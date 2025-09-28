IND vs PAK Final: अर्शदीप सिंगच्या 'हातवाऱ्याने' पाकिस्तानींच्या बुडाला लागली आग; ICC कडे केली तक्रार, म्हणतात...

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) अर्शदीप सिंगच्या हातवाऱ्यावर आयसीसीकडे तक्रार दाखल केली आहे.या तक्रारीत अर्शदीपचा इशारा “अश्लील आणि अपमानास्पद” असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.याआधी PCB ने सूर्यकुमार यादव आणि सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्टविरोधातही तक्रारी केल्या होत्या..Arshdeep’s Hand Gesture Sparks ICC Complaint from Pakistan : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB) वारंवार तक्रारींचा पाढा वाचताना दिसत आहेत.. भारताकडून दोन वेळा वस्त्रहरण झाल्यानंतरही त्यांना अक्कल येताना दिसत नाही आणि आज त्यांना पुन्हा एकदा माती खायला लावण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज आहे. पण, यांची मस्ती काही जात नाहीए आणि त्यांनी सूर्यकुमार यादव, सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यानंतर भारतीय गोलंदाज अर्शदीपस सिंग याच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे ( ICC) तक्रार दाखल केली आहे..भारत-पाकिस्तान यांच्यातले आशिया चषक स्पर्धेतील दोन्ही सामने वादामुळे गाजले. पहलगाम हल्ल्याच्या आठवणी ताज्या असताना दोन्ही संघ प्रथमच क्रिकेटच्या मैदानावर समोरासमोर आले. भारताने पराभवाची धुळ चाखवल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन न करताच ड्रेसिंग रुममध्ये जाणे पसंत केले. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला हा त्यांचा मोठा अपमान वाटला आणि त्यांनी सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याविरुद्ध तक्रार केली. त्यांनी बहिष्काराचीही पोकळ धमकी दिली..IND vs PAK Final: सूर्यकुमार यादवच्या बॅटवर सचिन तेंडुलकरचा 'खास' संदेश; पाकड्यांचं आता काही खरं नाही; काय लिहिलंय असं?.त्यानंतर सुपर ४ मधील लढतीत हॅरिस रौफ व साहबजादा फरहान यांचे वादग्रस्त चर्चेत राहिले. साहबजादाने अर्धशतकानंतर गनफायर सेलिब्रेशन केले होते, तर रौफने ६-० व विमान क्रॅश झाल्याचे हातवारे केले होते. याविरोधात बीसीसीआयने आयसीसीकडे तक्रार केली. त्यात साहबजादा याला निर्दोष सोडले गेले, तर रौफला ताकीद देऊन मॅच फीमधील ३० टक्के रक्कम दंड म्हणून भरण्यास सांगितले गेले. रौफच्या विमान क्रॅश होण्याच्या हातवाऱ्यांना अर्शदीपनेही सडेतोड उत्तर दिले होते..अर्शदीपचा तो Video Viral झाला होता आणि त्यामुळे पाकिस्तानींना आणखी मिरची झोंबली आहे. त्यांनी हा हातवारा ‘अश्लील आणि अपमानास्पद’ असल्याचा आरोप पीसीबीने केला आहे. पीसीबीने आयसीसीच्या आचारसंहितेचे कलम २.२१ दाखवून ही तक्रार केली आहे. हे कलम 'खेळाची बदनामी करणाऱ्या' कोणत्याही कृतींचा व्यापकपणे विचार करते आणि खेळाडूंना सर्वात खालच्या पातळीच्या पहिल्या ते सर्वोच्च पातळीच्या चौथ्या पातळीपर्यंतच्या उल्लंघनांसह दंड आकारला जाऊ शकतो..IND vs PAK Final Live: अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या यांना खुणावतोय मोठा विक्रम; 'नापाक' हॅरिस रौफही पाहतोय स्वप्न.India vs Pakistan फायनलपूर्वी पीसीबीचा हा रडिचा डाव आहे आणि त्याला बीसीसीआयकडून उत्तर नक्की दिले जाईल. या प्रकरणाचा निकाल सोमवारी येण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, पीसीबीच्या एका तक्रारीची दखल घेताना आयसीसीने कर्णधार सूर्यकुमार यादवलाही मॅच फीची ३० टक्के रक्कम दंड म्हणून भरण्याची शिक्षा सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.