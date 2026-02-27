Cricket

Pakistan Semi Final Scenario: पाकड्यांना उपांत्य फेरीचं गणित वाटतं तेवढं सोपं नाही... १५५ धावांनी विजय ते ४.२ षटकांत १०० धावांचे लक्ष्य

Pakistan semifinal qualification scenarios: T20 World Cup मध्ये पाकिस्तान संघासाठी उपांत्य फेरीचं गणित अत्यंत गुंतागुंतीचं बनलं आहे. केवळ विजय पुरेसा नाही, तर प्रचंड फरकाने जिंकणं किंवा अविश्वसनीय वेगाने लक्ष्य गाठणं आवश्यक आहे.
Swadesh Ghanekar
Is it possible for Pakistan to qualify for T20 WC semis? इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका हे उपांत्य फेरीचे दोन संघ निश्चित झाले आहेत. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ च्या आता तीन लढती शिल्लक आहेत आणि त्यातून उरलेले दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचणार आहेत. या दोन जागांसाठी ग्रुप १ मध्ये भारत व वेस्ट इंडिज यांच्यात थेट सामना आहे, तर ग्रुप २ मध्ये न्यूझीलंड व पाकिस्तान हे शर्यतीत आहेत. भारत-वेस्ट इंडिज यांच्या लढतीतील विजेता उपांत्य फेरीत जाईल, हे गणित एवढे सोपं आहे. पण, पाकिस्तानचे भवितव्य इंग्लंड-न्यूझीलंड लढतीवर आहे आणि त्यांना अवघड गणितंही सोडवावे लागणार आहेत.

