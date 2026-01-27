T20 World Cup विजेत्या खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा; भारताविरुद्ध खेळलेला अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना

Australia Pacer Kane Richardson Retires: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेपूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा ३४ वर्षीय केन रिटर्डसनने निवृ्त्तीचा निर्णय जाहीर केला आहे. १७ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर रिचर्डसनने (Kane Richardson) क्रिकेटला अलविदा म्हटले आहे. तो ऑस्ट्रेलियाचा टी२० वर्ल्ड कप विजेता खेळाडूही राहिला आहे. २०२१ टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धा जिंकलेल्या ऑस्ट्रेलिया संघाचा तो भाग राहिला आहे.तो बिग बॅश लीगमधीलही (BBL) यशस्वी गोलंदाज ठरला. त्याने बिग बॅश लीग २०२५-२६ स्पर्धा संपल्यानंतर त्याच्या निवृत्तीचा (Retirement) निर्णय जाहीर केला. .Cricket Retirement: डिव्हिलियर्सला पहिल्याच सामन्यात बाद करणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा; १२०+ विकेट्स नावावर.त्याने हा निर्णय जाहीर करताना म्हटले आहे की 'यंदाचे बीबीएल संपल्यानंतर आता मी प्रोफेशनल क्रिकेटमधून निवृत्त होत असल्याची घोषणा करतो. २००९ मध्ये पदार्पण केल्यानंतर आत्तापर्यंत मी माझ्यातले सर्वोत्तम दिले आणि आता माझ्या आयुष्यातील हा भाग संपवण्याची ही योग्य वेळ आहे.' त्याने प्रशिक्षक, प्रशासक, संघसहकाऱ्यांचेही आभार मानले आहेत. तसेच देशाचे आणि विविध फ्रँचायझींचे, देशांतर्गत संघांचेही आभार मानले आहेत..रिचर्डसन बीबीएलमध्ये ऍडलेड स्टायकर्स, मेलबर्न रेनेगेड्स आणि सिडनी सिक्सर्ससाठी खेळला. तो बीबीएल २०२५-२६ स्पर्धेत दुखापतीमुळे दोनच सामने खेळू शकला. गेल्या काही दिवसात त्याने अनेकदा दुखापतींचा सामना केला. त्याने बीबीएलमध्ये ११८ सामन्यांत १४२ विकेट्स घेतल्या. तो या स्पर्धेत सर्वाधिक विकेट्स घेणारा पाचव्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला. त्याने मेलबर्न रेनेगेड्सला बीबीएलच्या ८ व्या हंगामाचे विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याने या संघासाठी ८० सामने खेळताना १०४ विकेट्स घेतले आहेत..रिचर्डसनची कारकिर्दबीबीएलमध्ये २००९ साली रिचर्डसनने पदार्पण केले होते. त्यानंतर त्याने ऑस्ट्रेलियासाठी २०१३ मध्ये पदार्पण केले. तो ऑस्ट्रेलियासाठी अखेरचा सामना नोव्हेंबर २०२३ मध्ये गुवाहाटीमध्ये भारताविरुद्ध खेळला होता. त्यानंतर त्याला ऑस्ट्रेलिया संघात संधी मिळाली नाही. त्याने ऑस्ट्रेलियासाठी २५ वनडे आणि ३६ टी२० सामने खेळले. त्याने वनडेत ३९ विकेट्स घेतल्या, तर टी२०मध्ये ४५ विकेट्स घेतल्या..Cricket Retirement: तब्बल ७ वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा, भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील कसोटी ठरणार अखेरची.तो आयपीएलमध्येही पुणे वॉरियर्स इंडिया, राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळला. त्याने १५ आयपीएल सामन्यांमध्ये १९ विकेट्स घेतल्या.त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीत तो ३४ प्रथम श्रेणी सामने खेळला असून त्याने १०२ विकेट घेतल्या. तसेच ९८ लिस्ट ए क्रिकेट सामन्यांमध्ये १५३ विकेट्स घेतल्या. २०१ टी२० सामन्यांमध्ये त्याने १५३ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.