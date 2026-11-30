Pakistan lose Rising Stars Asia Cup final by one wicket: पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालील संघापाठोपाठ पाकिस्तान अ संघाला आशिया चषकाच्या अंतिम सामन्यात १ विकेट्सने हार पत्करावी लागली. काही दिवसांपूर्वी १९ वर्षांखालील पाकिस्तान संघाला आशिया चषक ( १९ वर्षांखालील) फायनलमध्ये भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाकडून थरारक हार पत्करावी लागली होती. त्याची पुनरावृत्ती आशिया चषक रायझिंग स्टार्स फायनलमध्ये पाहायला मिळाली, परंतु यावेळी त्यांना हरवणारा संघा श्रीलंका अ होता. श्रीलंकेच्या शेवटच्या विकेटने पाकिस्तानचा सर्व माज उतरवला आणि १ विकेट्स राखून रोमहर्षक विजयाची नोंद केली. श्रीलंकेने ८ वर्षानंतर या स्पर्धेचे जेतेपद नावावर केले..पवन रत्नायकेच्या संघाने पराभवाच्या जबड्यातून विजय खेचून आणला, अगदी त्याचप्रमाणे जसे काही आठवड्यांपूर्वी मस्कतमध्ये भारतीय १९ वर्षांखालील संघाने केले होते. श्रीलंका 'अ' संघाने इतिहासात केवळ तिसऱ्यांदा आणि आठ वर्षांत प्रथमच ही ट्रॉफी जिंकली आहे. त्यांचा शेवटचा विजय आठ वर्षांपूर्वी २०१८ मध्ये झाला होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.श्रीलंका 'अ' संघ १९ धावांचा पाठलाग करताना १९८-९ अशा स्थितीत होता, तेव्हा पाकिस्तान 'अ' संघ सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावण्याच्या तयारीत होता. पण, दहाव्या विकेटसाठीच्या लाहिरू समरकून आणि गरुका संकेत या जोडीने २९ चेंडूंमध्ये नाबाद २२ धावांची भागीदारी करून श्रीलंकन संघाला विजय मिळवून दिला. १४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या १९ वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारतीय १९ वर्षांखालील संघाचा विजय हा मोहित उल्वा आणि सी. व्यंकटा या दहाव्या विकेटसाठीच्या जोडीच्या ३० धावांच्या भागीदारीमुळे शक्य झाला होता. या दोन्ही फायनलमध्ये पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज अली रझा आणि १९ वर्षांखालील संघाचा कर्णधार फरहान युसूफ खेळले..श्रीलंका 'अ' संघ लक्ष्याचा पाठलाग करताना २ बाद १४० धावा असा आघाडीवर दिसत होता, पण त्यांची अवस्था ६ बाद १७६ अशी झाली. त्यांनी डाव सावरला आणि सामना १९८ धावापर्यंत नेला, परंतु त्यानंतर पटापट ३ विकेट्स पडल्या आणि संघ ९ बाद १९८ असा अडचणीत सापडला. कर्णधार निशन मदुशंका ९५ चेंडूंमध्ये ८७ धावांची खेळी करून माघारी परतला. पण, श्रीलंकेने बाजी मारली.तत्पूर्वी, पाकिस्तान 'अ' संघानेही ८ बाद १६७ वरून ९ बाद २१६ धावांपर्यंत डाव पोहोचवला. शाहजैब खान (६०) याने सर्वाधिक धावा केल्या. श्रीलंका 'अ' संघाकडून रविंदू फर्नांडो (३-२६) पुन्हा एकदा गोलंदाजीमध्ये चमकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.