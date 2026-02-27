Pakistan Semi Final Scenario: पाकड्यांना उपांत्य फेरीचं गणित वाटतं तेवढं सोपं नाही... १५५ धावांनी विजय ते ४.२ षटकांत १०० धावांचे लक्ष्य

Is it possible for Pakistan to qualify for T20 WC semis? इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका हे उपांत्य फेरीचे दोन संघ निश्चित झाले आहेत. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ च्या आता तीन लढती शिल्लक आहेत आणि त्यातून उरलेले दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचणार आहेत. या दोन जागांसाठी ग्रुप १ मध्ये भारत व वेस्ट इंडिज यांच्यात थेट सामना आहे, तर ग्रुप २ मध्ये न्यूझीलंड व पाकिस्तान हे शर्यतीत आहेत. भारत-वेस्ट इंडिज यांच्या लढतीतील विजेता उपांत्य फेरीत जाईल, हे गणित एवढे सोपं आहे. पण, पाकिस्तानचे भवितव्य इंग्लंड-न्यूझीलंड लढतीवर आहे आणि त्यांना अवघड गणितंही सोडवावे लागणार आहेत. .पाकिस्तानची वर्ल्ड कप स्पर्धेतील वाटचाल काही खास झालेली नाही. ग्रुप अ मध्ये त्यांना भारताकडून पराभव पत्करावा लागला होता आणि उर्वरित तीन सामन्यांत त्यांनी अमेरिका, नेदरलँड्स व नामिबिया यांना पराभूत करून सुपर ८मध्ये जागा पटकावली. पण, सुपर ८ च्या ग्रुप २ मध्ये त्यांना न्यूझीलंडविरुद्धच्या लढतीत पावसामुळे एका गुणावर समाधान मानावे लागले. त्यानंतर त्यांना इंग्लंडने पराभवाची चव चाखवली. त्यामुळे ते एका गुणावर अडकले आहेत. न्यूझीलंडचेही ३ गुण आहेत आणि पाकिस्तानला ३ गुणांपर्यंत पोहोचता येणार आहे..T20 WC: भारत जिंकतोय खरा, पण...! अनिल कुंबळे, फॅफ ड्यू प्लेसिस यांनी व्यक्त केली चिंता; वेस्ट इंडिजविरुद्ध ही उणीव पडणार महागात .QUALIFICATION SCENARIOS FOR PAKISTANग्रुप २ मधील इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड हा सामना आज खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात इंग्लंडचा विजय पाकिस्तानसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. इंग्लंडने हा सामना जिंकल्यास ते ६ गुणांसह उपांत्य फेरीत पोहोचतील. न्यूझीलंडने हा सामना जिंकला तर त्यांचे ५ गुण होतील आणि ते अव्वल स्थानासह आगेकूच करतील. न्यूझीलंडच्या विजयासह पाकिस्तानचे आव्हान शेवटचा साखळी सामना खेळण्यापूर्वीच संपुष्टात येईल. इंग्लंडने जरी हा सामना जिंकला, तर पाकिस्तानला न्यूझीलंडच्या नेट रन रेटला मागे टाकायचे असल्यास अश्यक्यप्राय आव्हान आहे..PAKISTAN QUALIFICATION SCENARIOSपाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी केल्यास?२२० धावा चोपून, १५५ धावांनी विजय मिळवावा लागेल२०० धावा झाल्या, १५२ धावांनी मॅच जिंकावी लागेल१८० धावा केल्यास, १४९ धावांनी बाजी मारावी लागेलपाकिस्तानला लक्ष्याचा पाठलाग करावा लागल्यास१०० धावांचे लक्ष्य, ४.२ षटकांत पार करावे लागेल१२० धावांचे लक्ष्य, ५.१ षटकांत पार करावे लागेल१४० धावांचे लक्ष्य, ६.२ षटकांत पार करावे लागेल.IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामन्यादरम्यान Viral झालेली ही मिस्ट्री गर्ल कोण? नेटिझन्सनी Grok चं डोकं खाल्लं....ही सर्व जुळवाजुळव झाल्यास ते न्यूझीलंडला नेट रन रेटमध्ये मागे टाकू शकतात. न्यूझीलंडचा आताचा नेट रन रेट हा ३.०५० असा आहे, तर पाकिस्तानचा -०.४६१ असा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.