Ashes: एकटा स्टार्कच जड गेलाय, आता इंग्लंडला सोडवावे लागणार कमिन्स अन् हेजलवूडचेही पेपर? गॅबा कसोटीआधी महत्त्वाची अपडेट

पहिल्या ऍशेस कसोटीत ऑस्ट्रेलियाच्या मिचेल स्टार्कच्या प्रभावी गोलंदाजीने इंग्लंडला धक्का दिला. आता दुसऱ्या कसोटीत पॅट कमिन्स आणि जोश हेजलवूडच्या पुनरागमनाची शक्यता आहे.गॅबावर होणाऱ्या दिवस-रात्र कसोटीत कमिन्स आणि हेजलवूडचे पुनरागमन झाल्यास ऑस्ट्रेलियाची ताकद वाढण्याची शक्यता आहे..इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात होणाऱ्या ऍशेस २०२५-२६ कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना दिवस-रात्र प्रकारात खेळला जाणार आहे. हा सामना ब्रिस्बेनमधील द गॅबा स्टेडियवर ४ डिसेंबरपासून खेळलला जाणार आहे. पर्थला झालेला पहिला सामना ऑस्ट्रेलियाने फक्त दोन दिवसात जिंकला होता. त्यामुळे आता दुसऱ्या सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांना तयारीसाठी ११ दिवसांचा कालावधी मिळाला आहे. यादरम्यान, इंग्लंड संघ दोन दिवसाचा सराव सामना खेळणार आहे. मात्र, इंग्लंड समोर मोठे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे..Ashes 2025-26: इंग्लंडवर आलं ट्रॅव्हिस हेडचं वादळ! १४३ वर्षांचा मोडला विक्रम, १६ चौकार, ४ षटकार अन्....पहिल्या कसोटीत मिचेल स्टार्कच्या वेगवान गोलंदाजीसमोर इंग्लंडचा संघ हतबल झाल्याचे दिसत होते. त्याने या सामन्यात १० विकेट्स घेतले. पहिल्या डावात त्याने ७ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर दुसऱ्या डावात ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याच्यासोबत त्याला स्कॉट बोलंडने तोलामोलाची साथ दिली होती. आता यातच फॉर्ममध्ये असलेल्या ऑस्ट्रेलियाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे प्रमुख वेगवान गोलंदाज पॅट कमिन्स आणि जोश हेजलवूड यांनी मंगळवारी नेट्समध्ये सराव केला आहे. हे दोघेही पहिल्या कसोटीला दुखापतींमुळे मुकले होते. हेदलवूडला हॅमस्ट्रिंगचा त्रास होत होता, तर कमिन्सला पाठीच्या दुखपतीचा त्रास होत होता. पण आता दोघांनीही सरावाला सुरुवात केलेली आहे..स्थानिक मीडियाच्या फोटोंमध्ये कमिन्स गुलाबी चेंडूने सराव करताना दिसला आहे, त्यामुळे कदाचित तो गॅबावर गुलाबी चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या दिवस-रात्र कसोटीत खेळताना आणि ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व करतानाही दिसू शकतो. पहिल्या कसोटीत कमिन्सच्या अनुपस्थित स्टीव्ह स्मिथने ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व केले होते. .मात्र हेजलवूड दुखापतीतून सावरला असला, तर त्याने नुकतीच सरावाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे यापूर्वीच ऑस्ट्रेलियाचे प्रशिक्षकांनी बोलताना संकेत दिले होते की हेजलवूड गॅबा कसोटीला मुकू शकतो, पण तो या मालिकेतील पुढच्या सामन्यांसाठी उपलब्ध राहण्याची शक्यता आहे. कमिन्सबाबत मात्र त्याच्या फिटनेस पाहून खेळवायचे की नाही, याचा निर्णय दुसऱ्या कसोटीआधी घेतला जाऊ शकतो. पण त्याने सरावाला सुरुवात केली असल्याने त्याच्या खेळण्याची शक्यता दाट आहे..Ashes, 1st Test: 0,0,0...इंग्लंड-ऑस्ट्रेलियन ओपनर आधी गंडले, मग घोंगावलं ट्रॅव्हिस हेडचं वादळ! कांगारुंनी दोनच दिवसात जिंकली मॅच.त्यामुळे जर कमिन्स आणि हेजलवूड या दोघांचे किंवा दोघांपैकी एकाचे जरी पुनरागमन ऑस्ट्रेलिया संघात होणार असेल, तरी इंग्लंडला जोरदार तयारी करावी लागणार आहे. कारण आधीच स्टार्क चांगल्या फॉर्ममध्ये असून कमिन्स आणि हेजलवूडचे पुनरागमन झाले, तर ऑस्ट्रेलियाची ताकद आणखी वाढू शकते.ऍशेस ही ५ सामन्यांची कसोटी मालिका असून पहिला सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकून १-० अशी आघाडी घेतली आहे. आता दुसरा सामना ब्रिस्बेनला होईल..