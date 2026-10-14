BCCI Chief Selector: अजित आगरकरची जागा कोण घेणार? पार्थिव पटेलचा मोठा निर्णय अन् शर्यतीत ट्विस्ट

BCCI Selection Committee Update : भारतीय निवड समितीत येत्या काही दिवसात मोठा बदल होताना दिसणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून ४ ऑक्टोबर रोजी अजित आगरकर (Ajit Agarkar) यांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यानंतर बीसीसीआयने त्यांना कायम न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने त्यांची जागा रिकामी झाली आहे. निवड समितीतील एक जागा त्यामुळे रिकामी झाली असल्याने ही जागा भरण्यासाठी बीसीसीआयने अर्ज मागवले होते. हे अर्ज दाखल करण्यासाठी १४ ऑक्टोबर संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत अंतिम वेळ होता. असे असतानाच आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. .TEAM INDIA SELECTOR : अजित आगरकरांची जागा घेणार कोण? BCCI ने मागवलेत अर्ज; जाणून घ्या काय आहेत अटी.खरंतर गेल्या अनेक दिवसांपासून पश्चिम विभागाचे प्रतिनिधी म्हणून आगरकर यांच्या जागेवर निवड होण्याची पार्थिव पटेलची (Parthiv Patel) मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत होती. मात्र पार्थिवने या प्रक्रियेपासून स्वत:ला दूरच ठेवल्याचे समजत आहे. याचाच अर्थ पार्थिवला निवड समिती सदस्य बनण्यात रस नसल्याचे समजत आहे..पीटीआयला नाव न सांगण्याच्या अटीवरून बीसीसीआयच्या सुत्राने माहिती दिली आहे की 'बीसीसीआयने अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ केली आहे की नाही, याबाबत माहिती नाही. पण १४ ऑक्टोबरला संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत पार्थिवने अर्ज केलेला नाही. जर मुदतवाढ केली असेल किंवा त्याने आपलं मन बदललं असेल, तर कदाचित ही परिस्थिती बदलू शकते.'.दरम्यान, सर्वाधिक कसोटी सामने खेळणाऱ्या सदस्याला निवड समितीचा अध्यक्ष बनण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. सध्या निवड समितीमधील प्रज्ञान ओझा, शिवसुंदर दास आरपी सिंग आणि अजय रात्रा हे सदस्य कायम आहेत. यातील प्रज्ञान ओझाकडे सर्वाधिक २४ कसोटी सामने खेळण्याचा अनुभव असल्याने तो प्रभारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहात आहे. जर आता बीसीसीआयला त्याच्यापेक्षा जास्त कसोटी सामने खेळणारा सदस्य निवड समितीसाठी मिळाला नाही, तर ओझाकडेच (Pragyan Ojha) त्याचा कार्यकाळ संपेपर्यंत अध्यक्षपदाची जबाबदारी राहू शकते..India Selection Committee: रोहित शर्माचा जवळचा मित्र घेणार अजित आगरकरची जागा? गुवाहाटीतील मिटिंगमधील अनुपस्थितीने चर्चेला उधाण.तथापि, सध्या अजित आगरकर यांची जी पश्चिम विभागाच्या सदस्याची जागा निवड समितीसाठी रिकामी झाली आहे, त्यासाठी रमेश पोवार आणि समीर दिघे यांचीही नावं सध्या चर्चेत आहेत. त्यांनी गेल्यावेळी अर्ज केला होता.सध्या जी परिस्थिती दिसत आहे, त्यानुसार पार्थिव सध्या गुजरात टायटन्ससोबत प्रशिक्षक राहण्यास आणि समालोचक म्हणून काम करण्यात रस असल्याचे दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.