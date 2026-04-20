IPL 2026 : पाजी, बरं झालं रिषभ पंतला तुम्ही घेतले! PBKS च्या चाहत्यांनी उडवली खिल्ली, Sanjiv Goenka यांचा चेहरा पडला... VIDEO

Why fans mocked Pant transfer and Goenka reaction IPL? पंजाब किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये अपराजित मालिका कायम राखताना पाचव्या विजयाीच नोंद केली. रविवारी घरच्या मैदानावर झालेल्या सामन्यात त्यांनी लखनौ सुपर किंग्सचा ५४ धावांनी पराभव केला आणि गुणतालिकेतील आपले अव्वल स्थान आणखी पक्के केले. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली PBKS ने मागील पर्वात अंतिम फेरीपर्यंत धडक दिली होती आणि यंदाही हा संघ दमदार कामगिरी करतोय. कालच्या सामन्यानंतर एक Video सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे आणि त्यात LSG चे मालक संजीव गोएंका यांना PBKS च्या चाहत्यांकडून ट्रोल केले जात आहे. .पंजाबने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद २५४ धावा उभ्या केल्या. प्रियांश आर्यने ३७ चेंडूंत ४ चौकार व ९ षटकारांसह ९३ धावांची वादळी केली. कूपर कॉनलीने ४६ चेंडूंत ८७ धावा चोपताना ८ चौकार व ७ षटकार लगावले. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ८० चेंडूंत १८२ धावांची भागीदारी केली. प्रत्युत्तरात लखनौच्या संघाला २०० धावांपर्यंतच मजल मारता आली. कर्णधार रिषभ पंतही २३ चेंडूंत ४३ धावा करून माघारी परतला. एडन मार्करमने २२ चेंडूंत ४२ धावा केल्या. याशिवाय लखनौच्या अन्य फलंदाजांनी निराश केले..BIG NEWS : श्रेयस अय्यर कर्णधार, वैभव सूर्यवंशी ओपनर म्हणून खेळणार... ; ३०-३५ खेळाडूंची निवड, BCCI कडून मोठी तयारी.रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा LSG चा संघ गुमतालिकेत ६ सामन्यांत फक्त २ विजय मिळवून आठव्या क्रमांकावर आहे. त्याला या पर्वात साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. सहा सामन्यांत २९.४० च्या सरासरीने त्याने केवळ १४७ धावाच केल्या आहेत. त्यामुळे त्याच्या नेतृत्वासोबतच फलंदाजी कौशल्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. मागील पर्वातही लखनौला १४ सामन्यांत ६ विजय मिळवता आले होते आणि त्यांना सातव्या क्रमांकावरून स्पर्धेबाहेर पडावे लागले होते..यंदाच्या पर्वातही त्यांची कामगिरी काही खास झालेली नाही आणि त्यामुळेच पंजाबच्या चाहत्यांनी संजीव गोएंका यांना ट्रोल केले. सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यात पंजाबचे फॅन्स गोएंका यांना म्हणतात की, गोएंका साहेब! धन्यवाद तुम्ही रिषभ पंतला तुमच्या संघात घेतले. खूप खूप आभार... नशीब, तुमचा कर्णधार आमच्या पंजाब संघात नाही आला. तुम्हाला ३२ कोटी जरी द्यावे लागले, तरी रिषभ पंतला सोडू नका. त्याला तुमच्याकडेच ठेवा..संजीव गोएंका यांना का ट्रोल केले गेले?आयपीएल २०२५ च्या मेगा लिलावात लखनौ सुपर जायंट्सने २७ कोटी रुपये मोजून रिषभ पंतला करारबद्ध केले. तो आयपीएल इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला. त्या लिलावानंतर रिषभने एका पॉडकास्टवर पंजाब किंग्सबाबत विधान केलं होतं. त्यात त्याला विचारले होते की,आयपीएल ऑक्शनमध्ये तुला खूप मागणी होती. त्यावेळी तुला काय वाटत होते? या प्रश्नावर रिषभ म्हणाला, टेंशन होतं ते पंजाब किंग्संचं.. ( हे बोलताच तो गोएंका यांच्याकडे पाहून हसला) पंजाबकडे लिलावत ११२ कोटी रुपये होते आणि त्यानंतर ८२ कोटी दुसऱ्या स्थानावरील संघाकडे होते. त्यामुळे पंजाब किंग्स खूप बोली लावतील का, याचं टेंशन होतं. पण, जेव्हा श्रेयस अय्यर तिथे गेला, तेव्हा मला हे पक्क वाटू लागलं की मी आता LSG मध्ये जाऊ शकतो.