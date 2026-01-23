बाई, बाटली अन् पार्टी...! Prithvi Shaw याची वाटचाल विनोद कांबळीच्या मार्गावर; भारताच्या माजी दिग्गजाचा खळबळजनक दावा

Yograj Singh Compares Prithvi Shaw to Vinod Kambli: पृथ्वी शॉ याने जेव्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते, तेव्हा त्याला पुढील सचिन तेंडुलकर असे म्हटले गेले. त्याच्यात प्रचंड गुणवत्ता होती आणि मुंबई क्रिकेट त्याने गाजवले होते. २०१८ मध्ये कसोटी पदार्पणात त्याने शतक झळकावले, तेव्हा मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री त्याच्याबद्दल म्हणाले होते की, तो सचिनसारखी फलंदाजी करतो, त्याच्या फटक्यांमध्ये वीरूची झलक दिसले आणि जेव्हा तो चालतो तेव्हा तो लारासारखा वाटतो... .पण, ८ वर्षानंतर पृथ्वी शॉ कुठेय? तंदुरुस्तीच्या तक्रारी, गैरवर्तणुक, शिस्तीचा अभाव अन् उद्धटपणा... या सर्वामुळे मुंबईचा हा फलंदाज आज पडद्याआड गेला आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने १०९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप उंचावला होता. त्या संघातील शुभमन गिल, अर्शदीप सिंग व रियान पराग आज कुठे आहेत? पृथ्वी शॉ लोकांच्या विस्मरणात गेला आहे. तो सध्या देशांतर्गत स्पर्धेत महाराष्ट्र संघाकडून खेळतोय..IND vs NZ 2nd T20I : अक्षर पटेल दुखापतीमुळे बाहेर? त्याच्या जागेसाठी ३ खेळाडूंचा दावा; जाणून घ्या भारताची प्लेइंग इलेव्हन.पृथ्वी शॉ याच्यासोबत नेमके काय घडले? यावर युवराज सिंग याचे वडिल व भारताचे माजी क्रिकेटपटू योगराज सिंग ( Yograj Singh) यांनी स्पष्ट मत मांडले आहे. तो त्याच्या प्रचारात अडकला. ज्या खेळाने त्याला सर्वस्व दिले, त्या खेळाप्रती तो पुरेसा नम्र नव्हता. माजी भारतीय क्रिकेटपटूने पृथ्वीची तुलना आणखी माजी स्टार विनोद कांबळीशी केली.."पृथ्वी शॉ याच्या कारकीर्दिला उतरती कळा का लागली? त्याच्या आधी विनोद कांबळीसोबतही असेच घडले होते. तो पार्ट्या, महिलांशी संवाद, सिगारेट आणि मद्यपान यामध्ये गुंतला. मी एकदा कांबळीला विचारले होते, 'बेटा, तू काय आहेस?' तुझ्यात खूप प्रतिभा आहे. तू रात्री २.३० वाजता तुझ्या खोलीत येत आहेस. तो म्हणाला, 'तुझे दिवस संपले आहेत, आणि आम्ही आता वेगळ्या प्रकारचे क्रिकेट खेळत आहोत.' दुसऱ्या दिवशी सकाळी, कोर्टनी वॉल्शने त्याला बाद केले आणि भारताने सामना गमावला. त्यानंतर त्याच्यासोबत असलेल्या मुलीने त्याला सोडले आणि कोणीही त्याला सिगारेट आणि दारू देऊ केली नाही," असे योगराज यांनी स्पोर्ट्स लाँचपॅडवर सांगितले..Arjun Tendulkar ने काढला पृथ्वी शॉचा 'काटा'! ऋतुराज गायकवाड अर्धशतक झळकावून भिडला, सोबतीला सौरभ नवलेही चमकला.योगराज यांनी असा दावा केला की, पृथ्वी आणि विनोद हे दोघेही स्टारडममध्ये रमले होते. आपल्या करियरवर लक्ष देण्याऐवजी दोघांनीही खूप मजा करण्याचा निर्णय घेतला. उशिरापर्यंत पार्टी करणे, मद्यपान करणे, क्रिकेटपटूंनी करू नये अशा सर्व प्रकारच्या गोष्टी करणे आणि त्याचे परिणाम सर्वांना दिसले. "पृथ्वी शॉच्या बाबतीतही असेच घडले. जेव्हा तुम्ही पार्ट्यांमध्ये जाता, मद्यपान करता आणि वाईट संगतीत असता, तेव्हा त्यांच्यासोबत जे घडले तेच तुमच्यासोबतही होईल," असा इशारा त्यांनी पृथ्वीला दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.