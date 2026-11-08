U19 IND vs U19 PAK: एकमेकांच्या तोंडाकडे बघत राहिले अन् तिघांकडून भारतीय फलंदाजाचा कॅच सुटला! पाहा Comedy Fielding ड्रामा

U19 Asia Cup 2026, India vs Pakistan : १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी (८ नोव्हेंबर) भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात अल अमेरत क्रिकेट मैदान रोमांचक सामना झाला. शेवटपर्यंत रोमहर्षक झालेल्या या सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघाला पाकिस्तानविरुद्ध ३ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. पण या सामन्यात पाकिस्तानकडून एका सुटलेल्या एका झेलची (Dropped Catch)बरीच चर्चा झाली. याचा मजेशीर व्हिडिओही व्हायरल (Viral Video) झाला आहे. .U19 Asia Cup: IND vs PAK सामन्यात ड्रामा! नॉ-बॉलवर भारतीय फलंदाजाला आऊट दिलं? यशवर्धनच्या विकेटवरून वाद.झाले असे की या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाने कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी (०), आर्यवीर सेहवाग (२२), व्हीके विनित (८) आणि यशवर्धन चौहान (१) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. पण नंतर अर्जुन राजपूतने अन्वय द्रविडला (१०) साथीला घेत ४४ धावांची भागीदारी केली आणि डाव सावरला. नंतर मनल चौहानसोबतही (११) अर्जुनने ६४ धावांची भागीदारी केली. अर्जुन ८५ चेंडूत ११ चौकार आणि ५ षटकारांसह १०७ धावांवर बाद झाला. तो बाद झाला, तेव्हा भारताच्या १७० धावा झाल्या होत्या. नंतर यशवीर गौड (४) आणि मोहित उल्वाही (७) स्वस्तात बाद झाले. पण अखेरच्या विकेटसाठी काव्य पटेलने इशान सूदला साथीला घेतले..यावेळी ४५ व्या षटकात मोहम्मद सय्यमने टाकलेल्या तिसऱ्या चेंडूवर काव्य पटेल शॉट खेळायला चुकला आणि चेंडू उंच हवेत उडाला. चेंडू उंच उडाल्यामुळे क्षेत्ररक्षकांना झेलसाठी स्थिरावण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. मात्र सय्यमसह यष्टीरक्षर हमजा जहूरही पळत आला आणि आणखी एक क्षेत्ररक्षक उस्मान खान पळत आला. ते तिघेही झेल घेण्यासाठी पळत आले, पण एकमेकांकडे पाहत बसले आणि दुसरा घेईल या विचारात एकानेही झेल घेतला नाही. तो चेंडू तिघांच्याही मध्ये पडला. सय्यम मात्र प्रचंड चिडला होता. तो जहूरवर रागावल्याचेही दिसले. मात्र यामुळे काव्य पटेलला जीवदान मिळाले. खरंतर क्षेत्ररक्षण करताना पाकिस्तानच्या क्षेत्ररक्षकांकडून अशा साध्या पण मजेशीर चुका (Comedy Error) होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वीही अनेकदा अशा घटना पाकिस्तानच्या क्रिकेट सामन्यांमध्ये झाल्या आहेत..काव्यने २३ धावांची खेळी केली. तो नंतर ४७ व्या षटकात बाद झाला आणि भारताचा डाव ४६.३ षटकात २०८ धावांवर संपला. पाकिस्तानकडून रिझवनुल्ला, अली रझा आणि निकाब शफिक यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..U19 IND vs U19 PAK: रोमहर्षक सामन्यात भारताचा पराभव! हमजा जहूरच्या शतकामुळे पाकिस्तानचा विजय, आता Asia Cup सेमीफायनलसाठी समीकरण काय?.यानंतर पाकिस्तानने धावांचा पाठलाग करताना ६१ धावांवरच ५ विकेट्स गमावल्या होत्या. मात्र यानंतर हमजा जहूरने हसनैन अब्बास दारला साथीला घेतले आणि शतकी भागीदारी केली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या विजयाचा पाया रचला गेला. त्यांच्यात १०७ धावांची भागीदारी झाली. हसनैन अब्बास दार ३८ धावांवर बाद झाला. मोहम्मद सय्यम ४ धावांवर बाद झाला. परंतु हमजा जहूरने शतक करण्यासोबतच पाकिस्तानच्या विजयावरही शिक्कामोर्तब केले. हमजा जहूरने १०८ चेंडूत १०० धावांची नाबाद खेळी केली. त्यामुळे ४८.१ षटकात पाकिस्तानने ७ विकेट्स गमावत २०९ धावा केल्या आणि सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.