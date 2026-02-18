PAK vs NAM सामन्यावर पावसाचे ढग; ऑस्ट्रेलियासारखीच पाकिस्तानची अवस्था होणार? नेमकं कसं आहे समीकरण

PAK vs NAM Rain Threat: टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील सुपर -८ फेरीतील आठवा आणि अखेरचा संघ निश्चित होण्यासाठी बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) होणारा पाकिस्तान विरुद्ध नामिबिया सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कोलंबोमध्ये हा सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यावर पाकिस्तानचे स्पर्धेतील भवितव्य अवलंबून आहे. नामिबिया यापूर्वीच स्पर्धातून बाहेर झाले आहेत. तसेच नेदरलँड्सलाही पुढच्या फेरीत जाण्याची खूपच कमी संधी आहे. अशात सध्या अ गटातून सुपर ८ मध्ये जाण्यासाठी पाकिस्तान (Pakistan) आणि अमेरिका (USA) या संघात चुरशीची स्पर्धा आहे. या गटातून भारताने आधीच सुपर-८ मधील (Super-8) स्थान पक्के केले आहे. .T20 World Cup, IND vs NED: जसप्रीत बुमराहला नेदरलँड्सविरुद्ध खेळवणार नाही? प्रशिक्षकांनी सांगितली टीम इंडियाची रणनीती.तरी पाकिस्तानसाठी त्यांचे भवितव्य त्यांच्या हातात आहे, तर युएईचे भवितव्य पाकिस्तान विरुद्ध नामिबिया (PAK vs NAM) सामन्यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानने नामिबियाला पराभूत केल्या, ते थेट सुपर-८ साठी पात्र ठरतील. पण पराभूत झाल्यास पाकिस्तानवर स्पर्धेतून बाहेर होण्याची नामुष्की ओढावू शकते. कारण सध्या या गटात भारत पहिले तिन्ही सामने जिंकून ६ पाँइंट्सह आघाडीवर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर अमेरिका असून त्यांचे सर्व ४ साखळी सामने खेळून झाले आहेत. दोन विजय आणि दोन पराभवांसह ४ गुण मिळवले आहेत. त्यांचा नेट रन रेट +०.७८८ आहे. पाकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर असून तीन सामन्यांपैकी दोन विजय आणि एका पराभवासह ४ गुण मिळवले आहेत. पाकिस्तानचा नेट रन रेट ‘-०.४०३’ असा आहे. त्यामुळे जर पाकिस्तान नामिबियाविरुद्ध पराभूत झाले, तर युएई सहज सुपर-८ मध्ये जाईल. पण पाकिस्तानने विजय मिळवला तर त्यांचे ६ गुण होती आणि ते गुणांच्या आधारावरच पुढच्या फेरीत पोहचतील..पाकिस्तान-नामिबिया सामन्यावर पावसाचे सावटश्रीलंकेमध्ये सध्या पाऊस (Rain) कोसळत आहे. मंगळवारी झिम्बाब्वे विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात पाल्लेकेले येथे होणारा बी गटातील सामनाही पावसामुळे रद्द झाला, ज्यामुळे झिम्बाब्वेला फायदा झाला, तर ऑस्ट्रेलियाचे नुकसान झाले. झिम्बाब्वेने सुपर-८ फेरी गाठली, तर ऑस्ट्रेलियाचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले आहे. दरम्यान आता पाकिस्तान आणि नामिबिया यांच्यात होणाऱ्या सामन्यावरही पावसाचे सावट आहे. अशात जर पावसामुळे हा सामना रद्द झाला, तर काय होईल असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे..पावसामुळे जर हा सामना रद्द झाला, तर पाकिस्तान आणि नामिबिया या दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण दिला जाईल. त्यामुळे पाकिस्तानचे ५ गुण होतील, तर नामिबियाचे १ गुण होतील. त्यामुळे पाकिस्तानला फायदाच होईल. पाकिस्तान ५ गुणांसह सुपर -८ मध्ये प्रवेश करेल. कारण अमेरिका ४ पेक्षा अधिक गुण आता मिळवू शकत नाही. तसेच नेदरलँड्सनेही जरी भारताला पराभूत केले, तरी त्यांचेही ४ पेक्षा अधिक गुण होणार नाहीत. त्यामुळे पावसामुळे सामना रद्द झाल्यास अमेरिका आणि नेदरलँड्स या दोन्ही संघांचे स्पर्धेतील आव्हान संपेल..ऑस्ट्रेलियाचा गेम झाला, शेवटच्या सामन्याआधीच T20 World Cup मधून बाहेर; Super-8 मधील ७ संघ ठरले, आता एका जागेसाठी कोण शर्यतीत?.काय आहेत हवामान अंदाज?कोलंबोतील बुधवारच्या हवामान अंदाजानुसार दुपारी १ ते ३ वाजेपर्यंत वीजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. त्यानंतर फारशी पावसाची शक्यता नाही. परंतु वातावरण ढगाळ असणार आहे. अशात पाकिस्तान आणि नामिबिया यांच्यातील सामना पूर्ण होऊ शकतो. कारण हा सामना ३ वाजता सुरू होणार आहे. जरी पावसाचा अडथळा आला, तरी काही षटके कमी होऊ शकतात. पण सामना रद्द होण्याची शक्यता कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.