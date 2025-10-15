IND vs AUS: विराट-रोहितला खेळताना पाहण्याची ऑस्ट्रेलियन्सला शेवटची संधी, पॅट कमिन्सने बोलूनच दाखवलं

भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाला असून, १९ ऑक्टोबरपासून वनडे मालिका सुरू होणार आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली ७ महिन्यांनंतर एकत्र खेळणार असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने म्हटले की, कदाचित ही त्यांना पाहण्याची शेवटची संधी आहे..भारतीय क्रिकेट संघ बुधवारी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाला आहे. १९ ऑक्टोबरपासून वनडे मालिकेने भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला सुरुवात होणार आहे. या दौऱ्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात ३ वनडे आणि ५ टी२० सामने खेळवले जाणार आहेत. यातील वनडे मालिका सध्या चर्चेत आहे, कारण या मालिकेत आता रोहित शर्मा आणि विराट कोहली मैदानात खेळताना दिसणार आहेत. रोहित आणि विराट ७ महिन्यांनंतर एकत्र भारताकडून खेळताना दिसणार असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. दरम्यान, या मालिकेपूर्वी रोहितला वनडे कर्णधारपदावरूनही हटवण्यात आले आहे, त्याऐवजी शुभमन गिलला कर्णधार करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता विराट आणि रोहित या दोघांच्याही भवितव्याबद्दल सध्या चर्चा होताना दिसत आहे. अशातच आता ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने म्हटले आहे की कदाचित ऑस्ट्रेलियन्स चाहत्याना विराट आणि रोहित यांना खेळताना पाहण्याची ही शेवटची संधी आहे. विराट आणि रोहित यांनी यापूर्वीच कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे ते केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत. .Pat Cummins: ऑस्ट्रेलियाला धक्का! कर्णधार कमिन्सचं पुनरागमन लांबणार, प्रतिष्ठीत मालिकेला मुकणार; कारणही आले समोर.जियोहॉटस्टारशी बोलताना पॅट कमिन्सने २०२३ वनडे वर्ल्ड कप विजेतेपदाच्या आठवणींनाही उजाळा दिला, तसेच त्याने विराट आणि रोहित यांच्याबद्दलही भाष्य केले आहे. तो म्हणाला, 'अहमदाबादमध्ये हजारो प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत वर्ल्ड कप २०२३ स्पर्धा जिंकणे, ही नेहमीच माझ्यासाठी सर्वोत्तम आठवण असेल. उत्तम संघसहकाऱ्यांसह जिंकण्याची मजा होती. आम्ही संपूर्ण स्पर्धेत खूप आनंद घेतला आणि मजा केली. आम्ही कोणत्याही क्षणी भारावून गेलो नव्हतो, आम्हाला फक्त जिंकायचे होते. आम्ही जरी जिंकलो नसतो, तरी ठीक होते. कारण आम्ही खूप स्वतंत्रपणे आणि आनंदाने खेळलो होतो. त्यामुळे त्याक्षणी अनेक छान आठवणी तयार झाल्या.'.विराट-रोहितला पाहण्याची कदाचित शेवटची संधी...कमिन्स पुढे म्हणाला, 'गेल्या १५ वर्षात जवळपास प्रत्येक भारतीय संघाचा विराट आणि रोहित भाग राहिले आहेत. त्यामुळे कदाचित ही ऑस्ट्रेलियन नागरिकांसाठी त्यांना खेळताना पाहण्याची शेवटची संधी आहे. ते भारतासाठी या खेळाचे नक्कीच चॅम्पियन आहेत आणि त्यांना पाठिंबाही मोठा आहे. जेव्हाही आम्ही त्यांच्याविरुद्ध खेळतो, तेव्हा प्रेक्षकांचा आवाज मोठा असतो.'.Pat Cummins: मी असं बोललोच नाही... भारताबद्दलच्या 'त्या' विधानावर कमिन्सने ऑस्ट्रेलियन मीडियाचेच धरले कान.कमिन्स खेळणार नाहीदरम्यान, कमिन्स सध्या पाठिच्या दुखापतीतून सावरत आहे. त्यामुळे तो भारताविरूद्धच्या आगामी वनडे आणि टी२० मालिकेत खेळणार नाही. त्याच्या जागेवर मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया संघाचे नेतृत्व करणार आहे. याबाबत बोलताना त्याने नाराजी व्यक्त केली. तो म्हणाला, 'भारताविरूद्धची मालिका न खेळता येण्याचे वाईट वाटत आहे. मला वाटतं मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक येतील. ऑस्ट्रेलियामध्ये आधीच उत्सुकता दिसून येत आहे. त्यामुळे जेव्हाही तुम्ही सामन्याला मुकता, तेव्हा ते निराशाजनक असते. पण अशा मोठ्या मालिकेला मुकावे लागले, तेव्हा ते पचवणे अधिक कठीण असते.'.याशिवाय कमिन्सने या मालिकांबद्दल ऑस्ट्रेलियाच्या दृष्टीकोनाबद्दल बोलताना म्हटले की गेल्या वर्ल्ड कपमध्ये भाग नसलेल्या युवा खेळाडूंना खेळण्याची संधी देणे महत्त्वाचे आहे. ते काय करू शकतात, हे पाहायचे आहे. त्यामुळे जसा वर्ल्ड कप जवळ येईल, तसे आम्हाला कोणते १५ खेळाडू हवेत, हे समजेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.