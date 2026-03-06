T20 WC : श्रीलंकेत महिला कर्मचारीसोबत गैरवर्तणूक अन् पितळ उघडं पडल्यावर पाकिस्तानी खेळाडूकडून पत्रकारांना धमकी

Salman Mirza Says He Will Take Legal Action Over Misconduct Claims: पाकिस्तानचा गोलंदाज सलमान मिर्झा याने त्याच्यावर झालेल्या आरोपांवर अखेर मौन सोडले आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान श्रीलंकेतील हॉटेलमध्ये एका महिला कर्मचारीशी गैतवर्तन केल्याचा आरोप मिर्झावर लावला गेला, असे वृत्त अनेकांनी प्रसिद्ध केले. पण, आता मिर्झा याने या आरोपांचे खंडन केले आहे आणि आपण असे काहीच न केल्याचा दावा त्याने केला आहे. इतकच नाहीत तर त्याने हे वृत्त प्रसिद्ध करणाऱ्या पत्रकार आणि मीडिया कंपनीला कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली आहे..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी पाकिस्तानचा संघ श्रीलंकेत मुक्कामाला होता आणि त्या दरम्यान कॅंडी येथील गोल्डन क्राउन हॉटेलमध्ये एका अज्ञात पाकिस्तानी क्रिकेटपटूने एका महिला हाऊसकीपिंग स्टाफ सदस्याशी अयोग्य वर्तन केल्याच्या वृत्तानंतर हा वाद सुरू झाला. त्या वृत्तांनुसार, ही घटना २५ ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान, श्रीलंकेविरुद्ध पाकिस्तानच्या अंतिम सुपर ८ सामन्याच्या काही काळापूर्वी घडल्याचे म्हटले जात आहे..Sanju Samson : भाई, दो सेंच्युरी मिस नाही झाल्या... ९७ अन् ८९ धावा केल्यात; संजू सॅमसनची भन्नाट पत्रकार परिषद Video Viral .हे प्रकरण पाकिस्तान संघाचे व्यवस्थापक नवीद चीमा यांच्यापर्यंत पोहोचल्याचेही सांगण्यात आले आहे. चीमा यांनी खेळाडूच्या वतीने हॉटेल व्यवस्थापनाची माफी मागितली. संघ व्यवस्थापनाने परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर खेळाडूला दंड ठोठावण्यात आला, असे या वृत्तात म्हटले होते. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) या दाव्यांवर त्वरित प्रतिक्रिया देताना असे काही घडलेच नाही, असे म्हटले. हे वृत्त निराधार आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले. एका निवेदनात, पीसीबीने आरोप प्रसारित करणाऱ्या माध्यमांवर टीका केली आणि कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला..बोर्डाच्या प्रतिक्रियेनंतर लगेचच, मिर्झा याने स्वतः सोशल मीडियावर या मुद्द्यावर भाष्य केले आणि आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले.त्याने सांगितले की, हे वृत्त पूर्णपणे खोटे आहे आणि मीडियावर असत्यापित माहिती पसरवल्याचा आरोप केला..T20 WC PLAYER OF THE TOURNAMENT LIST: वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या शर्यतीत भारताचा 'एकटा टायगर'! ICC ने जाहीर केली ८ नावं... जाणून घ्या कोण?."मीडियावर एक हास्यास्पद बातमी फिरत आहे आणि मी या प्रकारच्या दर्जा नसलेल्या पत्रकारितेचा तीव्र निषेध करतो. कोणताही मीडिया हाऊस कोणतीही सतत्या न तपासता बातम्या प्रसारित करू शकत नाही,"असे मिर्झा याने लिहिले. त्याने पत्रकाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी करत असल्याचेही सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.