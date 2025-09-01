IND vs AUS : भारताचा सामना करण्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलियाला धक्का; विराट कोहली, रोहित शर्मा यांना दिलासा

पॅट कमिन्सला पाठीच्या दुखापतीमुळे भारताविरुद्धच्या वनडे मालिकेला मुकण्याची शक्यता आहे.वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी खेळताना त्याच्या दुखापतीत वाढ झाली.स्कॅनमध्ये दुखापत गंभीर असल्याचे आढळले असून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेतला जात आहे..Pat Cummins injury update before India ODI series : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे आणि त्यापूर्वीच कांगारूंना धक्का बसला आहे. भारताविरुद्धच्या या मालिकेला पॅट कमिन्स मुकण्याची शक्यता बळावली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी सामन्यांदरम्यान उद्भवलेल्या पाठीच्या दुखापतीने त्याला त्रास दिला आहे. त्यामुळेच तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० आणि त्यानंतरच्या आठ सामन्यांना तो मुकण्याची शक्यता आहे. २१ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अॅशेस मालिका डोळ्यासमोर ठेवून कमिन्सला विश्रांती देणेही ऑस्ट्रेलियासाठी महत्त्वाचे आहे..सिडनी मॉर्निंग हेराल्डने दिलेल्या वृत्तानुसार, कमिन्सचे सोमवारी स्कॅन करण्यात आले आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जॉन ऑर्चर्ड, टीम डॉक्टर ली गोल्डिंग आणि फिजिओ निक जोन्स यांच्याशी सल्लामसलत केला जाणार आहे. स्कॅनमध्ये त्याची दुखापत गंभीर असल्याचे समोर आले आहे आणि त्यामुळे त्याला विश्रांती दिली जाईल.."कमिन्सच्या पाठीच्या दुखापतीच्या गंभीरतेनुसार, तो नोव्हेंबरच्या अखेरीस पर्थमध्ये होणाऱ्या अॅशेस मालिकेतील पहिल्या कसोटीपूर्वीच्या सर्व मर्यादित षटकांच्या सामन्यांना मुकू शकतो. तूर्तास तरी त्याला न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी जाहीर होणाऱ्या ट्वेंटी-२० संघातून वगळले जाईल," असे अहवालात म्हटले आहे. .३ वर्षानंतर कसोटी संघात परतला, भारताविरुद्ध एक सामना खेळला अन् आता अनिश्चित काळासाठी क्रिकेटमधून ब्रेक घेतला... .१ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० सामन्यातून कमिन्सला वगळण्यात आले आहे आणि भारताची मालिका जवळजवळ तीन आठवड्यांनंतर सुरू होणार आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आणि निवड समिती कमिन्स खेळवण्याची घाई करू इच्छित नाही..विराट कोहली, रोहित शर्मा यांना का दिलासा ?कमिन्स भारताविरुद्धच्या मालिकेसाठी अनुपलब्ध असल्याने वृत्त अनुभवी विराट कोहली आणि रोहित शर्मासाठी आनंदाची बातमी असू शकते. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर दोघेही पहिल्यांदाच राष्ट्रीय कर्तव्यावर परतणार आहेत. दैनिक जागरणमधील वृत्तानुसार, कमिन्सची अनुपस्थिती कोहली आणि रोहितच्या बाजूने असेल, कारण ते त्यांची निरोप मालिका खेळू शकतात. कमिन्सने गेल्या पाच सामन्यांमध्ये रोहितला बाद केले आहे. तसेच त्याने यापूर्वीही कोहलीला त्रास दिला आहे, कसोटीत पाच वेळा त्याची विकेट घेतली आहे..IPL Controversy: हरभजन सिंग संतापला, ललित मोदीला फटकारलं; म्हणाला, १८ वर्षांपूर्वी जे झालं....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.