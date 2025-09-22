IND vs PAK: रडके! सूर्या झाला, अँडी पायक्रॉफ्ट झाले, आता थर्ड अम्पायर; पाकिस्तानने केली ICC कडे तक्रार

आशिया कप २०२५ च्या सुपर फोर सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभूत केले. सामन्यात काही वादग्रस्त घटना घडल्या, ज्यात संजू सॅमसनने जमिनीलगत घेतलेला फखर जमानचा झेलावर बरीच चर्चा झाली. या झेलावर पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त करताना आयसीसीकडे तक्रार केली आहे..भारतीय संघाने पाकिस्तानला आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सुपर फोरच्या सामन्यातही चारीमुंड्या चीत केलं. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रविवारी (२१ सप्टेंबर) झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभवाचा धक्का दिला. दरम्यान, या सामन्यात काही वादग्रस्त घटनाही घडल्या, एकीकडे शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्माचे पाकिस्तानी गोलंदाजांसोबत वाद झाले, तर त्याआधी संजू सॅमसनने फखर जमानचा घेतलेला झेल वादात अडकला आहे. आता पाकिस्तानने चक्क याबाबत तक्रार केली आहे..IND vs PAK: पाकिस्तानची धुलाई करणाऱ्या Abhishek Sharma ने नोंदवले ४ मोठे विक्रम! 'गुरू' युवराज सिंगलाही टाकलं मागे.खरंतर क्रिकेटमध्ये बऱ्याचदा काही झेल वादग्रस्त ठरले आहेत, पण त्याबद्दल आयसीसीकडे तक्रार फार क्वचित केली जाते. मात्र पाकिस्तानने तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानने तिसरे पंच श्रीलंकेचे रुचिरा पल्लीयागुरुगे यांच्याविरुद्ध तक्रार आयसीसीकडे केली आहे. Dunya News च्या वृत्तानुसार पाकिस्तान क्रिकेटने म्हटले आहे की फखर जमानला चुकीच्या पद्धतीने बाद देण्यात आले.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. यावेळी फखर जमान आणि साहिबजादा फरहान पाकिस्तानसाठी सलामीला फलंदाजीला उतरले होते. पण साहिबजादाला तिसऱ्याच चेंडूवर अभिषेक शर्माकडून झेल सुटल्याने जीवदान मिळाले होते. त्यानंतर फखर जमान ३ चौकारांसह १५ धावा करून खेळत होता. .यावेळी हार्दिक पांड्या गोलंदाजी करत असताना तिसऱ्या षटकातील तिसऱ्या चेंडूवर जमान फटका खेळायचा चुकला आणि चेंडू त्याच्या बॅटची कड घेत मागे गेला. यावेळी यष्टीरक्षक संजू सॅमसनने डाईव्ह मारत जमिनीलगत झेल घेतला. पण त्याने हा झेल घेतला आहे की चेंडूचा स्पर्श जमिनीला झाला आहे, याबाबत मैदानातील पंचांना शंका असल्याने त्यांनी हा निर्णय तिसऱ्या पंचांकडे सोपवला. यावेळी तिसरे पंच रुचिरा पल्लीयागुरुगे यांनी बराचवेळ हा झेल तपासला वेगवेगळे अँगलही पाहिले. सुरुवातीला चेंडू जमिनीला लागल्याचे वाटत होते. पण नंतर चेंडूच्या खाली सॅमसनची बोट असल्याचेही लक्षात येत होते. पण अखेर तिसऱ्या पंचांनी सॅमसनने हा झेल घेतल्याचे जाहीर करत फखरला बाद दिले. त्यामुळे फखरला १५ धावांवर माघारी जावे लागेल. पण तो परत जात असताना चिडलेला दिसला आणि या निर्णयावरही नाराज दिसला. त्याने ड्रेसिंग रुममध्ये परत जाताने मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन यांच्याकडे त्याची नाराजीही स्पष्ट व्यक्त केली होती..या झेलाबाबत सामन्यानंतर बोलताना पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने म्हटले की त्याला वाटते की चेंडू आधी जमिनीला लागला आणि मग सॅमसनच्या हातात गेला. पण अंपायरही माणून असून त्यांच्याकडून चुका होऊ शकतात. तसेच त्याने पाकिस्तानच्या पराभवाला खेळाडूंची कामगिरी जबाबदार असल्याचे सांगितले होते.तथापि, सॅमसनच्या झेलावर पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरनेही टीका करत फखर बाद नसल्याचे म्हटले होते. .IND vs PAK: सॅमसनने फखरचा कॅच घेतलाच नव्हता, पाकिस्तानच्या पराभवानंतर शोएब अख्तरची रडारड.दरम्यान, यानंतर पाकिस्तानने आता या झेलाबाबत आयसीसीकडे तक्रार केली असून याबाबत Telecomasia.net ने दिलेल्या वृत्तानुसार एका सुत्राने सांगितले की 'पाकिस्तान संघाचे मॅनेजर नवीद चिमा हे सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याकडे याबाबत तक्रार करण्यासाठी गेले होते. पण त्यांनी सांगितले हे त्यांचे काम नाही. त्यामुळे मॅनेजरने आयसीसीला पंचांबद्दल तक्रार करणारा ई-मेल आयसीसीला केला आहे. 'दरम्यान, पाकिस्तानने आशिया कप २०२५ स्पर्धेदरम्यान आयसीसीकडे तक्रार करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही भारताविरुद्ध साखळी फेरीत झालेल्या सामन्यानंतर पाकिस्तानने सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांची तक्रार आयसीसीकडे केली होती. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन करणार नसल्याचे पाकिस्तानला सांगण्यात पायक्रॉफ्ट यांची भूमिका असल्याचे म्हणत पाकिस्तानने तक्रार केली होती. मात्र आयसीसीने ही तक्रार अमान्य केली होती..FAQs१. फखर जमानला कसा बाद दिले गेले?➤ हार्दिक पांड्याच्या गोलंदाजीवर संजू सॅमसनने घेतलेल्या वादग्रस्त झेलवर तो बाद झाला.२. भारत - पाकिस्तान सुपर फोरच्या सामन्यात तिसरे पंच कोण होते?➤ तिसरे पंच श्रीलंकेचे रुचिरा पल्लीयागुरुगे होते.३. पाकिस्तानने आयसीसीकडे का तक्रार केली?➤ त्यांना वाटते की झेल घेताना चेंडू आधी जमिनीला लागला होता.४. याआधी पाकिस्तानने कोणती तक्रार केली होती?➤ भारताविरुद्ध साखळी फेरीत नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन न करण्याच्या वादावर त्यांनी सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्टविरोधात तक्रार केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.