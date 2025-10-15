Cricket

Pat Cummins ने सांगितली भारत-ऑस्ट्रेलियाची सर्वोत्तम ODI XI; रोहित-विराटला स्थानच नाही, 'या' तीन माजी भारतीयांना निवडलं

Pat Cummins all-time AUS vs IND ODI XI : पॅट कमिन्सने भारत-ऑस्ट्रेलियाची मिळून सर्वोत्तम वनडे इलेव्हन निवडली आहे. पण, त्यात विराट आणि रोहितला स्थान दिलेले नाही. त्याच्या संघात ८ ऑस्ट्रेलियन आणि ३ भारतीय खेळाडूंचा समावेश आहे.
Pat Cummins Best ODI XI

Summary

  • ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने भारत-ऑस्ट्रेलियाची सर्वोत्तम वनडे इलेव्हन जाहीर केली आहे.

  • पण कमिन्सने त्याच्या वनडे इलेव्हनमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना स्थान दिले नाही.

  • त्याच्या संघात तीन माजी भारतीय खेळाडूंचा समावेश आहे.

