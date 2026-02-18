Cricket

PAK vs NAM सामन्यावर पावसाचे ढग; ऑस्ट्रेलियासारखीच पाकिस्तानची अवस्था होणार? नेमकं कसं आहे समीकरण

Pakistan vs Namibia Colombo Weather Update: टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील पाकिस्तान विरुद्ध नामिबिया सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पाकिस्तानच्या सुपर-८ फेरीतील प्रवेशासाठी हा सामना निर्णायक ठरणार आहे. मात्र या सामन्यावर पावसाचे सावट आहे.
Pakistan Cricket Team

Pakistan Cricket Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

PAK vs NAM Rain Threat: टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील सुपर -८ फेरीतील आठवा आणि अखेरचा संघ निश्चित होण्यासाठी बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) होणारा पाकिस्तान विरुद्ध नामिबिया सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कोलंबोमध्ये हा सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यावर पाकिस्तानचे स्पर्धेतील भवितव्य अवलंबून आहे.

नामिबिया यापूर्वीच स्पर्धातून बाहेर झाले आहेत. तसेच नेदरलँड्सलाही पुढच्या फेरीत जाण्याची खूपच कमी संधी आहे. अशात सध्या अ गटातून सुपर ८ मध्ये जाण्यासाठी पाकिस्तान (Pakistan) आणि अमेरिका (USA) या संघात चुरशीची स्पर्धा आहे. या गटातून भारताने आधीच सुपर-८ मधील (Super-8) स्थान पक्के केले आहे.

<div class="paragraphs"><p>Pakistan Cricket Team</p></div>
T20 World Cup, IND vs NED: जसप्रीत बुमराहला नेदरलँड्सविरुद्ध खेळवणार नाही? प्रशिक्षकांनी सांगितली टीम इंडियाची रणनीती
Loading content, please wait...
rain
Pakistan Cricket Team
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.