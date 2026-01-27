T20 World Cup खेळण्यास पाकिस्तानने नकार दिला, तर निघू शकतात दिवाळे; जाणून घ्या काय होऊ शकतात परिणाम

Pakistan’s T20 World Cup Boycott Could Lead Massive Consequences: भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये आयोजित करण्यात आलेली टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा तोंडावर येऊन ठेपली आहे. केवळ १० दिवसांचा कालावधी राहिलेला असताना वादग्रस्त घटना घडताना दिल्या आहेत. बांगलादेशने (BCB) सुरक्षेचं कारण देत या स्पर्धेसाठी भारतात येण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) बांगलादेशसाठी स्पर्धेची दारं बंद करत जागेवर स्कॉटलंटला संधी दिली. यानंतर मात्र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) बांगलादेशची साथ देण्याचा निर्णय घेत टी२० वर्ल्ड कपवर (T20 World Cup 2026) बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे. .T20 World Cup विजेत्या खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा; भारताविरुद्ध खेळलेला अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना.पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी त्यासंदर्बात पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्रीचीही भेट घेतली आहे. त्यांनी म्हटले होते की येत्या काही दिवसात सरकारकडून उत्तर मिळाल्यानंतर यासंदर्भात आता निर्णय घेतला जाईल. विशेष म्हणजे पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेत होणार आहेत, याबाबत आधीच निर्णय झाला आहे. पण असे असतानाही जर पाकिस्तानने स्वत:हून स्पर्धेवर बहिष्कार टाकला, तर मात्र त्यांना गंभीर परिणामांचा सामोरे जावे लागू शकते. आयसीसीने यापूर्वीच पाकिस्तानला चेतावणी जिली आहे की त्यांनी असं काही पाऊल उचललं, तर त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. पण यानंतरही जर पाकिस्तानने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा न खेळण्याचा निर्णय घेतला, तर काय काय संभावित परिणाम होऊ शकतात हे पाहू..आयसीसीकडून होऊ शकते निलंबनपाकिस्तानने टी२० वर्ल्ड कप खेळण्यास नकार दिला, तर हा राजकीय हस्तक्षेप मानला जाऊ शकतो. ज्यामुळे आयसीसीकडून पाकिस्तानवर बंदी लागू शकते. यापूर्वीही अशा राजकीय हस्तक्षेपामुळे दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे यांना निलंबनाची कारवाई सहन करावी लागली होती. दक्षिण आफ्रिकेवर तर जवळपास ४ दशकांसाठी बंदी होती. अशी बंदी लागल्यानंतर पाकिस्तानला कोणतीही आयसीसी स्पर्धा आयोजित करता येणार नाही. म्हणजेच २०२८ मध्ये पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या महिला टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे ठिकाण हलवले जाऊ शकते. याशिवाय पाकिस्तान कोणत्याचप्रकारेचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळू शकणार नाही.पाकिस्तानवर आयसीसीसोबत केलेला स्पर्धेतील सहभागाच्या करार तोडण्याचाही आरोप होईल. त्यामुळेही त्यांच्यावर आयसीसीकडून कारवाई केली जाऊ शकते..कोट्यवधींचे होऊ शकते नुकसानआयसीसीकडून प्रत्येकवर्षी सर्व सदस्य देशांना उत्पन्नाचा एक हिस्सा दिला जातो. पाकिस्तानलाही साधारण ६ टक्के हिस्सा मिळतो. यावर्षी तो साधारण ३१६ कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे. तसेच टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये सहभागानंतर तयारीसाठी ५ मिलियन डॉलर मिळतात. तसेच सामन्यांमध्ये बक्षीस म्हणूनही मोठी रक्कम मिळते. मात्र जर पाकिस्तानने टी२० वर्ल्ड कप खेळण्यास नकार दिला, तर मात्र पाकिस्तानला या सर्व पैशांवर पाणी सोडावे लागू शकते..T20 World Cup 2026 च्या सराव सामन्याचे वेळापत्रक जाहीर! ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली संघ तगड्या संघांना भिडणार.पाकिस्तान सुपर लीगसाठीही उभ्या राहतील समस्याजर पाकिस्तानने टी२० वर्ल्ड कप खेळण्यास नकार दिला, तर आयसीसीकडून पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळण्यासाठी परदेशी खेळाडूंना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो. यासाठी आयसीसीला ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या मोठ्या देशांची साथ मिळू शकते. यामुळे पाकिस्तानला मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. कारण ही लीग पाकिस्तान क्रिकेटसाठी उत्पन्न मिळवण्याचे महत्त्वाचा पर्याय आहे. या स्पर्धेत अनेक देशातील खेळाडू खेळतात. पण तर या खेळाडूंन खेळण्याची परवानगी मिळाली नाही, तर त्याचा परिणाम स्पर्धेवरही होऊ शकतो.स्पॉन्सरशीपवर परिणामजर पाकिस्तानवर आयसीसीकडून बंदी आली, तर स्पॉनर्स पैसे गुंतवताना विचार करू शकतात. त्यामुळे पाकिस्तानला मोठा फटका बसू शकतो. या सर्व गोष्टींमुळे पाकिस्तानला क्रिकेट टिकवून ठेवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.