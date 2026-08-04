PBKS च्या शशांक सिंगचा धक्कादायक निर्णय! म्हणाला, अपमान होत होता, IPL संपल्यानंतर अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण...

Punjab Kings Shashank Singh domestic team change: पंजाब किंग्सचा उप कर्णधार शशांक सिंग याने भारताच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये छत्तिसगड संघ सोडून आता पुद्दूचेरीकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला छत्तिसगड राज्य क्रिकेट संघाने ( CSCS) ना हरकरत प्रमाणपत्र दिले आहे. CSCS मधील काही अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या अपमानामुळे हा निर्णय घेतल्याचे शशांकने सांगितले. ."ही गोष्ट काही काळापासून धुमसत होती. आयपीएल हंगाम संपल्यानंतर लगेचच मी राज्य संघटनेच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण मला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मला २०२६ च्या छत्तीसगड क्रिकेट प्रीमियर लीगमधून का वगळण्यात आले याचे त्यांच्याकडे योग्य स्पष्टीकरण नव्हते. राज्यस्तरीय संभाव्य खेळाडूंसाठीच्या शारीरिक तयारी शिबिरासाठी माझा विचार का केला गेला नाही, हे त्यांनी मला सांगितले नाही," असे शशांकने क्रिकइन्फोला सांगितले..IPL 2027 : मुंबईचे चार खेळाडू Delhi Capitalsच्या निवड चाचणीसाठी दाखल झाले, यशस्वी जैस्वाल... ; सौरव गांगुली करणार निवड .पण, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी क्रिकइन्फोलोा सांगितले की, "खेळाडूने ना हरकत प्रमाणपत्राची (NOC) विनंती केली होती, जे देण्यात आले आहे. त्याने बाकी जे काही सांगितले आहे, ती त्याची मते आहेत आणि संघटनेला या प्रकरणी अधिक भाष्य करायचे नाही.".गेल्या वर्षभरात अनेक दुखापती झाल्यामुळे, शशांकला आता फक्त व्हाईट-बॉल फॉरमॅटमध्येच खेळायचे आहे. यामुळे त्याला अष्टपैलू म्हणून खेळण्याची सर्वोत्तम संधी मिळेल, असे त्याला वाटते. "लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये मी अष्टपैलू म्हणून खेळण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला, पण माझ्या शरीराने साथ दिली नाही आणि लोकांना हे पटवून देण्याचा मी आता थकलो आहे. त्यामुळेच मला फक्त पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे," असे तो म्हणाला..IND vs SL Test Series: भारतीय संघात 'Fantastic Four'! श्रीलंकेच्या फिरकीचा सामना करण्यासाठी संघात ४ नवे हुकूमी एक्के दाखल; BCCI ने शेवटच्या क्षणाला केले बदल....शशांकने छत्तीसगड संघासोबतच्या सात वर्षांच्या कारकिर्दीत २४ प्रथम-श्रेणी सामने खेळून २९.१९ च्या सरासरीने ९०५ धावा केल्या. लिस्ट ए मध्ये त्याने ३१ सामन्यांमध्ये ४०.३० ची सरासरी आणि १११.९५ च्या स्ट्राइक रेटने ९२७ धावा, तसेच ३५ बळी. ४२ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने १२९.३० च्या स्ट्राइक रेटने ६५३ धावा केल्या आणि १८ बळी घेतले. आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळणाऱ्या शशांकने २०२४ मध्ये त्याने १६४.६५ च्या स्ट्राइक रेटने ३५४ धावा केल्या होत्या. २०२६ चा हंगाम त्याच्यासाठी सामान्य ठरला, जो खराब फॉर्म, सोडलेले झेल आणि दुखापतींच्या समस्यांनी ग्रासला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.