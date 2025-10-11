Cricket

PAK vs SA 1st Test: पाकिस्तानचा अजब कारभार! बंदी घातलेल्या आफ्रिदीला कसोटी संघात निवडले, ३८ व्या वर्षी पदार्पणाची संधी

Pakistan Test team vs South Africa: पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातल्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. या सामन्यासाठी पाकिस्तानने प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली.
Pakistan vs South Africa 1st Test 2025 team news

Pakistan vs South Africa 1st Test 2025 team news

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pakistan vs South Africa 1st Test 2025 team news: पाकिस्तान क्रिकेट संघाने रविवारपासून सुरू होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली. त्यांनी ३८ वर्षीय आसीफ आफ्रिदी ( Asif Afridi ) आणि ३९ वर्षीय नोमान अली यांना संघात स्थान दिले आहे. आफ्रिदीवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) बंदीची कारवाई केली होती, परंतु तो आता संघात परतला आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
icc world test championship
test cricket
Pakistan Cricket Board
South Africa Cricket Team
Pakistan Cricket Team
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com