोर फरार झाले होते. मात्र, नंतर पोलिसांनी पाच संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. मात्र प्राथमिक माहितीनुसार ही घटना कोणत्याही दहशदवादी कारवायांशी जोडलेली नाही, तर जमीनीच्या वादातून ही घटना घडल्याचं म्हटलं जात आहे. सीसीटीव्हीच्या मदतीने हल्लेखोरांचा तपास घेतला गेला आहे. दरम्यान, शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यांनुसार नसीप शाहचे कुटुंब शांत स्वभावाचे असून त्यांचे फारसे कोणासोबत वैर नाही. मात्र आता या घटनेनंतर त्याच्या घराच्या आसपास सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे..दरम्यान, पाकिस्तानचा श्रीलंकेविरुद्ध रावळपिंडी येथे पहिला वनडे सामना मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) खेळवला जात आहे. या सामन्यात नसीम शाह देखील पाकिस्तानच्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग आहे..Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटापूर्वी गोळीबार करण्याचा प्लॅन? तपास यंत्रणांना आढळलं जिवंत काडतूस .नसीम शाहने आत्तापर्यंत २० कसोटी सामने खेळले असून ६० विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने ३२ वनडेत ५८ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने ३२ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळले असून २८ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.