Cricket

Ashes: एकटा स्टार्कच जड गेलाय, आता इंग्लंडला सोडवावे लागणार कमिन्स अन् हेजलवूडचेही पेपर? गॅबा कसोटीआधी महत्त्वाची अपडेट

Pat Cummins, Josh Hazlewood Eye Comeback: पहिल्या ऍशेस कसोटीत ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला मिचेल स्टार्कच्या १० विकेट्सच्या जोरावर दोन दिवसांत पराभूत केले. आता पॅट कमिन्स आणि जोश हेजलवूडच्या पुनरागमनाने ऑस्ट्रेलियाची ताकद वाढू शकते.
Josh Hazlewood - Pat Cummins

Josh Hazlewood - Pat Cummins

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • पहिल्या ऍशेस कसोटीत ऑस्ट्रेलियाच्या मिचेल स्टार्कच्या प्रभावी गोलंदाजीने इंग्लंडला धक्का दिला.

  • आता दुसऱ्या कसोटीत पॅट कमिन्स आणि जोश हेजलवूडच्या पुनरागमनाची शक्यता आहे.

  • गॅबावर होणाऱ्या दिवस-रात्र कसोटीत कमिन्स आणि हेजलवूडचे पुनरागमन झाल्यास ऑस्ट्रेलियाची ताकद वाढण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Pat Cummins
australia cricket team
test cricket
England Cricket Team
cricket news today
Ashes Series
Aus vs Eng

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com