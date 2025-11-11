Cricket

Pakistan Cricket: पाकिस्तानच्या स्टार क्रिकेटपटूच्या घरावर ५ जणांकडून गोळीबार, काय काय झालं नुकसान? जाणून घ्या

Firing outside cricketer Naseem Shah’s home: पाकिस्तानचा क्रिकेटपटू नसीम शाहच्या घरावर पाच जणांनी गोळीबार केल्याची घटना घडली आहे. पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.
  • पाकिस्तानचा युवा वेगवान गोलंदाज नसीम शाहच्या घरावर सोमवारी अचानक गोळीबार झाला.

  • खैबर पख्तूनख्वामधील लोअर दीर जिल्ह्यातील मयार येथे ही घटना घडली.

  • पोलिसांनी पाच संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

