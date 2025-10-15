Cricket

IND vs AUS: विराट-रोहितला खेळताना पाहण्याची ऑस्ट्रेलियन्सला शेवटची संधी, पॅट कमिन्सने बोलूनच दाखवलं

Pat Cummins on Rohit Sharma -Virat Kohli Legacy: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली ऑस्ट्रेलियामध्ये वनडे मालिकेत खेळणार असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. अशातच पॅट कमिन्सने म्हटले की, कदाचित ऑस्ट्रेलियन्स चाहत्यांना विराट आणि रोहित यांना खेळताना पाहण्याची ही शेवटची संधी आहे.
Pat Cummins on Rohit Sharma -Virat Kohli

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाला असून, १९ ऑक्टोबरपासून वनडे मालिका सुरू होणार आहे.

  • रोहित शर्मा आणि विराट कोहली ७ महिन्यांनंतर एकत्र खेळणार असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

  • ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने म्हटले की, कदाचित ही त्यांना पाहण्याची शेवटची संधी आहे.

