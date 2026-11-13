Pat Cummins calls Khawaja's allegations complete and utter nonsense: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटला हादरवून टाकणाऱ्या बॉल टॅम्परिंग म्हणजे चेंडू कुडतडण्याच्या प्रकरणावर माजी फलंदाज उस्मान ख्वाजाने मोठा दावा केला. चेंडूचा आकार बदलण्यासाठी सँड पेपरचा वापर होणार आहे, याची माहिती संपूर्ण संघाला होती, असा दावा उस्मान ख्वाजाने त्याच्या पुस्तकातून केला. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हडबडले आणि कर्णधार पॅट कमिन्सने तातडीने पत्रकार परिषद घेतली. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना कमिन्सने पत्रकार परिषद घेत ख्वाजाच्या दाव्यांना 'Complete And Utter Nonsense' असे संबोधले..दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या त्या केप टाऊन कसोटीत कमिन्स, मिचेल स्टार्क, जोश हेझलवूड आणि नॅथन लायन या गोलंदाजांनी एक निवेदन प्रसिद्ध करून या वादापासून स्वतःला दूर ठेवले होते; मात्र, ख्वाजाच्या अलीकडील खळबळजनक वक्तव्यामुळे ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. कमिन्सने उस्मान ख्वाजावर टीका करताना शब्द जपून वापरले नाहीत. म्हणाला की, उस्मान माझा मित्र आहे, पण तो माझ्या आयुष्याबाबत आणि इतर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूंबाबत बेफिकीरपणे वागत आहे, तसेच त्याने त्याच्या वक्तव्यांबद्दल जबाबदारी निश्चित करायला हवी.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 4th ODI Live: भारतीय संघ ३ बदलांसह मैदानावर उतरला; पण सलामीला कोण, हा पेच कायम? जाणून घ्या Playing XI ."उस्मानने हे कबूल केले आहे की, त्याने कॅमला सँडपेपर वापरताना काळजी घेण्यास सांगितले होते, तेव्हा मला खरोखरच धक्का बसला. हा तो उस्मान नाही ज्याला मी ओळखतो आणि तो उस्मानही नाही जो गेल्या आठ वर्षांपासून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संस्कृतीची पुनर्बांधणी करणाऱ्या संघाचा भाग होता," असे कमिन्सने सांगितले. ." त्या सामन्यात सँडपेपरचा वापर केला जाणार आहे, हे संपूर्ण संघाला माहित होतं, असं जेव्हा तो म्हणतोय, तर तो शंभर टक्के चुकत आहे. मी गेल्या आठ वर्षांपासून सातत्याने हेच सांगत आलो आहे की, असं काही घडत आहे हे मला माहीत नव्हतं. पण मला वाटतं की उस्मान प्रत्यक्षात त्यापेक्षा खूपच गंभीर गोष्टी बोलतो. तो म्हणतो की मी आणि इतर जण सँडपेपरने चेंडू छेडण्याच्या योजनेचे सूत्रधार होतो. हे पूर्णपणे बकवास आहे," असे कमिन्सने स्पष्ट केले.."उस्मान माझा मित्र आहे, पण मित्र एकमेकांच्या आयुष्याशी आणि प्रतिष्ठेशी सहजपणे वागत नाहीत. त्याच्या पुस्तकात, उस्मान माझ्या आयुष्याशी आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमधील इतर अनेकांच्या आयुष्याशी सहजपणे वागत आहे. त्याची कहाणी सांगण्याच्या त्याच्या हक्काचे मी समर्थन करतो, पण आपण जे बोलतो आणि करतो त्यासाठी आपल्याला जबाबदार राहावेच लागेल," असेहे त्याने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.