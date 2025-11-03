Video: विश्वविजेत्या Smriti Mandhana च्या खांद्यावर होणाऱ्या नवऱ्यानं अभिमानाने टाकला भारताचा तिरंगा , पाहा तो गोड क्षण

भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला, ज्यात स्मृती मानधनाचे मोठे योगदान होते. तिच्या यशाचा आनंद साजरा करताना तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याने म्हणजेच पलाश मुच्छलने अभिमानाने तिरंगा तिच्या खांद्यावर टाकला. हा गोड क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..भारतीय महिला संघाने रविवारी नवी मुंबईत इतिहास रचला. दक्षिण आफ्रिकेला अंतिम सामन्यात ५२ धावांनी पराभूत करत भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कप जिंकला. भारताच्या महिला संघाने पहिल्यांदाच वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफीवर नाव कोरले. भारताच्या या विजयात सलामीला खेळणाऱ्या अनुभवी स्मृती मानधनाचेही मोठे योगदान राहिलेय २८ वर्षीय स्मृतीने भारतासाठी या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा केल्या. तिने तिच्या कारकिर्दीतील आता सर्वोच्च यश तर मिळलेले आहेच, पण तिला या यशाचा आनंद तिच्या सर्वात जवळच्या व्यक्तीसोबत साजराही करता आला. हा सामना पाहाण्यासाठी स्मृतीचा बॉयफ्रेंड आणि आता लवकरच होणारा नवरा पलाश मुच्छल देखील नवी मुंबईत डीवाय पाटील स्टेडियमवर हजर होता..Women's World Cup : भारतीय महिला संघाचे गाणं ऐकलंत का? चार वर्षांपूर्वी ठरवलं होतं, जेव्हा वर्ल्ड कप जिंकू तेव्हा... Video Viral.विशेष म्हणजे भारतीय संघाने वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर तो मैदानातही आला होता आणि त्याने स्मृतीसोबत सेलीब्रेशन देखील केले. यावेळी त्याच्यासोबत भारताचा तिरंगा होता. ज्यावेळी स्मृतीने त्याला तिरंगा गळ्यात लटकवण्याबद्दल हसून विचारलं, त्यावेळी त्याने लगेचच तो काढून अभिमानाने आणि आनंदाने स्मृतीच्या खांद्यावर टाकला. त्यांच्यातील या गोड क्षणाचा व्हिडिओही आयसीसीने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे, ज्याला चाहत्यांकडून मोठ्याप्रमाणात पसंती मिळत आहे. अनेकांनी विविध कमेंट्सही केल्या आहेत..पलाश आणि स्मृती जवळपास गेल्या ५ वर्षांपासून रिलेशनशीपमध्ये आहेत. त्यांनी अनेकदा सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांच्या नात्याची कबुलीही दिली आहे. फिल्ममेकर असलेला पलाश बऱ्याचदा स्मृतीला आणि भारतीय संघाला पाठिंबा देण्यासाठी स्टेडियममध्येही उपस्थित असतो. आता हे दोघे लवकरच लग्नबंधनातही अडकणार आहेत..काही दिवसांपूर्वीच पलाशने स्मृती लवकरच इंदोरची सून होणार असल्याचे म्हटले होते. पलाश मुळचा इंदोरचा आहे. अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार २० नोव्हेंबर रोजी स्मृती आणि पलाश यांचा लग्नसोहळा पार पडणार आहे. त्यांचे लग्न सांगलीत होणार आहे. स्मृती लहानाची मोठी सांगलीमध्ये झाली आहे. ती सध्या तिच्या कुटुंबियांसह सांगलीतच राहते..World Cup 2025: शाब्बास मुलींनो! विराट कोहली, सचिन तेंडुलकरपासून नीरज चोप्रापर्यंत विश्वविजेत्या भारतीय संघावर शुभेच्छांचा वर्षाव.दरम्यान, वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत स्मृतीने भारतासाठी सर्वाधिक धावा केल्या, तर ती या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारी दुसऱ्या क्रमांकाची खेळाडू ठरली. तिने ९ सामन्यांत ५४.२५ च्या सरासरीने एका शतकासह ४३४ धावा ठोकल्या. तिच्यापेक्षा केवळ लॉरा वुल्फार्टने या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा केल्या. वुल्फार्टने ९ सामन्यात ५७१ धावा ठोकल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.