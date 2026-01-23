Cricket

बाई, बाटली अन् पार्टी...! Prithvi Shaw याची वाटचाल विनोद कांबळीच्या मार्गावर; भारताच्या माजी दिग्गजाचा खळबळजनक दावा

Prithvi Shaw Heading Vinod Kambli’s Way? भारतीय क्रिकेटमधील कधी काळी मोठी आशा असलेला पृथ्वी शॉ सध्या चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. भारताचा माजी क्रिकेटपटू योगराज सिंगने पृथ्वी शॉबाबत खळबळजनक दावा करत त्याची तुलना थेट विनोद कांबळीशी केली आहे.
Prithvi Shaw
Prithvi Shawesakal
Swadesh Ghanekar
Updated on

Yograj Singh Compares Prithvi Shaw to Vinod Kambli: पृथ्वी शॉ याने जेव्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते, तेव्हा त्याला पुढील सचिन तेंडुलकर असे म्हटले गेले. त्याच्यात प्रचंड गुणवत्ता होती आणि मुंबई क्रिकेट त्याने गाजवले होते. २०१८ मध्ये कसोटी पदार्पणात त्याने शतक झळकावले, तेव्हा मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री त्याच्याबद्दल म्हणाले होते की, तो सचिनसारखी फलंदाजी करतो, त्याच्या फटक्यांमध्ये वीरूची झलक दिसले आणि जेव्हा तो चालतो तेव्हा तो लारासारखा वाटतो...

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Prithvi Shaw
cricket news today
Vinod Kambli

Related Stories

No stories found.