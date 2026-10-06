TEAM INDIA SELECTOR : अजित आगरकरांची जागा घेणार कोण? BCCI ने मागवलेत अर्ज; जाणून घ्या काय आहेत अटी

BCCI Invites Applications for Men's Selection Committee Position: भारतीय निवड समितीत बदल होताना दिसत आहे. नुकताच ४ ऑक्टोबर रोजी अजित आगरकर (Ajit Agarkar) यांचा भारतीय क्रिकेट संघाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ संपला आहे. त्यानंतर त्यांना कायम न करण्याचा बीसीसीआयने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता त्यांची जागा रिकामी झाली असून ही जागा भरण्यासाठी बीसीसीआयने अर्ज मागवले आहेत..India Selection Committee: रोहित शर्माचा जवळचा मित्र घेणार अजित आगरकरची जागा? गुवाहाटीतील मिटिंगमधील अनुपस्थितीने चर्चेला उधाण.सध्या निवड समितीमध्ये प्रज्ञान ओझा, शिवसुंदर दास आरपी सिंग आणि अजय रात्रा कायम आहेत. यातील प्रज्ञान ओझाने सर्वाधिक कसोटी सामने खेळले असल्याने त्याच्याकडे प्रभारी अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे. आता आगरकर यांच्या जागेवर निवड निश्चित झाल्यानंतर ५ जणांमधून अध्यक्षाची नियुक्ती होईल. साधरणत: सर्वाधिक कसोटी सामने खेळणाऱ्या सदस्याला अध्यक्ष केले जाते.ही निवड समिती कसोटी, वनडे, आंतरराष्ट्रीय, ट्वेंटी-२० आणि इतर कोणत्याही प्रकारच्या सामन्यांमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष संघाची निवड करण्यासाठी जबाबदार असतात. तसेच वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष संघासाठी प्रतिभा ओळखण्यासाठी आणि एक मजबूत खेळाडूंचा संघ तयार करण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावते..दरम्यान, बीसीसीआयने आगरकर यांच्या जागेसाठी जे अर्ज मागवले आहेत, ते अर्ज दाखल करण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२६ ही अंतिम तारीख असून या दिवशी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. यासाठी बीसीसीआयने त्यांच्या वेबसाईटवर लिंक देखील दिली आहे. अर्ज आल्यानंतर बीसीसीआयकडून त्यातील उमेदवारांना शॉर्टलिस्ट केले जाईल आणि मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल..मुख्य जबाबदाऱ्या कोणत्या?निवड समितीच्या मुख्य जबाबदाऱ्या म्हणजे निष्पक्ष व पारदर्शकपणे सर्वोत्तम वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष संघाची निवड करणे, प्रतिभा ओळखणे आणि मजबूत राखीव खेळाडूंचा संघ तयार करणे. तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधून प्रतिभाशाली खेळाडूंचा शोध घेणे, सर्व प्रकारच्या वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष संघाच्या निवड व विकासात योगदान देणे. याशिवाय संघांच्या मिटिंग्सला उपस्थित राहणे, गरज असेल, तेव्हा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सामने पाहण्यासाठी प्रवास करणे, ही देखील जबाबदारी आहे.इतकंच नाही, तर बीसीसीआयच्या सर्वोच्च परिषदेकडे संघाच्या कामगिरीबाबत त्रैमासिक मूल्यांकन अहवाल तयार करून सादर करणे, संघ निवडीबाबत माध्यमांशी संवाद साधणे आणि प्रत्येक प्रकारासाठी कर्णधाराची नियुक्ती करणे या जबाबदाऱ्याही निवड समितीकडे असतात..Ajit Agarkar याला भारताच्या T20I कर्णधारपदी ऋतुराज गायकवाडला बसवायचे होते, पण...! इथूनच सुरू झाला BCCI सोबत राडा?.पात्रता काय?अजित आगरकर यांची जागा घेणाऱ्या उमेदवाराला अर्ज करताना काही पात्रतेच्या अटीही असणार आहेत. त्या अटी पुढीलप्रमाणे:किमान ७ कसोटी सामने किंवा ३० प्रथम-श्रेणी सामने किंवा १० वनडे सामने आणि २० प्रथम-श्रेणी सामने खेळलेले असावेत.किमान पाच वर्षांपूर्वी खेळातून निवृत्त झालेले असावे.बीसीसीआयच्या घटनापत्रक आणि नियम व विनियममध्ये परिभाषित केल्यानुसार, जी व्यक्ती एकूण पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही क्रिकेट समितीची सदस्य राहिली असेल, ती पुरुष निवड समितीची सदस्य होण्यास पात्र असणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.