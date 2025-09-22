Cricket

IND vs PAK: रडके! सूर्या झाला, अँडी पायक्रॉफ्ट झाले, आता थर्ड अम्पायर; पाकिस्तानने केली ICC कडे तक्रार

Pakistan Files Complaint to ICC: भारताने पाकिस्तानला आशिया कप २०२५ मध्ये ६ विकेट्सने हरवले. मात्र या सामन्यात संजू सॅमसनच्या वादग्रस्त झेलावर पाकिस्तानने आयसीसीकडे तक्रार केली आहे.
Pakistan Files Complaint to ICC | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Pakistan Files Complaint to ICC | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ च्या सुपर फोर सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभूत केले.

  • सामन्यात काही वादग्रस्त घटना घडल्या, ज्यात संजू सॅमसनने जमिनीलगत घेतलेला फखर जमानचा झेलावर बरीच चर्चा झाली.

  • या झेलावर पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त करताना आयसीसीकडे तक्रार केली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
Team India
Pakistan Cricket Board
PCB
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
Fakhar Zaman
Sanju Samson

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com