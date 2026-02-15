Pakistan T20 WC Qualification Scenario : भारताकडून हार अन् पाकिस्तानी बेजार! गुणतालिकेत उलथापालथ, अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर, पाकडे Super 8s मध्ये कसे पोहोचणार?

Pakistan Super 8 equation after defeat vs India : मोठ्या फुशारक्या मारणाऱ्या पाकिस्तान संघाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताने त्यांची जागा दाखवली. भारताच्या १७६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ ११४ धावांत तंबूत परतला. भारताने ६१ धावांनी विजय मिळवून अ गटातून सुपर ८ मध्ये आपली जागा पक्की केली. पण, पाकिस्तानचा मार्ग आव्हानात्मक झाला आहे आणि त्यांच्यावर स्पर्धेबाहेर जाण्याचे संकट ओढावले आहे..इशान किशनच्या ७७ धावांनी भारताला ७ बाद १७५ धावांपर्यंत पोहोचवले. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी कमाल केली. हार्दिक पांड्या, जसप्रीत, अक्षर पटेल व वरुण चक्रवर्थी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या, तर कुलदीप यादव व तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. या निकालानंतर भारतीय संघ ६ गुण व ३.०५० नेट रन रेटसह अव्वल स्थानावर आहे. अन्य संघाचा नेट रन रेट १ च्या पार नाही..IND vs PAK T20 WC: हा विजय भारतीयांसाठी! पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळल्यानंतर सूर्यकुमार यादवचं 'मन' जिंकणारं विधान....Pakistan’s Super 8 Hopes Hang in Balanceअ गटात पाकिस्तान आणि अमेरिका हे प्रत्येकी ४ गुण असलेले संघ आहेत. भारताला शेवटच्या साखळी फेरीत नेदरलँड्सचा सामना करायचा आहे. हा सामना नेदरलँड्सनी जिंकला, तर तेही ४ गुणांसह स्पर्धेत टिकतील. सध्यातरी अमेरिकेचा नेट रन रेट ( ०.७८८) हा पाकिस्तानपेक्षा चांगला आहे. पण, त्यांचे सर्व ४ सामने खेळून झाले आहेत. अशा परिस्थिती पाकिस्तानचे भविष्य ते त्यांच्या स्वतःच्या हातात आहे..पाकिस्तानला शेवटच्या साखळी सामन्यात नामिबियाचा सामना करायचा आहे. हा सामना त्यांनी जिंकल्यास ते सुपर ८ मध्ये सहज जातील. नामिबियाला आतापर्यंत एकही विजय मिळवता आलेला नाही. त्यामुळे तेही स्पर्धेचा शेवट गोड करण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यांनी हा सामना जिंकल्यास पाकिस्तानचे आव्हान संपुष्टात येईल. पाकिस्तान -०.४०३ अशा नेट रन रेटसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्यासमोर जिंकणे हाच एक पर्याय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.