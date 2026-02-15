Cricket

Pakistan T20 WC Qualification Scenario : भारताकडून हार अन् पाकिस्तानी बेजार! गुणतालिकेत उलथापालथ, अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर, पाकडे Super 8s मध्ये कसे पोहोचणार?

How can Pakistan qualify for Super 8 after losing to India? भारताविरुद्धच्या पराभवानंतर पाकिस्तानचा Super 8 मध्ये प्रवेशाचा मार्ग कठीण झाला आहे. अ गटातील गुणतालिकेत मोठी उलथापालथ झाली असून अमेरिका संघ दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी उर्वरित सामने ‘करो या मरो’ स्वरूपाचे ठरले आहेत.
Pakistan’s Super 8 Hopes Hang in Balance After Group A Shake-Up

Pakistan’s Super 8 Hopes Hang in Balance After Group A Shake-Up

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pakistan Super 8 equation after defeat vs India : मोठ्या फुशारक्या मारणाऱ्या पाकिस्तान संघाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताने त्यांची जागा दाखवली. भारताच्या १७६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ ११४ धावांत तंबूत परतला. भारताने ६१ धावांनी विजय मिळवून अ गटातून सुपर ८ मध्ये आपली जागा पक्की केली. पण, पाकिस्तानचा मार्ग आव्हानात्मक झाला आहे आणि त्यांच्यावर स्पर्धेबाहेर जाण्याचे संकट ओढावले आहे.

Loading content, please wait...
america
sports
usa
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
ICC Mens T20 World Cup
Pakistan Cricket Team
T20 Cricket World Cup
India vs Pakistan

Related Stories

No stories found.