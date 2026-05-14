PBKS vs MI Live : १३ वर्ष सोबत अन् आज कर्णधारपद! मुंबई इंडियन्स नव्या कर्णधारासह पंजाब किंग्सविरुद्ध मैदानात... मोठी घोषणा...

Jasprit Bumrah to captain Mumbai Indians for first time: हार्दिक पांड्या आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या गैरहजेरीत मुंबई इंडियन्स नव्या कर्णधारासह पंजाब किंग्सचा सामना करायला मैदानावर उतरला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील MI चे आव्हान संपुष्टात आले आहे आणि मागील दोन सामन्यांत हार्दिकला पाठीच्या दुखापतीमुळे खेळता आले नव्हते. त्याने PBKS विरुद्धच्या लढतीपूर्वी सरावाचा Video पोस्ट केला खरा, पंरतु आजच्या लढतीत खेळण्यासाठी तो पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही. त्यात नुकताच बाबा झालेला सूर्यालाही धर्मशाला येथे होणाऱ्या लढतीला मुकावे लागले आहे..Punjab Kings vs Mumbai Indians Marathi Updates : मुंबईला ११ सामन्यांत ८ पराभवांचा सामना करावा लागला आहे आणि त्यामुळे आता उर्वरित तीन सामने जिंकूनही ते प्ले ऑफमध्ये पोहोचू शकणार नाही. हार्दिक आणि सूर्यकुमार हे गुरुवारी रात्री धर्मशाला येथे पंजाबविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता कमी आहे, ज्यामुळे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (HPCA) स्टेडियमवर संघाचे नेतृत्व जसप्रीत बुमराह करणार आहे. मुंबई इंडियन्सने तशी घोषणा केली आहे..जसप्रीत २०१३ पासून या फ्रँचायझीसोबत आहे आणि त्याला या भूमिकेसाठी योग्य व्यक्ती मानले गेले आहे. तिलक वर्माचेही यासाठी नाव चर्चेत होते, परंतु फ्रँचायझीने अनुभवी खेळाडूकडे जबाबदारी सोपवली. जस्सी २०१३ पासून मुंबई इंडियन्ससोबत आहे आणि त्याने १५६ सामन्यांत १८६ विकेट्स घेतल्या आहेत. संघाच्या पाच जेतेपदांमध्ये जस्सीचाही महत्त्वाचा वाटा आहे..Breaking: वैभव सूर्यवंशीची टीम इंडियात निवड, तिलक वर्मा कॅप्टन! तिरंगी मालिकेसाठी संघ जाहीर .दरम्यान, पंजाब किंग्सला सलग चार पराभवांचा सामना करावा लागला आहे आणि त्यामुळे गुणतालिकेत अव्वल स्थानी असलेला हा संघ चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे. या अपयशी कामगिरीमुळे त्यांना प्ले ऑफचे आव्हान टीकवण्यासाठी आता संघर्ष करावा लागतोय. ११ सामन्यांत त्यांनी १३ गुणांची कमाई केली आहे. कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने त्यांना एक गुण मिळाला होता. आजच्या सामन्यावरही पावसाचे सावट असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .मुंबई इंडियन्स (MI)हार्दिक पंड्या (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रायन रिकेल्टन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक रावत, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह.पंजाब किंग्स (PBKS)श्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार व्यास, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.