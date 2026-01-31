Pakistan Cricket : पाकिस्तानचा गोंधळ! T20 World Cup बद्दल केलेला मेसेज डिलिट... आता यांचा काय नवीन ड्रामा? चाहते संतापले

ICC T20 World Cup Pakistan controversy news: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला ( PCB ) ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत आपल्या संघाला खेळायला पाठवायचे आहे, परंतु ते उगाच नाटकं करत असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. बांगलादेशच्या हकालपट्टीनंतर पाकिस्तान सरकार व पीसीबी यांनी पाकिस्तानही वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार टाकू शकतो, अशी भूमिका घेतली. स्पर्धा सुरू होण्यास एक आठवडा शिल्लक असतानाही त्यांनी निर्णय जाहीर केलेला नाही. वर्ल्ड कपमधून माघार पाकिस्तान क्रिकेटला महागात पडणारी ठरू शकते, याची जाण असल्याने ते त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहण्याची शक्यता कमीच आहे. अशात पीसीबीच्या मीडिया मॅनेजरच्या एका 'मेसेज'ने पुन्हा गोंधळ निर्माण केला आहे..पीसीबी प्रमुश मोहसिन नक्वी यांनी काही दिवसांपूर्वी वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सहभागावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान शाहबाझ शरिफ यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी २ फेब्रुवारीला अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, असे पाकिस्तानी मीडियाने सूत्रांचा हवाला देऊन सांगितले होते. त्यात पाकिस्तानचा संघ ऑस्ट्रेलियासोबत कोलंबोसाठी रवाना होईल, असेही वृत्त समोर आले. यावरून पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेळणार असल्याचे स्पष्ट होते. पण, पीसीबीकडून अद्याप अधिकृत दुजोरा आलेला नाही..पाकिस्तान क्रिकेट संघ PCB च्या विरोधात गेला! पंतप्रधानांचा निर्णय येण्याआधीच खेळाडूंनी आपापसात ठरवलं; T20 World Cup मध्ये....पीसीबीने तीन पर्याय खुले ठेवले आहेत. पहिला, ते संपूर्ण स्पर्धेत दंडावर काळी फित बांधून बांगलादेशच्या हकालपट्टीचा निषेध करताली. दुसरा, भारताविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार किंवा काळी फित बांधून निषेध आणि तिसरा, वर्ल्ड कप स्पर्धेतील प्रत्येक विजय ते बांगलादेशला समर्पित करतील. पण, त्यात आता त्यांच्या मीडिया मॅनेजरने घोळ घातला आहे. .पीसीबीच्या मीडिया मॅनेजरने एक निवेदन पत्रकारांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पोस्ट केले. त्यात त्याने पाकिस्तान क्रिकेट संघ वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी तयार असल्याचे जाहीर कताना मोहम्मद वसीम ज्यु. याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेतून रिलीज केल्याचे लिहिले होते. पण, काही सेकंदातच त्याने ती पोस्ट डिलिट केली आणि नंतर त्यात फक्त मोहम्मद वसीम ज्यु. ला संघातून रिलीज केल्याचेच सांगितले गेले. त्यात वर्ल्ड कप संदर्भातला उल्लेख काढण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.