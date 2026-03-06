Cricket

T20 WC : श्रीलंकेत महिला कर्मचारीसोबत गैरवर्तणूक अन् पितळ उघडं पडल्यावर पाकिस्तानी खेळाडूकडून पत्रकारांना धमकी

Salman Mirza Breaks Silence on Sri Lanka Hotel Incident: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपदरम्यान पाकिस्तानच्या संघाशी संबंधित एक वादग्रस्त प्रकरण समोर आले आहे. पाकिस्तानी क्रिकेटपटू सलमान मिर्झा याच्यावर श्रीलंकेतील एका हॉटेलमध्ये महिला कर्मचाऱ्यासोबत गैरवर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Salman Mirza Says He Will Take Legal Action Over Misconduct Claims

Swadesh Ghanekar
Updated on

Salman Mirza Says He Will Take Legal Action Over Misconduct Claims: पाकिस्तानचा गोलंदाज सलमान मिर्झा याने त्याच्यावर झालेल्या आरोपांवर अखेर मौन सोडले आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान श्रीलंकेतील हॉटेलमध्ये एका महिला कर्मचारीशी गैतवर्तन केल्याचा आरोप मिर्झावर लावला गेला, असे वृत्त अनेकांनी प्रसिद्ध केले. पण, आता मिर्झा याने या आरोपांचे खंडन केले आहे आणि आपण असे काहीच न केल्याचा दावा त्याने केला आहे. इतकच नाहीत तर त्याने हे वृत्त प्रसिद्ध करणाऱ्या पत्रकार आणि मीडिया कंपनीला कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली आहे.

