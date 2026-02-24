Cricket

Pakistan Semi Final Scenario: पाकिस्तान 'उपकारा'वर जगणार, एका जागेसाठी तिघांमध्ये स्पर्धा रंगणार! जाणून घ्या मजेशीर समीकरण

How can Pakistan qualify for T20 World Cup semifinals : वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ गट २ मधील समीकरणे आता अधिकच रंजक बनली आहेत. Harry Brook याच्या शतकाच्या जोरावर इंग्लंडने पाकिस्तानवर विजय मिळवत उपांत्य फेरीतील स्थान निश्चित केले.
How can Pakistan qualify for T20 World Cup semifinals : हॅरी ब्रूकच्या तडाख्यासमोर पाकिस्तानी गोलंदाजांचा पालापाचोळा झाला.. इंग्लंडच्या कर्णधाराने शतक झळकावले आणि पाकिस्तानचे १६६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडच्या विजयाचा भक्कम पाया रोवला. इंग्लंड ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ गट २ मधून उपांत्य फेरीत पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. इंग्लंडने यजमान श्रीलंका आणि पाकिस्तानला पराभूत केले. आता ग्रुप २ चे गणित फारच रंजक बनले आहे आणि पाकिस्तानचा मार्ग खडतर झाला आहे.

