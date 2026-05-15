IPL 2026: अम्पायरला शिवी दिली! Mumbai Indians च्या दिग्गजावर कारवाई; पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात घातला राडा अन्...

Mumbai Indians batting coach fined after PBKS match: मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पंजाब किंग्सवर विजय मिळवून प्ले ऑफचं गणित अधिक किचकट केले आहे. पण, या सामन्यात आचारसंहितेचा भंग झाल्याची घटना घडली. MI च्या ताफ्यातील स्टार सदस्यावर बीसीसीआयने दंडात्मक कारवाई केली, कारण त्याने सामना सुरू असताना १९व्या षटकात चौथ्या अम्पायरला शिविगाळ केली. .धर्मशाला येथे गुरुवारी झालेल्या सामन्यात पंजाब किंग्सविरुद्ध मुंबईच्या रोमांचक विजयादरम्यान BCCI ने फलंदाजी प्रशिक्षक किरॉन पोलार्ड याला दंड ठोठावला आहे. पोलार्डला त्याच्या सामना शुल्काच्या १५ टक्के दंड आणि एक डिमेरिट पॉइंट देण्यात आला आहे. आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम २.३ अंतर्गत, हा गुन्हा येतो. "सामन्यादरम्यान अश्लील भाषेचा वापर" करण्याशी संबंधित हे कलम आहे. ही घटना दुसऱ्या डावाच्या १९व्या षटकादरम्यान घडली, जेव्हा पोलार्डने चौथ्या पंचांच्या दिशेने अपमानास्पद भाषा वापरल्याचे वृत्त आहे..IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्स, गतविजेत्या RCBच्या ताफ्यात बदल! प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी 'हे' डाव यशस्वी ठरणार की...?.आयपीएलने शुक्रवारी एक निवेदन जारी केले, ज्यात म्हटले आहे की, "मुंबई इंडियन्सचा फलंदाजी प्रशिक्षक किरॉन पोलार्ड याला खेळाडू आणि संघ अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या आयपीएलच्या आचारसंहितेच्या स्तर १ चे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा झाली आहे. त्याच्या लागू सामना शुल्काच्या १५% दंड आणि एक डिमेरिट पॉइंट जमा करण्यात आला आहे. पोलार्डने आयपीएलच्या आचारसंहितेच्या कलम २.३ चे उल्लंघन केल्याचे आढळले, जे 'सामन्यादरम्यान ऐकू येईल अशा अश्लील भाषेचा वापर' करण्याशी संबंधित आहे.".पोलार्डने आपला गुन्हा कबूल केला आणि सामनाधिकारी, पंकज धरमानी यांनी लादलेली शिक्षा स्वीकारली. मुंबई इंडियन्सने गुरुवारी पंजाब किंग्सचाअवघ्या १ चेंडूवर ६ गडी राखून पराभव केला. २०१ धावांच्या आव्हानात्मक लक्ष्याचा पाठलाग करताना, तिलक वर्माच्या नाबाद ७५ धावांच्या स्फोटक खेळीच्या जोरावर मुंबईने १९.५ षटकांत २०५/४ अशी धावसंख्या उभारली..मला माझी योग्यता सिद्ध करायची असेल तर…: निवृत्तीच्या चर्चांवर विराट कोहलीने मौन सोडले; २०२७ च्या वर्ल्ड कपबाबतही मोठं विधान .मुंबई इंडियन्सचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले आहे. त्यांना उर्वरित सामन्यांत कोलकाता नाइट रायडर्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांचा सामना करायचा आहे. मुंबईला १२ सामन्यांत ८ पराभवाचां सामना करावा लागला आहे.