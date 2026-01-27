Cricket

T20 World Cup विजेत्या खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा; भारताविरुद्ध खेळलेला अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना

Former RCB and Australia Speedster Kane Richardson Retires: ऑस्ट्रेलियाचा टी२० वर्ल्ड कप विजेता खेळाडू केन रिचर्डसनने निवृत्तीची घोषणा केली आहे. बीबीएल २०२५-२६ स्पर्धा संपल्यानंतर त्याने हा निर्णय जाहीर केला.
Kane Richardson - Adam Zampa

Kane Richardson - Adam Zampa

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Australia Pacer Kane Richardson Retires: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेपूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा ३४ वर्षीय केन रिटर्डसनने निवृ्त्तीचा निर्णय जाहीर केला आहे. १७ वर्षांच्या कारकि‍र्दीनंतर रिचर्डसनने (Kane Richardson) क्रिकेटला अलविदा म्हटले आहे. तो ऑस्ट्रेलियाचा टी२० वर्ल्ड कप विजेता खेळाडूही राहिला आहे.

२०२१ टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धा जिंकलेल्या ऑस्ट्रेलिया संघाचा तो भाग राहिला आहे.तो बिग बॅश लीगमधीलही (BBL) यशस्वी गोलंदाज ठरला. त्याने बिग बॅश लीग २०२५-२६ स्पर्धा संपल्यानंतर त्याच्या निवृत्तीचा (Retirement) निर्णय जाहीर केला.

<div class="paragraphs"><p>Kane Richardson - Adam Zampa</p></div>
Cricket Retirement: डिव्हिलियर्सला पहिल्याच सामन्यात बाद करणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा; १२०+ विकेट्स नावावर
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
australia cricket team
Australian Cricketer
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.