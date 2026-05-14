PBKS vs MI Live : १४ चेंडूंत ४ विकेट्स! शार्दूल ठाकूरचा भन्नाट मारा... श्रेयस अय्यर आला तसा गेला, जसप्रीतचा डाव यशस्वी; Video

Punjab Kings vs Mumbai Indians Marathi Updates : पंजाब किंग्सच्या आक्रमक फलंदाजांना शांत ठेवण्यात मुंबई इंडियन्सला यश आले... प्रियांश आर्या, प्रभसिमनर सिंग व कूपर कॉनली या आक्रमक फलंदाजांना अपेक्षित फटकेबाजी करता आली नाही. त्यात शार्दूल ठाकूरला ( Shardul Thakur) पुन्हा गोलंदाजीला आणण्याचा कर्णधार जसप्रीत बुमराहचा डाव यशस्वी ठरला. त्याने तीन चेंडूंत पंजाबच्या दोन स्टार फलंदाजांना माघारी पाठवले. श्रेयस अय्यरचा त्रिफळा कसा उडाला, हे पंजाबच्या चाहत्यांना नाही समजले.. त्यात राज बावानेही झटका दिला..MI चा संघ जसप्रीत बुमराहच्या नेतृत्वाखाली खेळायला PBKS विरुद्ध मैदानावर उतरला. जसप्रीतने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. हार्दिक पांड्या दुखापतीमुळे, तर सूर्यकुमार यादव वैयक्तिक कारणामुळे आजच्या सामन्यात खेळत नाही. मुंबई इंडियन्से २००८ नंतर एकाच पर्वात तीन कर्णधार बदलले. २००८ मध्ये हरभजन सिंग, शॉन पॉलॉक व सचिन तेंडुलकर यांनी संघाचे नेतृत्व केले होते. सूर्यासह अल्लाह गजनफर आजच्या सामन्यात खेळत नाही. PBKS च्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये हरप्रीत ब्रार, झेवियर बार्टलेट आणि अझमतुल्ला ओमरझाई हे तीन बदल आहेत..Vaibhav Sooryavanshi ला टीम इंडियात संधी मिळाली, LSG च्या संजीव गोएंका यांची पोस्ट व्हायरल! म्हणतात, देश आश्चर्याने पाहत आहे....प्रभसिमरन सिंगला दुसऱ्या षटकात जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर स्लीपमध्ये नमन धीरने सोपा झेल टाकून जीवदान दिले. जस्सीने त्याच्या पुढच्या षटकात प्रियांश आर्यला फसवले होते, परंतु झेल पकडण्यासाठी MI चा खेळाडू त्या जागेवर नव्हता. पण, सहाव्या षटकात दीपक चहरने PBKS ला पहिला धक्का दिला. प्रिय़ांश १७ चेंडूंत २२ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. प्रभसिमरनला जीवदान मिळत राहिले आणि तो पंजाबचा किल्ला लढवताना दिसला. पहिल्या ८ षटकांत मुंबईच्या गोलंदाजांचे वर्चस्व पाहायला मिळाले, त्यांनी पंजाबची धावगती रोखून ठेवली होती. .नमन धीरने टाकलेला झेल मुंबईला महागात पडताना दिसला, कारण प्रभसिमरनने १०व्या षटकात दोन खणखणीत षटकार खेचून संघाला ८९ धावांपर्यंत पोहोचवले. प्रभसिमरनने २९ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि कूपर कॉनलीसह अर्धशतकीय ( ३३ चेंडू) भागीदारीही पूर्ण केली. शार्दूल ठाकूरने MI ला विकेट मिळवून दिली. पहिल्या चेंडूवर षटाकर खाऊनही शार्दूलने चतुराई दाखवली आणि प्रभसिमरनला ५७ धावांवर झेलबाद केले. त्याच्या या खेळीत ६ चौकार व ४ षटकार होते. शार्दूलने चौथ्या चेंडूवर श्रेयस अय्यरला चकित केले. चेंडू उजवा स्टम्प उडवून सीमापार गेला, परंतु श्रेयसला ( ४) माघारी पाठवण्यासाठी पुरेसा ठरला..शार्दूलने इतर गोलंदाजांनाही बळ दिले आणि राज बावाने पुढच्या षटकात कूपर कॉनलीचा ( २१) त्रिफळा उडवला. त्यानंतर शार्दूलने आणखी एक धक्का दिला. सूर्यांश शेडगे ( ८) याचा राज बावाने अफलातून झेल टिपला आणि पंजाबने मागील १४ चेंडूंत ४ फलंदाज गमावले.