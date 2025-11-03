Cricket

Video: विश्वविजेत्या Smriti Mandhana च्या खांद्यावर होणाऱ्या नवऱ्यानं अभिमानाने टाकला भारताचा तिरंगा , पाहा तो गोड क्षण

Smriti Mandhana celebrates World Cup win with fiancé Palash Muchhal: भारतीय महिला संघाला वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात स्मृती मानधनाने मोलाचा वाटा उचलला. या विश्वविजयानंतर तिचा बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छलनेही तिच्यासोबत मैदानावर सेलिब्रेशन केले होते.
Pranali Kodre
Summary

  • भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला, ज्यात स्मृती मानधनाचे मोठे योगदान होते.

  • तिच्या यशाचा आनंद साजरा करताना तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याने म्हणजेच पलाश मुच्छलने अभिमानाने तिरंगा तिच्या खांद्यावर टाकला.

  • हा गोड क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

