Pakistan Semi Final Scenario: पाकिस्तान 'उपकारा'वर जगणार, एका जागेसाठी तिघांमध्ये स्पर्धा रंगणार! जाणून घ्या मजेशीर समीकरण

How can Pakistan qualify for T20 World Cup semifinals : हॅरी ब्रूकच्या तडाख्यासमोर पाकिस्तानी गोलंदाजांचा पालापाचोळा झाला.. इंग्लंडच्या कर्णधाराने शतक झळकावले आणि पाकिस्तानचे १६६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडच्या विजयाचा भक्कम पाया रोवला. इंग्लंड ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ गट २ मधून उपांत्य फेरीत पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. इंग्लंडने यजमान श्रीलंका आणि पाकिस्तानला पराभूत केले. आता ग्रुप २ चे गणित फारच रंजक बनले आहे आणि पाकिस्तानचा मार्ग खडतर झाला आहे. .पाकिस्तानने साहिबजादा फरहानच्या ६३ धावांच्या जोरावर ९ बाद १६४ धावांपर्यंत मजल मारली. बाबर आजम ( २५), फखर जमान ( २५) व शादाब खान (२३) यांनी त्याला सहकार्य केले. इंग्लंडकडून लायम डॉसनने ३, तर जोफ्रा आर्चर व जेमी ओव्हरटन यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले. शाहीन शाह आफ्रिदीने इंग्लंडच्या आघाडीच्या फळीला धक्का दिला. त्याने तीन विकेट्स घेताना इंग्लंडची अवस्था ३ बाद ३५ अशी केली होती..PAK vs ENG, T20 WC: हॅरी ब्रूकचे विश्वविक्रमी शतक, इंग्लंड उपांत्य फेरीत! पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर? पाकड्यांची रडारड....पण, कर्णधार हॅरी ब्रूक आज तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना पुरून उरला. त्याने ५१ चेंडूंत १० चौकार व ४ षटकारांसह १०० धावांची खेळी केली. शाहीनला त्याची विकेट मिळाली. विल जॅक्सने २३ चेंडूंत २८ आणि सॅम कुरनने १६ धावांचे योगदान देत इंग्लंडच्या विजयात खारीचा वाटा उचलला. इंग्लंड ग्रुप २ मध्ये चार गुणांसह उपांत्य फेरीत पोहोचला. .Pakistan semifinal qualification scenarioपाकिस्तानने सुपर ८मध्ये इंग्लंडकडून पराभव पत्करावा लागला आणि त्यांचे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचे आव्हान जवळपास संपुष्टात आले असले तरी उपकाराच्या जोरावर ते अजूनही उपांत्य फेरीत पोहोचू शकतात. ते दोन सामन्यांत १ गुण व -०.४६१ नेट रन रेटसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवून ते जास्तीत जास्त ३ गुणापर्यंत पोहोचू शकतील..न्यूझीलंडने त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले, तर श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्याचा निकाल काहीही असो, पाकिस्तान बाद होईल.न्यूझीलंडने त्यांचे दोन्ही सामने गमावले, तर शनिवारी (२८ फेब्रुवारी) पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील सामन्यातील विजेता संघ अंतिम चारसाठी पात्र ठरेल. उद्या (२५ फेब्रुवारी) न्यूझीलंडविरुद्ध पराभव झाल्यास सह-यजमान श्रीलंका संघ बाद होईल.न्यूझीलंडने त्यांच्या दोन सामन्यांपैकी एक सामना जिंकला आणि पाकिस्तानने २०१४ च्या चॅम्पियनला हरवले, तर ज्या संघाचा नेट रन रेट (NRR) चांगला असेल तो संघ पात्र ठरेल..तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.