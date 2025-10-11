PAK vs SA 1st Test: पाकिस्तानचा अजब कारभार! बंदी घातलेल्या आफ्रिदीला कसोटी संघात निवडले, ३८ व्या वर्षी पदार्पणाची संधी

Pakistan vs South Africa 1st Test 2025 team news: पाकिस्तान क्रिकेट संघाने रविवारपासून सुरू होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली. त्यांनी ३८ वर्षीय आसीफ आफ्रिदी ( Asif Afridi ) आणि ३९ वर्षीय नोमान अली यांना संघात स्थान दिले आहे. आफ्रिदीवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) बंदीची कारवाई केली होती, परंतु तो आता संघात परतला आहे. .३८ वर्षीय फिरकी गोलंदाज आसिफने ५७ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये २५.४९ च्या सरासरीने १९८ बळी घेतले आहेत. तो ३९ वर्षीय फिरकी गोलंदाज नोमान अलीसोबत खेळेल. ज्याने १९ कसोटी सामन्यांमध्ये २४.७५ च्या सरासरीने ८३ बळी घेतले आहेत. २०२२ मध्ये पीसीबीने आफ्रिदीवर भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात बंदी घातली होती. .IND vs WI 2nd Test Live: Ohh Shit..! चेंडू एवढ्या जोरात आदळला, तरी Sai Sudharsan जागचा नाही हलला; कसला भारी कॅच घेतला, पाहा स्लो मोशन Video.घरच्या मैदानावर झालेल्या पराभवानंतर, पाकिस्तानने त्यांच्या फिरकीपटूंचा उत्कृष्ट वापर केला आहे. त्यांनी रँक टर्नर्स खेळपट्टी तयार केल्या आहेत आणि त्यावर दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांची कसोटी लागणार आहे. साजिद खान हा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नोमान अलीसोबत खेळतो, परंतु व्हायरल तापामुळे तो सामन्यातून बाहेर पडला आहे आणि ज्यामुळे आसिफ आफ्रिदीच्या पदार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला..जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या २०२५-२७ या हंगामातील दोन्ही संघांची ही पहिलीच मालिका आहे. गतविजेता दक्षिण आफ्रिकेचा संघ दोन कसोटीसाठी पाकिस्तानात दाखल झाला आहे. मागील पर्वात पाकिस्तानचा संघ गुणतालिकेत तळाच्या क्रमांकावर होता. बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान यांचीही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निवड करण्यात आले..IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलच्या कॅप्टन्सीमध्ये असं काय पाहिलंस? गौतम गंभीर मनापासून व्यक्त झाला; म्हणाला, त्याच्यासाठी सर्व टीका अंगावर घेईन....दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध पहिल्या कसोटीसाठी पाकिस्तान संघ: इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद (कर्णधार), बाबर आझम, सौद शकील, मोहम्मद रिजवान (यष्टीरक्षक), सलमान अली आघा, शाहीन शाह आफ्रिदी, हसन अली, नौमान अली आणि आसिफ आफ्रिदी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.