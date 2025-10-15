Pat Cummins ने सांगितली भारत-ऑस्ट्रेलियाची सर्वोत्तम ODI XI; रोहित-विराटला स्थानच नाही, 'या' तीन माजी भारतीयांना निवडलं

ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने भारत-ऑस्ट्रेलियाची सर्वोत्तम वनडे इलेव्हन जाहीर केली आहे. पण कमिन्सने त्याच्या वनडे इलेव्हनमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना स्थान दिले नाही. त्याच्या संघात तीन माजी भारतीय खेळाडूंचा समावेश आहे..ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत संघात १९ ऑक्टोबरपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे. त्यामुळे या मालिकेबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे, याशिवाय या मालिकेत भारताचे दिग्गज विराट कोहली आणि रोहित शर्माही खेळताना दिसणार आहेत. विराट आणि रोहित यांनी आत्तापर्यंत वनडेत दमदार कामगिरी केली आहे, त्यामुळे आता त्यांची कामगिरी या मालिकेत कशी होणार याबाबत सध्या चर्चा आहे. याच दरम्यान ऑस्ट्रेलियाचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार पॅट कमिन्सने या मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वी त्याची भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची मिळून सर्वोत्तम वनडे इलेव्हन संघ (ODI XI) तयार केली आहे. .Pat Cummins: ऑस्ट्रेलियाला धक्का! कर्णधार कमिन्सचं पुनरागमन लांबणार, प्रतिष्ठीत मालिकेला मुकणार; कारणही आले समोर.मात्र आश्चर्याची गोष्ट अशी की कमिन्सच्या सर्वोत्तम वनडे इलेव्हन संघात त्याने विराट आणि रोहित यांना निवडलेले नाही. त्याच्या संघात ८ ऑस्ट्रेलियन आणि तीन माजी भारतीय खेळाडूंचा समावेश आहे.सध्या वनडेत सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये विराट आणि रोहित पहिल्या तीन जणांमध्ये आहेत. विराट सर्वाधिक वनडे धावा करणाराही तिसरा खेळाडू आहे. असे असतानाही कमिन्सने त्यांना त्याच्या संघात संधी न दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे..दरम्यान, पॅट कमिन्स आगामी भारताविरुद्ध होणाऱ्या वनडे आणि टी२० मालिकेत पाठीच्या दुखापतीमुळे खेळणार नाही. त्याच्याऐवजी वनडे मालिकेतही टी२० कर्णधार मिचेल मार्श नेतृत्व करताना दिसणार आहे. पण १९ ऑक्टोबरला पर्थला होणाऱ्या पहिल्या वनडे सामन्यापूर्वी स्टार स्पोर्ट्सशी बोलताना कमिन्सने त्याची सर्वोत्तम वनडे इलेव्हन जाहीर केली. त्याने त्याच्या वनडे इलेव्हनमध्ये भारताचा मास्टर - ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरची सलामीवीर म्हणून निवड केली. तसेच त्याच्यासह ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू डेव्हिड वॉर्नरला त्याने सलामीसाठी निवडले..त्यानंतर फलंदाजी फळीत त्याने रिकी पाँटिंह, स्टिव्ह स्मिथ, शेन वॉटसन आणि मायरल बेवन या ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांची निवड केली. स्मिथने वनडेतून निवृत्ती घेतली असून त्याने २०१५ आणि २०२३ मध्ये वर्ल्ड कप जिंकला आहे. याशिवाय रिकी पाँटिंगने तीन वनडे वर्ल्ड कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीही जिंकली आहे. शेन वॉटसन आणि मायकल बेव्हन यांनीही वर्ल्ड कप जिंकले आहेत..IND vs AUS: विराट-रोहितला खेळताना पाहण्याची ऑस्ट्रेलियन्सला शेवटची संधी, पॅट कमिन्सने बोलूनच दाखवलं.कमिन्सने यष्टीरक्षक म्हणून भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीची निवड केली आहे. धोनीने कर्णधार म्हणून तीन आयसीसी स्पर्धा जिंकल्या आहेत. याशिवाय कमिन्सने फिरकी गोलंदाज म्हणून दिग्गज शेन वॉर्नची निवड केली. कमिन्सने वेगवान गोलंदाजांच्या फळीच ब्रेट ली आणि ग्लेन मॅकग्रा या दिग्गज ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांसह भारताचा दिग्गज गोलंदाज झहिर खानची निवड केली.पॅट कमिन्सची ऑस्ट्रेलिया-भारताची मिळून सर्वोत्तम वनडे इलेव्हनसचिन तेंडुलकर, डेव्हिड वॉर्नर, रिकी पाँटिंग,स्टीव्ह स्मिथ, शेन वॉटसन, मायकल बेवन, एमएस धोनी, शेन वॉर्न, ब्रेट ली, झहीर खान, ग्लेन मॅकग्रा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.