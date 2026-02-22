T20 WC : फायनल सोडा, पाकिस्तानचे उपांत्य फेरीत पोहोचणे अवघड झाले; न्यूझीलंडविरुद्धची लढत रद्द झाल्याने गणित बिघडले

Pakistan qualification scenario after PAK vs NZ no result: पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ चा सामना पावसामुळे रद्द झाला. दोन्ही संघांना प्रत्येकी एका गुणावर समाधान मानावे लागले आणि हा दोन्ही संघांसाठी खूप मोठा धक्का आहे. कोलंबो येथील आर प्रेमदासा स्टेडियमवरील लढतीत पावसाने खोडा घातला आणि फायनलचे स्वप्न पाहणाऱ्या पाकिस्तानचे उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचेही वांदे झालेले दिसत आहेत. आता पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत जाण्यासाठी स्वतःसह इतरांच्या निकालावर अवलंबून रहावे लागणार आहे..पाकिस्तान, न्यूझीलंड यांच्यासह ग्रुप २ मध्ये यजमान श्रीलंका आणि इंग्लंड यांचाही समावेश आहे. पाकिस्तान व न्यूझीलंड यांचे प्रत्येकी तीन दोन सामने शिल्लक आहेत आणि तिन्ही सामने जिंकून पाच गुणांसह आगेकूच करू शकतात. पाकिस्तानला पुढील सामन्यात इंग्लंड ( २४ फेब्रुवारी) व श्रीलंका ( २८ फेब्रुवारी) यांचा सामना करावा लागणार आहे. पाकिस्तानने हे दोन्ही सामने जिंकले तर ते पाच गुणांसह उपांत्य फेरीत पोहोचू शकतात. या गटात त्यांच्यासह फक्त एकच संघ ५ गुणांची कमाई करू शकतो..२०२४ ला डेटिंगची चर्चा, २०२५ मध्ये नातं जगजाहीर; आता शिखर धवनने आयरिश प्रेयसीसोबत लग्न केलं, सोफी शाइन आहे तरी कोण? पाहा फोटो .जर पाकिस्तानने दोनपैकी एक सामना गमावला, तर त्यांचे तीन गुण होतील. अशा परिस्थितीत त्यांना इतर निकालांवर अवलंबून रहावे लागेल. ३ गुणांसह तेही शर्यतीत राहू शकता, परंतु अशावेळी नेट रन रेट निर्णायक भूमिका बजावतील. पाकिस्तानने दोन्ही सामने गमावल्यास त्यांचे आव्हान संपुष्टात येईल. .पाकिस्तानचा उपांत्य फेरीचा मार्ग...श्रीलंका वि. इंग्लंड - इंग्लंडचा विजयइंग्लंड वि. पाकिस्तान - पाकिस्तानचा विजयश्रीलंका वि. न्यूझीलंड - न्यूझीलंडचा विजयइंग्लंड वि. न्यूझीलंड - न्यूझीलंडचा विजयपाकिस्तान वि. श्रीलंका - कोणीही जिंकल्यास फरक पडणार नाहीवरील निकालानंतर न्यूझीलंडचे ५ गुण आणि पाकिस्तानचे ३ गुण होतील आणि दोन्ही संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील..T20 World Cup: हार्दिक पांड्याने टीम इंडियाचं टेन्शन वाढवलं! इतका जोरात शॉट खेळला की स्टार वेगवान गोलंदाजाला लंगडत जावं लागलं बाहेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.