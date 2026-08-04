Cricket

PBKS च्या शशांक सिंगचा धक्कादायक निर्णय! म्हणाला, अपमान होत होता, IPL संपल्यानंतर अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण...

Shashank Singh leaves Chhattisgarh for Puducherry: पंजाब किंग्सचा (PBKS) स्टार फलंदाज शशांक सिंग याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याने छत्तीसगड क्रिकेट संघाशी संबंध संपवत आता पुदुच्चेरीचे प्रतिनिधित्व करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Shashank Singh Puducherry domestic season 2026-27

Shashank Singh Puducherry domestic season 2026-27

Swadesh Ghanekar
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Punjab Kings Shashank Singh domestic team change: पंजाब किंग्सचा उप कर्णधार शशांक सिंग याने भारताच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये छत्तिसगड संघ सोडून आता पुद्दूचेरीकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला छत्तिसगड राज्य क्रिकेट संघाने ( CSCS) ना हरकरत प्रमाणपत्र दिले आहे. CSCS मधील काही अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या अपमानामुळे हा निर्णय घेतल्याचे शशांकने सांगितले.

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