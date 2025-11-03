Women's World Cup: पाकिस्तानची जर्सी घालून भारतीय संघाला वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी फुल सपोर्ट; चाहत्याचा Video Viral

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने महिला वर्ल्ड कप २०२५ जिंकून इतिहास रचला. अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत भारतीय महिला संघा पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप विजय मिळवला. यादरम्यान पाकिस्तानची जर्सी घालून भारतीय संघाला पाठिंबा देणाऱ्या चाहत्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..भारत हा क्रिकेटवेडा देश आहे, असं म्हटलं जातं. भारतातील पुरुषांच्या क्रिकेटला गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठा पाठिंबा मिळत होता, पण यंदा महिला क्रिकेटच्या लोकप्रियतेनेही वेगळी उंची गाठल्याचे महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतून दिसून आले. भारतीय महिला संघाने उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाला आणि अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप विजयावर नाव कोरले. .Women's World Cup: कसली, भारी इंग्रजी बोलते ही पोरगी! भारतीय महिलांनी वर्ल्ड कप जिंकला अन् Viral झाली ही... Video.यावेळी या स्पर्धेदरम्यान, स्टेडियममध्ये प्रेक्षकांची मोठी गर्दीही दिसून आली. अंतिम सामन्यात तर नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियम हाऊसफुल होते. भारतीय संघाला देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळत होता. पण केवळ भारतीय चाहतेच नाही, तर जगभरातील अनेक क्रिकेट चाहतेही भारतीय संघाला पाठिंबा देत होते. पण यादरम्यान एका व्हिडिओने मात्र अनेकांचे लक्ष वेधले आहे. या व्हिडिओमध्ये पाकिस्तानची जर्सी घालून भारतीय संघाला पाठिंबा देताना एक चाहता दिसला..एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातील संबंध अत्यंत बिघडले आहेत. क्रिकेटच्या मैदानात तर पुरुष आशिया कप २०२५ स्पर्धेत या दोन संघात झालेल्या तिन्ही सामन्यात खेळाडूंनी हस्तांदोलन केले नव्हते. इतकेच नाही, तर आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नाकवी यांच्याकडून ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला होता. याशिवाय महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेदरम्यानही भारत आणि पाकिस्तान या दोन संघातील सामन्यादरम्यान खेळाडूंमध्ये हस्तांदोलन झाले नव्हते..World Cup 2025: ...अन् हरमनप्रीत कौर कोच अमोल मुजूमदारला पाहताच पडली पाया; विश्वविजयानंतरचा भावूक करणारा क्षण.पण, असे असले तरी सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात दिसत आहे की पाकिस्तानची क्रिकेट संघाची जर्सी घातलेले दोन व्यक्ती एका लहान मुलीचा हात धरून टीव्ही समोर उभे आहेत. लहान मुलीनेही पाकिस्तान संघाची जर्सी घातली आहे. यावेळी टीव्हीवर आधी भारताचे राष्ट्रगीत सुरू आहे, त्यावेळी हे तिघेही ते पाहात आहेत, तसेच नंतर भारतीय संघ जिंकल्यानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौरला ट्रॉफी स्वीकारताना पाहून टाळ्या वाजवत आहेत. एकिकडे दोन देशातील संबंध बिघडलेले असताना हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ @arshadmuhammadhanif या युझरने इंस्टाग्रावर शेअर केला आहे..याच युझरने आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यात त्याने म्हटलंय, 'भारताने टी२० वर्ल्ड कप २०२४, चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५, आशिया कप २०२५ आणि आता महिला वनडे वर्ल्ड २०२५ देखील जिंकला आहे. त्यामुळे मी आता तुम्हाला विनंती करतो की गरीबांसाठी काहीतरी सोडा.'.दरम्यान महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तानी संघ साखळी फेरीतच बाद झाला होता. साखळी फेरीत पाकिस्तानी महिला संघाला एकही सामना जिंकला आला नाही. ७ पैकी ४ सामने ते पराभूत झाले, तर ३ सामने पावसामुळे रद्द झाले. पाकिस्तानचे सर्व सामने कोलंबोमध्ये झाले होते. भारतानेही पाकिस्तानला साखळी फेरीत ८८ धावांनी पराभूत केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.