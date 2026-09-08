Pakistan Match Fixing : पाकिस्तानी फिक्सर, इंग्लंड दौऱ्यावर संशयास्पद घडामोडी! फोन जप्त, PCB कडून चौकशी; खूप मोठी नावं अडकणार?

Pakistan England match-fixing investigation latest news: पाकिस्तान क्रिकेट संघात फिक्सिंगचं भूत परतले आहे. पाकिस्तान क्रिकेट संघ यापूर्वी फिक्सिंगमुळे बदनाम झाला होता आणि इंग्लंड दौऱ्यावरही तशीच परिस्थिती उद्बवली आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या दोन कसोटीतील पराभवानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ७ खेळाडूंना घरी पाठवले. त्यांनी मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमद व गोलंदाज प्रशिक्षक उमर गुल यांचीही बत्ती गुल केली. आता या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं आहे आणि PCB च्या या निर्णयामागे फिक्सिंगचं कारण असल्याचे सांगितले जात आहे..इंग्लंडविरुद्धची तिसरी कसोटी ९ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे आणि त्यात पाकिस्तानच्या संघात ७ बदल केले गेले आहेत. लॉर्ड्स कसोटीत पाकिस्तानला १९४ धावांनी पराभव पत्करावा लागला आहे. त्यानंतर मोहम्मद रिझवान, सलमान अली आघा, इमान-उल-हक, अली उस्मान, खुर्रम शाहजाद, आमीर जमाल व मुहम्मद अवैस जाफर यांना मायदेशात पाठवण्यात आले. आता यांना संघातून वगळण्यामागे मॅच फिक्सिंगचं कारण असू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे..IND vs AFG : अफगाणिस्तानच्या 'त्या' कृतीने पाकिस्तानला झोंबल्या मिरच्या! भारताचा नकाशा अन् जगासमोर आणले सत्य… नेमकं काय घडलं?.पाकिस्तानी मिडीयाने दिलेल्या वृत्तानुसार इमाम-उल-हक व मोहम्मद रिझवान यांचे फोन पीसीबीने चौकशीसाठी घेतले आहेत. लॉर्ड्स कसोटीनंतर या घडामोडी घडल्या आणि याच कसोटीत इमामच्या दुखापतीच्या बनावाची चौकशी सुरू आहे. या खेळाडूंच्या फोनमधील डाटा घेतल्यानंतर काही तासांत तो त्यांना परत केला गेला. याच वृत्तानुसार अन्य खेळाडूंचेही फोन पीसीबीने ताब्यात घेतले होते..पीसीबीने ही फोन ताब्यात घेण्यामागचे नेमके कारण सार्वजनिकरित्या स्पष्ट केलेले नाही. तसेच, या फोन चौकशीचा संबंध मॅच-फिक्सिंगशी असल्याचेही त्यांनी सांगितलेले नाही. तरीही, या परिस्थितीमुळे पाकिस्तानच्या पूर्वीच्या फिक्सिंग प्रकरणांच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत. २०१० मध्ये लॉर्ड्सवर कुप्रसिद्ध स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरण झाले होते. त्यावेळी जाणूनबुजून नो-बॉल टाकल्याबद्दल सलमान बट, मोहम्मद आसिफ आणि मोहम्मद अमीर यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. .Pakistan Cricket : भारताला २०२१ मध्ये पराभूत केले अन् पनवती लागली! पाकिस्तान क्रिकेटच्या 'अधोगती'मागचा अजब तर्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.