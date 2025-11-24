Smriti - Palash Wedding: 'स्मृतीच्या वडिलांच्या प्रकृतीमुळे...', भाऊ पलाशचं लग्न लांबणीवर पडल्यानंतर पलक मुच्छलची पोस्ट

स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचे लग्न पुढे ढकलण्यात आले आहे. स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. पलक मुच्छलने सर्वांना कुटुंबाच्या खाजगी आयुष्याचा आदर करण्याची विनंती केली आहे..भारताची स्टार क्रिकेटपटू स्मृती मानधना आणि म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल यांचे रविवारी (२३ नोव्हेंबर) सांगलीमध्ये लग्न होते. मात्र, त्यांना त्यांचे लग्न वैद्यकीय कारणामुळे लांबणीवर टाकावे लागले आहे. याबाबत आला पलाशची मोठी बहिण आणि गायिका पलक मुच्छलने प्रतिक्रिया दिली आहे..Smriti Mandhana Father: स्मृती मानधनाच्या वडिलांची प्रकृती आता कशी आहे? डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाचे अपडेट्स.रविवारी सायंकाळी ४.३० वाजता पलाश आणि स्मृती यांच्या लग्नाचा मुहूर्त होता. लग्नाची तयारीही झालेली होती. मात्र लग्नाच्या काही तासांपूर्वी स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. स्मृती तिच्या वडिलांच्या खूप जवळ असल्याने तिने रविवारी लग्न न करता हे लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजले. यानंतर काही वेळाने पलाशचीही तब्येत बिघडल्याचे समोर आले होते. त्यालाही हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले, पण त्याला काही वेळात डिस्चार्ज देण्यात आला..आता यानंतर आता पलकने इंस्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट केली आहे की 'स्मृतीच्या वडिलांच्या प्रकृतीमुळे, स्मृती आणि पलाश यांचे लग्न पुढे ढकलण्यात आले आहे. आम्ही तुम्हा सर्वांना या संवेदनशील काळात कुटुंबाच्या खाजगी आयुष्याचा आदर करावा अशी विनंती करतो.'.पलाश आणि स्मृती यांच्या लग्नातील विविध कार्यक्रम गेल्या काही दिवसांपासून सांगलीत सुरू होते. हळद, मेहेंदी, संगीत हे कार्यक्रमही उत्साहात पार पडले होते. दोघांच्याही कुटुंबाने आणि मित्र परिवाराने यात उत्साहात सहभागही घेतला होता. स्मृतीच्या भारतीय संघातील सहकारी जेमिमाह रोड्रिग्स, श्रेयंका पाटील, अरुंधती रेड्डी, राधा यादव, शफाली वर्मा या देखील तिच्या लग्नासाठी सांगलीत उपस्थित होत्या. त्यांचे व्हिडिओही व्हायरल झाले होते.मात्र, स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती बिघडल्याचे समोर आल्यानंतर आता स्मृतीने लग्नासंबंधित पोस्ट तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून काढून टाकले आहेत. याशिवाय जेमिमा, श्रेयंका यांनीही स्मृती - पलाशच्या लग्नासंबंधित पोस्ट काढून टाकल्या आहेत..Smriti Mandhana : बाबांनंतर पलाशही रुग्णालयात, लग्न पुढे ढकललं; स्मृतीने लग्नाआधीचे रिल्स अन् पोस्ट हटवल्या, कारण काय?.दरम्यान, स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याची माहिती कुटुंबाकडून देण्यात आली आहे. त्याआधी इव्हेंट मॅनेजर तौहिन मिश्रा यांनी सर्वांना अधिकृतपणे रविवारी लग्न लांबणीवर टाकल्याची घोषणा केली होती. त्यांनी सांगितले की रविवारी सकाळपासूनच स्मृतीच्या वडिलांना अस्वस्थ वाटत होते, पण प्रकृती आणखी बिघडल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.